楊金龍：「央行數位貨幣」須符合三大條件才推出， 零售支付試驗估明年9月完成

加密貨幣風潮持續延燒，各國央行正加緊研擬「央行數位貨幣」（CBDC）的可行性，中央銀行總裁楊金龍今（14）日指出，台灣央行數位貨幣已經進入技術實驗階段，而未來須符合利害關係人支持、成熟技術與穩健法律架構，此三大條件就緒，才是適當的推出時機。

台灣央行數位貨幣 零售支付試驗估明年9月完成

今（14）日台灣央行總裁楊金龍出席「貨幣數位化與台灣金融產業的未來」研討會進行演講，他說明，央行已於去（2020）年6月完成第一階段技術可行性的研究，更了解分散式帳本技術（DLT）應用的局限性，特別是其運作效能尚無法滿足即時、高頻、大量的支付交易需求。

分散式賬本技術（DLT）：是一個於多站點﹑多國家或多家機構所組成的網路，並在上面進行電子數據複製﹑共享及同步的功能，當中並不存在中央管理員或集中的數據存儲。

對於歐美和台灣等，電子支付發達國家而言，因為支付體系多元便利，導致未來是否要發行央行數位貨幣，始終尚未有明確的時程表。

根據國家發展委員會報告可以得知，台灣自2019年起，行動支付已經全面導入日常繳費、大眾運輸、觀光旅遊、校園生活及民生消費等場域，普及率首度超過六成。該年國內中高齡族群（46至65歲）使用率皆逾5成，其中46-55歲中年族群更超過7成，成長率居各年齡層之冠。

有鑑於此，台灣多元的支付體系，使得「央行數位貨幣」發展受到質疑，反而中國卻成為該領域的領頭羊。《關鍵評論網》訪談央行內部人士指出，拿台灣對比中國並不恰當。中國的數位人民幣是數位現金，與其它支付工具不同，主要解決幅員遼闊，人口眾多且分布不均，導致現金發行、運輸及回收成本較高的困境。

他進一步說明，中國的假鈔問題嚴重，常有偽鈔及商家拒收現金等狀況，然而支付寶與微信支付壟斷市場（共占行動支付市場9成以上），恐造成金融系統受大財閥影響的現象。於是中國人民銀行逐研發數位人民幣，以解決其境內種種挑戰。

中國政府打擊加密貨幣市場，收緊金融體系的控制權

2009年，比特幣成為首個去中心化的加密貨幣，歷經十幾年的時間，全世界已有超過數千種以上的加密貨幣，如今，各國央行與政府，亦研發中心化的央行數位貨幣，其中中國最為積極，它一方面發展數位人民幣外，更亟欲打擊加密貨幣市場，企圖抓緊對於金融體系的控制權。

繼中國交易貨幣交易所「火幣網」宣布退出中國後，全球對加密貨幣交易所「幣安（Binance）」也發布公告，宣布將清退中國用戶，並將在今年年底下架CNY交易區，顯示北京當局對此審慎的態度。

雖然金融界對於中國箝制加密貨幣的不友善態度，恐有泡沫化的憂慮，但新世代金融基金會董事長陳冲告訴《遠見雜誌》：「即使現在非主流，但只要有一批人願意以加密貨幣作為金融平台或經濟發展基礎，它就可能一直存在。」

陳冲更大膽預言，這場去中心化的加密貨幣，以及各國政府中心化數位貨幣引發的鬥爭，代表兩種不同思維，誰勝誰負目前尚未揭曉。

「加上數位貨幣除了可作為如主流貨幣的支付功能，還被賦予不同的功能和目的性，」他進一步表示，數位貨幣的崛起，正是反映出社會上不同的階級與團體進行角力的局面。

央行內部人士說，中國在數位人民幣研究與試驗的進展，有助於他們對外樹立央行數位貨幣技術的領導地位，進而可能影響國際的標準設定。他說：「但台灣不可能跟他們一樣，數位人民幣的設計與作法，也不一定適用其他國家」。

如今，台灣也走上央行數位貨幣的道路，雖然政府晚了對岸一步。楊金龍就此表示，其技術並無先發優勢，各國在數位貨幣發展並非競賽，而是要確保目前發行至少須切合國內需求。

這言論也呼應，Fed主席Jerome Powell也一再強調「做得正確比搶第一更重要」，更可因應數位支付的發展趨勢、解決跨境支付問題及促進普惠金融。

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核稿編輯：翁世航