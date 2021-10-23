韓國房價漲幅創15年新高，「N拋世代」年輕人興起「虛擬土地」買賣風

想必台灣國人最近都深切感受到台灣房價飆漲。若以自己親身為例，近日我前去台中西區附近看預售屋，先不論一坪已經動輒35萬元起跳的房價，建商提供給我的平面車位價位，也已經高達220萬以上了。

身為小資族的我，深覺人生在世短短幾十個秋，想要好好地停台車，生前的車位竟比自己死後的靈骨塔價位還高上數倍，令人瞠目結舌。

而目前台灣政府與有關單位，正拿出一系列打房手段來抑制高漲房價，諸如實價登錄、縮緊第二間房貸額度等，然而市面上反應不一，再加上後新冠疫情時代，通膨、原物料上漲趨勢等眾多因素，導致房價越打越高。

不禁讓人自問，原本該當作人們居住的房子，是否於近幾年來，也默默成為資本社會「顯學」的金融商品，乃至有些專家學者擔憂，若再是如此下去，將會加速房價泡沫時代，其後續發展，值得人們觀察。

話說回來，高房價似乎已是全球趨勢，只能說人在世為了圖一個安居之所，肩上扛了沉重房貸的人不少，如台灣雙貸族也逐年變多，且平均背負了567萬。反觀韓國的傳統租屋方式「전세」（傳貰）的租金，也越墊越高了。

「傳貰」是韓國當地一種特有租屋方式，即租客在租屋時，繳交給房東高額的保證金，好換取房屋一定期間（多為兩年以上）的房屋免費使用權，期間租客只要繳交基本的水電管理費即可，而等到租屋合約時間過後，租客退租時，可拿回當初所繳的全額保證金。

那麼一定有人會問，這期間房東靠什麼收租呢？就我觀察，大多是房東把先前收到的這些高額保證金，放置到銀行賺取利息或進行投資，好取代租客的房租。

而為數不少的台灣朋友，常常問我「傳貰」的好處是什麼？如果要繳交房屋總價的五至八成，直逼首購族的頭期款的保證金給房東的話，為何自己不買間房，用租金取代保證金呢？但我們在這邊要考慮到，是否租客有其購屋的「剛性需求」，如釜山的學生遠至首爾大學求學，雖求學時間長達四年，但最終畢業後，可能回到家鄉，而此時採取傳貰租屋，就能替求學階段這四年，省下一筆租金。

同樣地，前去異鄉工作的人（或剛結婚的新婚夫婦等），也可能透過傳貰來適應人生求職或成家立業過渡期，好一邊工作一邊儲蓄未來購屋的頭期款。

然而，現任文在寅政府因先前針對擁有多間住宅的屋主與租賃等政策，推出一系列稅賦與限制政策，但也未見卓越成效，反而是反效果地推升了首爾市內的房價與租金漲勢。

若我們先集中傳貰這一方面來看，據韓國不動產平台「dabang」（다방）公布2017年至2021年8月房價分析資料，言及首爾地區半地下住宅的「傳貰」平均保證金，已經從2017年的7801萬韓圜（折合新台幣約222萬），一路飆升，2021年來到1.4億韓圜（折合新台幣約428萬），也漲了快一倍的價格。

若是小家庭想要傳貰租間公寓（約20餘坪的小家庭住宅），也是面臨相同窘境。9月首爾市非半地下室的公寓平均傳貰，已經來到6億536萬韓圜（折合新台幣約1857萬元），相較前個月，也上漲了1020萬韓圜（折合新台幣約291萬）。只能說現今韓國年輕人，別說存買房的頭期款存得夠辛苦外，恐怕想要節省點付出傳貰的保證金，也得拮据個好幾年，才勉強擠得出來。

Photo Credit: AP / 達志影像

另一方面，若是看看韓國房價的飆漲程度，也讓人唏噓不已。

根據韓國KB國民銀行的最新統計數據，前九個月韓國房價飆漲近12％，創下15年來最大漲幅，而9月份的首爾市平均價格，已經逼近12億韓圜（折合新台幣約3428萬），且光光是今（2021）年漲幅，就已經超過1.5億韓圜（折合新台幣約428萬），且後續漲價風尚未止息。

KB銀行推估，10月份韓國房價恐怕突破12億韓圜，再度推昇高房價時代來臨，足見當地文在寅的打房政策，雷聲大雨點小，不見其成效，甚至造成反效果績效。

而就在此現實的高租金與房價時代，韓國人也漸漸放棄買房的心願，成為「N拋世代」（放棄談戀愛、買房、生子、人際關係、結婚、希望與夢想，乃至面臨人生困境，不幸地採取極端手段輕生等），但現實世界買不起房子，虛擬世界總是可以一場美夢吧？

近日韓國年輕人興起「虛擬土地」（virtual land）買賣風，也就是透過網路「Earth 2」等平台，來一圓買土地購屋之美夢。而玩家兼投資者（？）只要動動手指，透過此平台就可以購入類似美國、英國，乃至韓國首爾當地精華區江南的虛擬地產，玩起「大富翁」來。

然則，韓國年輕人族群中掀起的虛擬房產熱潮，到了最後也是回歸到「現實房產」。據當地韓媒《The Korea Herald》報導，今年2月某朴姓青年於此平台，花了約17萬韓圜（折合新台幣約5000元），買下位於首爾的兩塊虛擬土地，過起虛擬大地主之夢，但沒想到短短兩個月時間內，這兩塊虛擬土地，竟然也漲價到46萬韓元（折合新台幣約1.3萬元），讓他哭笑不得。

他沒想到，原本來到網路世界上，想要滿足自己購屋買土地夢想的「虛擬土地」，還是如同現實世界的地產，默默急速地飆漲起來，甚至成為他現今手上投資的標的物，而此類似網路遊戲虛擬寶物的「漲幅」，也吸引了不少玩家追價，讓許多韓國年輕小資族，於「第二個地球」（Earth 2）平台，進行長期投資，試圖藉由這虛擬土地來為自己的荷包加薪。

截至今年7月，韓國當地使用者所持有的虛擬土地，其總價值高達約70億韓元（折合新台幣約2億元），遠遠高於日本和中國。

只能說，此虛擬房產也已經如同現實世界「飆漲」的房產般，引起人們熱議，而這是否又會引發出另一道「炒房」大富翁的投資風呢？還真值得我們後續關切。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航