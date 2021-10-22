《圈粉百萬的故事法則》：先有固定模式，再打破固定模式，在喜劇裡這就是著名的「三一律」

文：唐娜・諾里斯（Dana Norris）

五種典型的故事架構

雖然情節曲線是故事的骨幹，但還有許多方式可以賦予故事血肉。以下是五種你在創造自己的故事時，可以使用的故事架構。

1. 白手起家型：這類故事將展現你創造出某種新事物的歷程，最適合使用在商業談判場合。在你需要對潛在投資人介紹你的產品時，最推薦使用此故事類型。

範例：你想到了一個很棒的創業點子，所以你需要一筆創業資金，但你現在手上一點錢也沒有，沒辦法自行創業。雖然你試了很多次，但沒有人願意投資你。就在你想要放棄的時候，一位天使投資人突然出現，為你提供你所需要的資金，而如今這家公司仍在不斷發展壯大。

2. 逆轉勝型：故事一開始，你是個不被看好的弱者，雖然困難重重但你仍然努力不懈，最後獲得成功。這是一個可以用來向面試官展示你如何克服逆境或挑戰的故事架構。

範例：你想要讀大學但無法負擔大學學費，你申請了每一個你能找到的獎學金，卻沒有一個通過。你不放棄成為大學生的夢想，後來選擇進入夜間部就讀，在全職工作的時間外選修課程。最終你重新申請獎助學金，並獲得了剩餘課程的全額補助，高分從學校畢業。

3. 砍掉重練型：這類故事可以表現出你原本噩運連連卻堅持不懈的精神，是展示個人成長和發展的好方法。

範例：妳正與男朋友穩定交往中，但有一天他卻無預警地說要跟妳分手。妳積極尋找新對象，但第一次約會卻以哭泣收場。妳嘗試使用網路交友，但隨著與越來越多沒感覺的人見面，妳漸漸失去了繼續嘗試下去的勇氣。

在一次與人外出約會時，妳的約會對象跟妳說：「妳看起來真的很不快樂，為什麼要出來約會呢？」在那一刻，妳知道妳不是真正想要約會，妳只是需要時間修復失戀的傷口，然後專心做一件自己喜歡做的事。於是妳刪除了約會App，去報名了妳一直想要上的畫畫課。

4. 打倒怪獸型：這類故事可以展現出你如何透過自己的毅力去克服超出自己能力範圍的難題，這個類型能夠向別人展示你擁有解決問題的卓越能力，畢竟這類故事中你的處境艱難、風險很高，要實現目標就必須克服障礙。

範例：要開始一份新工作了，你感到很興奮。然而即使你盡了最大的努力，你的新主管仍舊冷酷無情，對你手中的工作諸多批評。你工作的時間比以前還長，而且還負責更多的案子，但你的主管對你的不滿卻越來越多。他開始在同事們的面前貶低你，而同事開始不邀請你參加下班後的活動。

有一天，在公司的大型會議上，你的主管指出你犯的一個錯誤，但這個錯明明是他自己犯的。你站起來說他說錯了，而且在會議後立即向全公司提出主管犯錯的證明。最後你的主管下台，同事們也開始邀請你一起吃飯了。

5. 任務型：這類故事是你積極尋找某樣你需要的特定物品，藉此展現你的熱情和努力。你可以在尋求新工作、找一個固定交往的對象、或是說服主管把工作交給你時，說一個這種架構的故事。

範例：你想要加入高中籃球校隊，但是你第一輪就被淘汰了。當你問教練什麼地方是你可以改進的時候，教練說：「每個地方都需要改進」。於是你加入了一個籃球營，每天晚上努力練習。在你發奮努力過後，教練只願意提供你一個預備球隊中的名額，而你不願意接受，發瘋似地奪門而出，決定要就此放棄籃球。

當你的叔叔問你甄選的情況時，你告訴他你再也不想打籃球了。他偷偷告訴你，他自己也嘗試了好多次才獲准加入校隊，而不參加預備隊就沒有機會提升自己的程度。於是你跟教練道歉、加入預備隊，並在隔年順利成為了校隊選手。

先有固定模式，再打破固定模式

我們的大腦總是不斷地尋找固定模式，因為「固定模式」能讓我們在混亂的世界中找到一定的規則，會讓我們感到愉快。在說故事的內容中，固定模式就是一個「會發生兩次以上的事件」，最適合放在故事的「錯誤嘗試」這個部分。觀眾喜歡固定模式，因為它們會指引整個故事的走向。

另一方面，我們之所以喜歡固定模式，是因為我們喜歡自己能夠預測接下來會發生什麼事情的感覺，但若是這種固定模式被破壞了，我們還是會喜歡它，因為這樣帶給我們的驚喜更大。雖然固定模式是與觀眾建立信任的好方法，但打破模式也能為觀眾帶來驚訝和喜悅。在喜劇裡，這就是著名的「三一律」：把事情做兩次之後，在第三次時打破固定模式，以獲得最大的「笑果」。

舉例來說，你正在說一個故事，內容是你如何試著鼓起勇氣，要約一位你心儀已久的咖啡廳服務生出門約會。第一天嘗試時，你點了杯咖啡，然後問她今天過得怎麼樣，她回答：「糟透了」。這句話讓你失去勇氣，沒有開口約她就離開了。

第二天，你又買了咖啡，然後開口問她今天有沒有過得好一點，她回答：「沒有」。你結結巴巴地試圖回話，反而把咖啡翻倒在櫃台上，於是又一次沒開口約她出去就離開了。第三天，你買了咖啡然後問她今天過得如何，她主動說：「你要不要找一天跟我出去約會？」

