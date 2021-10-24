《尋找黑天鵝》導讀：比特幣沒有奪走國家對法定貨幣的控制權，而是讓它不再絕對重要

今天來跟各位聊聊天，也導讀《尋找黑天鵝》這本書的核心。

除了果殼這個自媒體身份外，你可能不知道，我也是一名國際法律事務所的執業律師，每天的工作之一是處理複雜的商務案件，合約、條款、法院、執行成了我日常工作的核心。

律師這個職業，讓我參與到世界秩序的重要一環——也就是法規制度，但我在成為一名律師前，曾一度「叛逆」地拒絕當律師，並選擇在學生時代走另一條網路創業的路。

我喜歡查理．蒙格（Charles T. Munger）談的「思維模型」，思維模型就是建立一個從這門學科看世界或事情的角度。就像軟體改版，人類為了生存，我們都需要更好的思維模型以在世界生存。

查理．蒙格曾說：

「一個人只要掌握八十~九十個思維模型，就能夠解決百分之九十的問題，而這些模型裡非常重要的只有幾個。」

接下來要跟你介紹這一本新書——《尋找黑天鵝》。

這是市面上第一本「三位一體」的書籍：它完整分析區塊鏈這項新科技是如何翻轉世界，包括科普（這項科技應用為何得以成功）、法普（舊世界法規制度如何被顛覆）以及加密貨幣投資，將我們的思維模型完整整理出來，目的是希望指引出一條行動方針，擴張我們的認知邊界。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

就像《尋找黑天鵝》第一章的第一篇，我們解釋為何區塊鏈技術核心為「抗審查」的科技：

顛覆就是黑天鵝，對舊世界的人來說，這是帶來災難的黑天鵝。但是對最早踏入新世界的人來說，黑天鵝帶來無限機會。你在尋找的，是舊世界的裂痕，也是新世界的種子。

從2008年比特幣誕生後，衍生出了各式各樣的熱詞：加密貨幣、區塊鏈、去中心化技術⋯⋯在這些炫麗的名詞背後，卻只有一個重要的概念：抗審查（Censorship Resistance）

「抗審查」顧名思義，就是在受到某個中央威權試圖控制、打壓的時候，弱勢者得以保護自己的工具。區塊鏈就是一種抗審查的科技。它不是用來攻擊，是用來防禦。它不是惡意要對抗政府，而是它天性平等。

區塊鏈是一個平等的世界。在區塊鏈上，每個使用者都擁有同等的權利。

美國總統也和你一樣，沒有特權。當然也不會出現一個平台管理員，用至高的管理權限，註銷美國總統的帳號。在區塊鏈的世界，每個人都是管理員。

很自然地，抗審查的科技會和法律發生衝突。在強調平等的區塊鏈上，任何人都沒有權力限制或扣押另一個人的資產。當有人將其用在違法用途時，執法就會遇到困難。然而，這不代表這個科技是不道德的。在某些極權國家，人可能因為雞毛蒜皮的小事而「違法」，遭到不合理對待。用抗審查的科技幫助那些人，可能反而更加「道德」。

抗審查科技並不是要取代既有秩序，讓一切變得無法可管。它是提供人們新的選項，和既有的秩序並存。比特幣並沒有奪走國家對法定貨幣的控制權；而是更微妙地讓法定貨幣不再那麼重要。

是的你沒聽錯，比特幣讓法定貨幣不再絕對重要。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這是專屬於這個時代的機會

在舊的秩序崩壞前，科技為我們帶來了出走的選項。這條路並不穩固，充滿風險與變數，卻也指向一個新的世界秩序。我們一輩子不會遇到太多次這種典範轉移，這或許是最好的投資機會、最好的創業機會、最具意義的時代見證。無論對你我的意義是什麼，多年後回頭看，這個世界已經變得不一樣了。

抗審查科技從誕生之初就一直在那，經過了整整十二年，始終靜靜地等待展翅。而當那天到來，我們見到黑色的羽翼劃過天空，才驚覺新的世界已經降臨。

跟你分享這本書，一起進入尋找黑天鵝的世界。

讓我們找到一隻動物，並跟著他扶搖直上。

書籍介紹

本文摘錄自《尋找黑天鵝：加密貨幣時代的散戶生存致富指南》，一品文化出版

作者：高培勛、林紘宇（果殼）

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這是市面上第一本，結合科普（區塊鏈科技應用為何得以成功）、法普（舊世界法規制度如何被顛覆）以及投資思維的加密貨幣書籍。希望能幫助你擴張認知邊界，指引出一條行動方針。

除去花俏的行銷熱詞，比特幣之所以有價值的關鍵，在於它是一項「抗審查」的科技。

學習抗審查科技的最佳方法，除了猜測科技與法律在本質上的衝突，也應該親眼見證兩者磨合的現況。科技無法顛覆法律，不管在哪個國家，人們都會另闢蹊徑，找到方式不違法地使用新科技。最終，能被禁止的科技會被禁止，無法被禁止的科技會找到方式存活，而法律會隨著人們採用而做出調整。兩者的磨合，就是抗審查科技被採用的過程。

不管你是想認識區塊鏈，或是投資，都可以從這個概念開始：思考「比特幣和其他加密貨幣有什麼不同？」，而不是將加密貨幣視為一個整體。

如果你是初學者，這本書將幫助你專注在最重要的概念，建立穩固的基礎，並以全新視角看待世界。如果你對加密貨幣非常有經驗，這本書會讓你用更嚴格的標準，重新檢視自己的投資組合。

這就是為什麼你應該看這本書。

Photo Credit: 一品文化

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航