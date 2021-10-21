《不一樣的中國史（13）》：中華民國不是從零開始的國家，而是負五百的破產狀態

文：楊照

中華民國不是一個從零開始的國家

「庚子事變」帶給慈禧太后很大的刺激，從西安回北京之後，她逐漸明白改革不能不做，於是用放慢了的速度，重走一次當年「戊戌變法」的道路。走到一九○五年，連當年覺得不可想像的「廢科舉」都做了。

清廷的確有改變，然而才那麼短的時間，情況卻再也推不回一八九八年了。此時的清廷不是「戊戌變法」時的清廷，不只是窮，而且沒有任何可以自主支出花費的空間。眾多的洋人債主隨時盯著看，你花的每分錢理論上都是他們的、是他們借你的，他們不同意你就不能花。

這十年間清廷在改革，但改革過程中國家持續崩裂瓦解，沒有錢的朝廷更沒有了收拾崩裂瓦解局面的能力。地方上的封疆大吏承擔的責任變得更重了，經常必須自籌財源，但也因此得到更大的空間，尤其是和當地活躍的外國勢力之間的關係，可以也必須直接聯絡處理。

地方仕紳也快速轉型。沒有了科舉，打碎了許多以進入朝廷做官為唯一人生目標的士人心態，在「地方自保」觀念刺激下，他們轉而關心地方事務，包括地方的經濟活動與財務安排。

傳統中國的終結，有一個重要面向是帝制中朝廷與地方關係的改變。地方勢力升高了，不過這並不是因為地方有了長足快速的發展，而是中央淪落瓦解的速度遠超過地方所造成的。

上一講中提到孫中山一度以中國未來的利權向外國政府遊說，也是源自他看到了在計畫奪取利權時，這些洋人愈來愈不在意清朝政府。可以越過清廷和其他國家簽協定，也可以越過清廷和地方談判，給了孫中山以革命新政府代表身分出現的奇特空間。

不過孫中山的敏銳眼光並沒有帶來明顯的成功，一方面因為他出身邊緣又長期流亡，和現實中國的關係太疏離；另一方面，也因為這段時間裡中國的衰亡變化太快了，正在討論、規劃的很快就過時了。

一九一一年辛亥革命發生之前，清朝政府已經在財政上破產。更嚴重的，外國勢力可以自由進入中國取走各種經濟利益，造成整個國家也瀕臨破產。這是孫中山斷言中國淪為「次殖民地」的根本依據，破產的國家已經沒有任何自主作為的可能。

晚清最後十年，清廷也曾力圖改革振作，但所有的債務封死了大部分改革的空間。不只是沒有錢，而且連想要圖強去賺些錢都沒辦法，因為所有能夠賺錢的管道與本事，都已經抵押給外國人，控制在外國人手中。

進一步看，甚至連推翻滿清就可以救中國的想法，也有其空洞、幻想的一面。改變了政府，卻改變不了財政與經濟上的這種結構。袁世凱取代孫中山成為大總統之後，攤開歷史上的記載，他從總統到變成皇帝的時間裡，政務上做了哪些事？最清楚、最明顯的前三件事是：借錢、借錢、借錢。不借錢，他的政權維持不下去，然而向日本借了錢，卻又成為引發公憤、使得洪憲帝制被推翻的主要原因。

不借錢不行，借了錢也不行，中華民國是在這種國家破產的兩難局面中誕生的，必須花很多的時間，才得以從債務的大泥沼中慢慢爬出來。

中華民國絕對不是一個從零開始的國家，毋寧比較接近是從負五百開始的。不會因為成立了中華民國，就可以自動打消這負五百的破產狀態。如果有人對於往後的民國史有興趣的話，這是應該隨時放在心上的背景認知。

國家破產下，一場政治社會文化大實驗場

傳統自然經濟與家族社會組織結合下所維持的安全網，在國家破產時首當其衝消失了。連帶地經濟事務上的既有規則也不再適用，加起來產生的效果就是人的運氣變得極度重要。有少數人抓住時機，一下子飛黃騰達，變得極為有錢；但同時有愈來愈多運氣不好的人，連基本的生活都無法保有。

