《礦業法》完成黨團協商條文全數通過無保留，近期可望三讀

《礦業法》的修法自2017年發動至今已6年，中間一度因為缺乏共識而打掉重來，立法院長游錫堃今（24）日再次召集黨團協商，本次原本保留的15條關鍵條文，包含礦權申請展限期間的存續問題、主管機關審核效期、原民諮商同意與環評管制，皆依照黨團協商通過，將排入近期院會三讀。

已故紀錄片導演齊柏林2017年一張亞洲水泥在花蓮新城山礦場的山頭空拍照一句「挖得更深了」讓台灣社會關注礦業改革，也讓總統蔡英文將此議題納入政見承諾中；歷經6年、2屆國會、10個會期，《礦業法》修正案歷經波折。

到了第10屆國會，《礦業法》修法進展仍然緩慢，行政院在2022年5月，終於提出《礦業法》修法草案，且主動刪除了霸王條款，新增部落諮商同意的相關規定，不過在去年12月經濟委員會員審查後，因為不少立委還是對條文有意見，因此修法進度就停滯不前。一直到去年12月終於通過初審送出委員會，走到今天多個立委都欣慰真的不容易。

爭點全數通過沒保留

在上一次的討論中，經濟部礦務局提出了新的環境把關辦法，也就是在礦業用地核定時，就加入總量、高度的管制，一旦業者超過就得停工，有不少立委都對此表達肯定；不過由於相關的內容大部分都被放在「立法說明」而非條文本身，也讓立委們呼籲應該要明確定義且直接入法。

今天協商之後，經濟部和立委們終於達成共識；包括定期環境風險評估、原住民諮商同意設定期限等，都按照修正動議的條文通過。



環境風險的評估把關機制放在礦業用地核定過程，也就是每次經過環評、專家環保單位把關，給予允許開採的量。另外原住民諮商同意，為了避免「一次同意就永久同意」，則是要求主管機關要和原民會商定相關指引，並且按照諮商同意辦法來進行。

民進黨立委洪申翰協商中一度表示，其實每次諮商同意都會遇到大家解釋不同的問題，主要還是因為原民會針對諮商同意權沒有清楚的規範，所以不同的主管機關都會有不同想法，現在是採礦，未來可能會有地熱或是其他開發，如果要真正根本的解決爭議，避免各說各話，原民會還是應該要按照《原住民基本法》21條，訂出更清楚的諮商同意規範，包含同意權行使的方式、效力、期限等。

立委欣慰：終於走到這天很感動

洪申翰表示，這次修法不是扼殺礦業發展，也不是阻止台灣礦業的發展，原本《礦業法》如此偏斜於廠商或礦業業者，礦業注定背上破壞環境和壓迫原住民部落的污名，這次修法是希望讓礦業業者和原住民重新取得健康平衡的關係。這才有可能真正去除礦業的負面標籤，未來礦業發展才有辦法更永續。

「我的助理說，他20幾歲來立法院就開始關注，到他現在30幾歲了，走到了這一刻，很感動。其實，經濟部、還有很多委員，有很多助理，有很多民間團體，大家一起努力，大家都很感動。」洪申翰也提及，最後有幾個附帶決議，院會三讀也會處理。「我們要把這段修法的長路走完。」

民進黨立委林淑芬表示，以前礦權就好像是「萬年條款」，好像礦權一次許可給你，以後展限就永遠同意，大家會覺得礦是國家的，結果拿到一次特許就萬年，礦權一次20年，整個礦業法無法往前推進。這次修法將把關機制放在礦業用地，每次經過環評把關過，經過專家環保單位把關，給予允許開採的量，的確符合新權利，不再拘泥於礦權的年限。

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核稿編輯：翁世航