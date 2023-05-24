《礦業法》完成黨團協商條文全數通過無保留，近期可望三讀
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原本保留的15個條文全部都在協商中終於達成共識，接下來就等三讀通過，立委洪申翰表示，這次修法是希望讓礦業業者和原住民重新取得健康平衡的關係。這才有可能真正去除礦業的負面標籤，未來礦業發展才有辦法更永續。
《礦業法》的修法自2017年發動至今已6年，中間一度因為缺乏共識而打掉重來，立法院長游錫堃今（24）日再次召集黨團協商，本次原本保留的15條關鍵條文，包含礦權申請展限期間的存續問題、主管機關審核效期、原民諮商同意與環評管制，皆依照黨團協商通過，將排入近期院會三讀。
已故紀錄片導演齊柏林2017年一張亞洲水泥在花蓮新城山礦場的山頭空拍照一句「挖得更深了」讓台灣社會關注礦業改革，也讓總統蔡英文將此議題納入政見承諾中；歷經6年、2屆國會、10個會期，《礦業法》修正案歷經波折。
到了第10屆國會，《礦業法》修法進展仍然緩慢，行政院在2022年5月，終於提出《礦業法》修法草案，且主動刪除了霸王條款，新增部落諮商同意的相關規定，不過在去年12月經濟委員會員審查後，因為不少立委還是對條文有意見，因此修法進度就停滯不前。一直到去年12月終於通過初審送出委員會，走到今天多個立委都欣慰真的不容易。
爭點全數通過沒保留
在上一次的討論中，經濟部礦務局提出了新的環境把關辦法，也就是在礦業用地核定時，就加入總量、高度的管制，一旦業者超過就得停工，有不少立委都對此表達肯定；不過由於相關的內容大部分都被放在「立法說明」而非條文本身，也讓立委們呼籲應該要明確定義且直接入法。
今天協商之後，經濟部和立委們終於達成共識；包括定期環境風險評估、原住民諮商同意設定期限等，都按照修正動議的條文通過。
環境風險的評估把關機制放在礦業用地核定過程，也就是每次經過環評、專家環保單位把關，給予允許開採的量。另外原住民諮商同意，為了避免「一次同意就永久同意」，則是要求主管機關要和原民會商定相關指引，並且按照諮商同意辦法來進行。
民進黨立委洪申翰協商中一度表示，其實每次諮商同意都會遇到大家解釋不同的問題，主要還是因為原民會針對諮商同意權沒有清楚的規範，所以不同的主管機關都會有不同想法，現在是採礦，未來可能會有地熱或是其他開發，如果要真正根本的解決爭議，避免各說各話，原民會還是應該要按照《原住民基本法》21條，訂出更清楚的諮商同意規範，包含同意權行使的方式、效力、期限等。
立委欣慰：終於走到這天很感動
洪申翰表示，這次修法不是扼殺礦業發展，也不是阻止台灣礦業的發展，原本《礦業法》如此偏斜於廠商或礦業業者，礦業注定背上破壞環境和壓迫原住民部落的污名，這次修法是希望讓礦業業者和原住民重新取得健康平衡的關係。這才有可能真正去除礦業的負面標籤，未來礦業發展才有辦法更永續。
「我的助理說，他20幾歲來立法院就開始關注，到他現在30幾歲了，走到了這一刻，很感動。其實，經濟部、還有很多委員，有很多助理，有很多民間團體，大家一起努力，大家都很感動。」洪申翰也提及，最後有幾個附帶決議，院會三讀也會處理。「我們要把這段修法的長路走完。」
民進黨立委林淑芬表示，以前礦權就好像是「萬年條款」，好像礦權一次許可給你，以後展限就永遠同意，大家會覺得礦是國家的，結果拿到一次特許就萬年，礦權一次20年，整個礦業法無法往前推進。這次修法將把關機制放在礦業用地，每次經過環評把關過，經過專家環保單位把關，給予允許開採的量，的確符合新權利，不再拘泥於礦權的年限。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。