【馬力歐陪你喝一杯】愛滋病不再是絕症，也不是同志限定！愛滋病學會理事長洪健清宣導最新愛滋觀念，呼籲大眾儘早診斷治療

一年一度的台灣同志大遊行，今年因應疫情關係，將於10月30日改為線上舉辦，不僅向社會大眾倡議LGBTQ權益，同時也破除大眾對於性別／性傾向／性相關的迷思。有參與過同志遊行者應該知道，現場不只有同志平權團體，也有許多性健康促進的衛生醫療團體如台灣愛滋病學會、台灣感染誌協會等，每年都會積極參與遊行，並傳遞最新的健康觀念。

說到愛滋病，讀者心目中會想到的是什麼？或是有什麼感受呢？本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請台灣愛滋病學會理事長、台大醫院感染科主治醫師洪健清，分享他在感染科領域遇見愛滋病患者的故事，以及振奮人心的最新愛滋病資訊。

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愈少人走的路，愈要勇敢踏上——在感染科遇見愛滋病患者的日子

洪健清醫師在感染症領域三十年，當初會踏入這項分科，主要是受到醫療前輩的影響，因此自己也希望藉由較少人接觸的感染科領域，挑戰自我，也幫助他人。「感染的定義，簡言之就是身體被病菌侵入而造成感染症狀。小至傷風感冒，大至Covid-19、蜂窩性組織炎、肺炎、腹瀉等重症；或是從院內治療處置感染，到社區感染疾病防治宣導，都屬於感染科醫師的工作範疇。」洪健清醫師解釋道。

而感染科醫師如何成為愛滋病領域權威？洪健清醫師回想早期從醫的那些年，「當時大部分醫生對愛滋病的畏懼和害怕，遠遠超過對一個病患該有的醫療義務與責任。」由於大多數醫生對於愛滋病避之唯恐不及，少有醫師願意提供愛滋病醫療服務，因此年輕醫師也沒有太多學習對象或愛滋相關的臨床經驗。不過，愈是少人走的路，​​洪健清醫師愈有興趣，因此他毅然決然投入愛滋病領域，也希望可以藉此幫助到醫療弱勢的愛滋病患者。

06:33 因為照顧愛滋病患而開啟的「寄生蟲學」專業？

11:30 打破「世紀黑死病」的恐懼，成為投入愛滋領域的挑戰者

Photo Credit：TNL Brand Studio

藥物治療問世，愛滋病早已不再是世紀絕症

「我在台大醫院服務的早期，主要從事愛滋病患者的照顧工作。當時病房滿床，每一個愛滋病患者都骨瘦如柴、了無生氣，只能絕望地等著死神把自己帶走。」洪健清醫師說，不過自從1996年出現了所謂的「雞尾酒療法」（合併式多種藥物治療）後，愛滋病患者的生命出現了曙光，罹患愛滋不再等於判死刑，仍有機會可以控制病毒感染，甚至可以和一般人的生活品質無異。「有了藥物治療後，病患不必再因為反覆感染而住院，當時滿床的病房竟然空無一人，可見醫療的力量，能帶來的轉變之大。」

洪健清醫師強調，現在的愛滋病已經是一個可以被控制的疾病，只要儘早診斷、展開治療，就能夠控制病毒含量，進而大幅降低傳染率；當病毒減少到檢測不到的範圍，基本上就不具有傳染性了，也不必害怕傳染給性伴侶或是居家接觸者，低病毒量也讓絕大多數感染者可以一輩子不發病，與感染前的生活無異。此外，洪健清醫師也再次釐清：「愛滋病主要是藉由體液、血液傳染，所以主要有兩種高風險對象：不安全性行為者（不戴保險套）、母與子傳染。」換言之，只要有從事性行為者，不分性傾向，都必須要有愛滋病的防治意識，希望大眾不要再以為愛滋病是特定族群的專利。

17:01 藥物治療問世後，愛滋命運大不同

20:29 必須立刻淘汰的迷思，別再把愛滋和同志劃等號

台灣極有機會在2030年完成「終止愛滋病」的願景

世界衛生組織在2014年提出一項目標，希望能在2030年終止人類愛滋病。對此，洪健清醫師對於台灣相當有信心，甚至可望在2030年以前完成這項願景。關於達成這項願景的做法，醫師解釋了「90-90-90計畫」，意思就是：診斷出90%愛滋感染者、治療90%的病患、達成90%治療後檢測不到病毒也無傳染率的任務。目前台灣已經順利完成這項計畫，並進一步展開「95-95-95計畫」，是同樣的操作邏輯。然而，要完成2030年真正終止愛滋病，仍需要全體的努力，消除對愛滋病患者的歧視、對愛滋病毒的恐懼，才能讓曾經的世紀絕症，從此消聲匿跡。

23:30 享受愉悅的性行為，除了戴上保險套，還有其他性病預防方法

32:28 從90-90-90計畫進階到95-95-95計畫

38:10 過時「愛滋條例」，正是愛滋病防治之路上的絆腳石？

第19屆臺灣同志遊行「友善日常 in Taiwan」

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