另外，和外國資本有關的地方，如幾個先行西化的現代化城市，有著極其亮眼的經濟數據，也誕生了絢麗的十里洋場，但這些新興都會區之外，小城鎮與農村卻在貧窮邊緣掙扎著。

從平均數字上看，晚清最後十年從國家收入到經濟成長都有不錯的表現，但一來真正的受益者不是中國人民也不是清朝政府，而是收賠款、收利息、收投資獲利的外國人和外國政府；二來中國人民陷到貧窮線以下的比例不斷升高，呈現嚴重分配不均的現象。

困境於是刺激、深化、廣傳了革命的主張，升高了革命的訴求，也鼓舞了各式各樣的革命理想。革命取得了足夠的動能，卻也使得革命很難真正成功，因為革命的手段和革命的理想目標之間存在著愈來愈寬的鴻溝。政治上的改朝換代，甚至徹底改換體制，都無法解決國家破產問題，不會讓高漲的革命理想一夕實現。

從歷史上看，國家破產狀況帶來另一個難題。那是總體經濟層次的現象，也是全面國際資本主義力量下所造成的難題，而不管是清朝政府或後來的北洋政府，他們都不具備充分的知識，能夠像我們今天這樣理解、掌握國家破產的程度、原因、過程，就更遑論能夠找到拉住國家不再往破產深淵沉淪，得以減緩破產困窘的方案。

這甚至也聯繫到日本政府對華態度的改變。在知識上西化程度遠遠高於中國的日本，對於中國國家破產的認知理解一直都領先中國人，所以他們在民國建立之初，就霸道地提出「二十一條」要求，趁火打劫，利用中國國家破產的現況將自身收益最大化。另一方面，他們也對中國復興的期待愈來愈低，不再主張協助中國強大來進行亞洲合作、對抗西方，轉而要強勢占領中國，避免積弱的中國拖累日本。這是日本軍國主義興起的一項重要背景，也是「大東亞共榮圈」概念的基礎。

中華民國的建立遠比想像的困難得多。光是開國時正式典禮上要穿什麼衣服都無從取得共識。臨時大總統孫中山堅持西式禮服，但還有些清朝舊官員連辮子都沒剪，要如何穿西服？那還是以長袍馬褂出席，甚至還引發了原本朝廷的官帶戴還是不戴的爭議。

由此推想而知，全面的舊體制要如何快速改變？那只能是邁不開腳步的一場政治、社會、文化大實驗場，比起日本「明治維新」困難得多。因為身為破產國家，中國不具備自主權，凡事都得看債主臉色，而債主不可能放棄干預。

看歷史不能只看北洋軍閥從賄選到互鬥，直系、皖系從分贓到翻臉，在這些表面事件底下，有著一段一段、一塊一塊拖遲進行的政治現代化改變。等於是一個人申請破產，在「破產法」保護下，暫時爭取到一點時間，收拾僅剩的一點家當，努力進行轉業訓練，看看能不能得到東山再起、重新做人的一點機會。

這是前三十年民國史的另一條主軸，一成立就不得不被編入新的世界秩序中，很快遭遇第一次世界大戰帶來的新局面，得以從原先的破產狀況中逐漸站起來，分階段地形成一個新的國家。

相關書摘 ▶《不一樣的中國史（13）》：懂漢字的慈禧太后，在一連串偶然中成為權力核心

書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史（13）：從變法到革命，顛覆帝制的時代－晚清》，遠流出版

作者：楊照

「中國史」是「臺灣史」的重要部分！

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一套重新理解臺灣、理解中國、理解世界的書──

晚清，或許對有些人來說，是與衰頹、騷亂、辱國、迷惘畫上同義詞的暗黑時代，也因史料紛雜而讓人難以親近。但在這本書中，作者用高度收束的線性描述，打造了一個讀史最迷人的世界：不是只當事實來讀，而是建立彼此間的連結，看到人事在個體或集體層次，會產生多少不同的因果關係。

此書罕見地從多個人物角度切入：慈禧太后、李鴻章、光緒皇帝、康有為、梁啟超、孫中山，由人物聯繫到置身其中的大局勢，勾畫出愈來愈清楚的晚清面貌：這是一個皇權扭曲、帝制失能的時代；這是一個圖強思維下「保皇」與「革命」衝撞的時代；這是一個民間主動、官方被動，官民勢力消長的時代；這是一個封疆大吏探索時局出路、中國實質分裂的時代；這是一個與世界迅速接軌、和傳統價值辯證的時代；這是一個爆發集體想像秩序運動的時代，在頹弱中，仍激昂、積極地看向未來！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航