固定模式會讓人感到滿足的原因，在於第一次發生時會讓我們知道下一次該期待發生些什麼；而第二次發生時，會讓我們的期待值上升，第三次則反轉了之前的模式。

你在故事中每次重覆模式，就會將期待提高一層。張力需要靠重覆來累積，否則就會因為可預測性太高而使得觀眾昏昏欲睡。固定模式在重覆時應該要在速度、強度、後果或風險上逐漸升級，直到被打破，完成它的使命為止。

打破固定模式的五種方法

1. 隱晦地

打破模式不一定得要驚天動地。你可以在不引人注意的情況下，在故事中穿插固定模式。當你最後打破這個模式時，即使你沒有明確指出先前鋪設的橋段，你的目的也已經達成了。

2. 突然地

這是要以驚天動地的手法來打破固有模式，讓你可以馬上獲得觀眾的注意力。例如：你開車到便利商店買東西，到家才發現自己忘了買牛奶，於是回頭去買；在你再次踏上回家的路程時，你發現自己又忘了買麵包，於是只好再次回頭⋯⋯之後卻在停車場發生車禍。

3. 幽默地

若要以幽默打破固定模式，你必須讓觀眾大吃一驚。例如當你的故事提到你伸手去拿包包裡的蘋果，若要幽默地打破固有模式，拿出來的東西就要非常荒謬，像是拿出一隻雞這一類的東西。

4. 悲劇性地

戲劇性的故事中經常使用悲劇性的「暫停」手法。例如：你的母親每天準時下午三點會撥電話給你，但在她過世的那天，你的電話竟然也在下午三點準時響起，你接起電話時心跳加速，結果這通電話是來自一家銀行，詢問你要不要貸款。

5. 呼應地

這是當你的故事在之前就已經設定好固定模式，但直到結尾才打破模式，用來呼應你先前的設定。

讓情節跌宕，抓住聽眾的心不放

接下來我要介紹另外兩個可以加入情節的要素：「時間」和「劇情張力」。故事固然可以按照時間順序進行，但不一定總是如此。在創立故事時，你可以從故事的中間開始說起：「我身在森林中，完全迷失了方向。」——然後就立刻跳到故事開頭：「三天前，我正在飛往科羅拉多州的飛機上。」當故事繼續往下進行時，劇情張力就越來越高。

假設你正在說一個故事，開頭是：「我遲到了，正要趕捷運。」聽眾就會想要知道你究竟趕上了沒。你可以利用聽眾被挑起的注意力，逐步增加他們對故事的興趣，並展現出趕上捷運為何如此重要，例如：因為你之前也遲到過、老闆已經警告過你、你的工作快要不保了⋯⋯等等。現在聽眾已經更投入於故事中，他們必須知道接下來會發生什麼事。

在你開始創造自己的故事時，請記住情節曲線是你故事的基本架構，而時間、衝突、劇情張力和固定模式等要素，能夠幫助你在基本架構上建立起更讓人想聽下去的內容。

書籍介紹

本文摘錄自《圈粉百萬的故事法則：會說故事的人，先成功！美國演說女王教你用十個簡單祕訣抓住聽眾》，財經傳訊出版

作者：唐娜・諾里斯（Dana Norris）

譯者：楊雯祺

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有聲媒體YouTube、Podcast、Clubhouse當道的時代，

想要經營個人品牌，你要先學會如何說出一個吸引人的好故事！

美國知名演說工作坊《Story Club》創辦人唐娜・諾里斯，

教你用十個祕訣打造好故事。一開口，全世界都想聽你說！

說話沒人想聽？你可能已經「輸在起跑點」了！

為什麼你事情做了很多，回報給主管時總是支支吾吾？

為什麼你寫好了逐字稿，節目收聽率卻不如只是閒聊的主持人？

為什麼你覺得你說話的內容很有趣，台下觀眾的眼神卻一片空洞？

問題就在於，你只是「說話」，卻沒有「說出別人想聽的話」。

學會說一個好故事，才能比別人更快成功！

你不是不會說故事，只是「沒用對方法」！

我們總以為只要把話說出口，訊息就能成功傳遞出去。

我們總以為說話邏輯分明，對方就能夠了解我在說什麼。

我們總以為製造幾個笑哏，觀眾就認為這是一場好表演。

但是，故事說完的成效總是不如預期，為什麼？

問題就在於，你沒有明確目標、也沒有預想過結果。

其實，每一個圈粉無數的好故事，都有「固定法則」可遵循！

美國演說女王唐娜・諾里斯，擁有20年演說經驗，也曾經歷過不敢在人前說話、一開口就緊張不已的過去，深知大家對於「上台說話」會遇到的困難，因此她濃縮多年經驗，精簡成每個人都能看懂的「十個故事法則」，逐一破解上述說話地雷。

「十個故事法則」甚至不需全部讀完，只要掌握其中幾個要點，你就能立刻上台！

給「前言冗長」的你

→ 法則1，訂立目標。先決定需要達成的結果是什麼，讓它成為說故事的唯一目標，你自然而然會開始進入正題。

給「不說重點」的你

→ 法則4，找出你的觀點。將故事精簡再精簡，只留下必要內容，觀眾才不會分心。

給「不懂察言觀色」的你

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不管你的說話對象是靜不下來的小朋友、面無表情的面試官，還是看不見反應的Podcast聽眾們，本書是你最好的「說話指導書」，教你訂立確切目標、分析情節曲線、收集最棒材料、鋪設精彩結局，說出讓人一聽就懂，甚至永生難忘的好故事。

本書4大特色

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Photo Credit: 財經傳訊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