Infobip 啟動亞太地區全球Startup Tribe計畫 為台灣新創提供新世代的顧客互動方案

全球雲端通訊平台公司Infobip 自2006年成立以來持續與新創成長，協助多家跨國企業與組織如Uber、KaKao Talk、UNICEF等快速找到平台經營的解決方案。近日Infobip針對亞太地區舉辦線上論壇，宣布啟動Infobip Startup Tribe 計畫（Startup Tribe Program），吸引了眾多新創公司及產業生態圈中的成員參加。

為發掘與培植最具發展力的新創明日之星，Infobip特地打造了Infobip Startup Tribe Program 計畫。自2021年5月推出至今，獲得世界各地不同產業新創企業的回響，Infobip Startup Tribe Program將進一步和Y Combinator、500 Startups、TechStars等國際知名加速器，以及創投基金合作。

凡符合資格的新創公司，可獲得價值多達6萬美元的Infobip系統服務。

可獲得專業領域顧問親自指導，更有機會與國內外知名的創投基金和加速器投資人直接交流。

提供成員在Infobip全球65+個辦公室設立據點的機會。

獨家提供成員在Infobip Shift全球大會上展示與提案的機會。

更多有關Infobip Startup Tribe Program 計畫的資訊請見附件【計畫背景說明】。

Infobip近期舉辦的論壇主題為「為新創企業注入新世代的顧客互動」（Bringing Next-Gen Customer Engagement to Startups），主講人包含亞太區知名創投基金暨創業加速器500 Southeast Asia 負責人Vishal Harnal、Google for Startups 亞太區總監Michael Kim、與來自馬來西亞的全球領先無人機新創技術提供商Aerodyne Group 全球夥伴及生態系開發副總裁 Richard Ker，並由Infobip新創生態系總監Nikola Pavesic主持。

在座談中，主持人與三位講者討論，採用客戶導向的解決方案，能為新創公司帶來哪些新商機，同時提到他們正面臨哪些機會和挑戰。更難得的是與談人大方提供寶貴的見解，建議企業在疫情肆虐導致全球擴展不易的局勢下，面對新常態該如何持續成長與進步。

線上論壇精華整理如下：

在東南亞，在地化、專業化的商業模式快速成長，其中特定生態系、鄉村數位化更是兩大關注焦點。

加速數位化改變了顧客互動。現在，消費者期待隨時隨地都能和企業互動，因此對新創來說，必須建立不斷線（always-on） 的客戶服務基礎建設，讓顧客互動不中斷。

亞太地區網路普及加速、數位服務迅速發展，必須以全通路策略增進顧客互動，以多種對話方式精簡溝通過程。

Harnal提到亞太區新創生態系在過去七年來的進展，以及為什麼顧客互動是掌握某些未來商機的關鍵。他強調，亞太市場目前有超過三十家獨角獸新創（startup unicorn），包含印尼電子商務公司Bukalapak、馬來西亞二手車平台Carsome和新加坡叫車平台Grab等知名公司，皆以顧客為中心。此外，他也分享，必須具備強健的溝通支援系統，才能於當今「不斷線」的時代，在激烈的競爭中脫穎而出。這包含要提供絕佳的顧客體驗，並簡化流程以提高成本效益。

常駐於東京的Pavesic介紹完整個計畫後，補充道：「我在業界多年，推動過不少計畫，很期待能在這次合作中帶來更多價值，加速新創成長。啟動論壇只是起點，未來計畫將連結有潛力和企圖的新創公司，共創繁榮的亞太生態系。我很期待把Startup Tribe帶到亞太地區，更等不及看到整個新創社群利用我們提供的專家顧問群、豐富的資源和全球網路，加速發展。」

除了提到亞太區日益蓬勃的新創生態系外，與談人也討論到亞太新創企業面臨的挑戰。Kim 分享道：「許多新創公司目前無法與夥伴面對面合作，必須找到創新方法才能在不出國門的情況下，追求海外業務發展，進軍全球。在首爾、東京等市場，我們看到新創公司創辦人在國內取得大幅成長，許多人也積極主動拓展海外市場，特別是進軍東南亞。透過Google for Startups的各種計畫，我們與新創公司合作，強化他們的線上互動能力以及線上銷售技巧。」

Ker 則說明：「在過去幾年來，Aerodyne以顧客為導向，提高顧客忠誠度，並利用集客式行銷等方法，創造品牌價值。我們教育員工要以顧客為中心，好好瞭解消費者，也採用了不斷線的策略，用不同的溝通管道及社群媒體持續和顧客對話，不論問題大小，都能在四小時內給予回覆。」

自疫情開始以來，業界訴求早已超越傳送訊息或語音的基本應用程式介面（API）。Infobip在值得信賴的加速器和創投公司的支持下，是新創企業的理想夥伴，絕對能協助新創建立強健的通訊基礎，尤其能為垂直市場提供更好的顧客互動及體驗。最近，Infobip更在市場分析機構Juniper Research競爭者領袖排行榜中（Juniper Research Competitor Leaderboard），被評為行動通訊類別中的市場領袖。更加凸顯Infobip的定位和能力，能協助企業在顧客旅程的各個階段，打造具規模、高連結性的顧客體驗。

欲了解更多資訊，或申請加入 Infobip Startup Tribe，請造訪：https://startups.infobip.com