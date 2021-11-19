魚料理兵法全攻略（十二）：這種魚的日文名叫「姬鯛」，不過台灣俗名則是白肉蒜

藍紋姬鯛（Ornate Snapper）

藍紋姬鯛為紫魚屬（又稱姬鯛屬），因此又稱藍紋紫魚（中國名）。姬鯛屬除了高體姬鯛（wenchmen）分布於大西洋的加拿大至巴西聖卡塔琳娜海域、長體姬鯛（slender wenchmen）分布於美國東岸南部至烏拉圭海域、大眼姬鯛（cardinal snapper） 分布於佛羅里達海峽至巴拿馬海域外，其牠的種類都可在台灣周遭海域發現。

藍紋姬鯛在台灣又叫花笛鯛和筆香仔，整體為粉紅色，體背有三、四個黃色大斑，體側有藍色小斑駁及蠕蟲狀紋，而背鰭、尾鰭及胸鰭為鮮黃色或淡黃色，腹鰭及臀鰭則顏色較淡。分布於印度－太平洋區，西起非洲東岸，東至社會群島，北至日本南部，南迄新加勒多尼亞。在台灣主要分布於南部及東部海域。

牠的日本名字是花笛鯛（ハナフエダイ），就是像花一樣美的笛鯛的意思，是沖繩稱之為「ビタロー」的魚之一。牠身體的水份比較多，雖然直接鹽燒也可以，但先經過醃漬的話會更好，而牠也是在沖繩用奶油煎或者以まーす煮的方式烹飪為定番的魚之一。

黃尾姬鯛（Goldflag jobfish）

又名黃尾紫魚、日本紫魚散午、散午仔，分布於印度－太平洋區，西起模里西斯，東至夏威夷群島，北至日本南部，南迄澳洲及新加勒多尼亞。台灣主要分布於南部及東部海域。體長約40公分，身體整體為暗紫色，而體側有多枚山形狀之黃色橫帶紋。

日文黄駁姫鯛（キマダラヒメダイ），指的是全身所布滿的黃色斑點，產地則為小笠原群島和沖繩。

這種魚鮮度能夠維持比較長的時間，品質好的白色的肉身中會夾雜著脂肪，不過皮較硬，要先用開水燙過後再料理。

絲鰭姬鯛（Crimson jobfish）

原生於印度洋的絲鰭姬鯛，在太平洋的分布範圍東達夏威夷及大溪地群島，除了crimson snapper外，牠在夏威夷又叫opakapaka或Hawaiian pink snapper。

牠在台灣又叫金蘭赤殼、白肉栓，主要分布於北部、南部及東部海域。不過絲鰭姬鯛的體色變化較大，由藍紫色到紅紫色都有，頭部與背部有著散亂之黃色蠕紋及小暗藍點散佈。背鰭則為淡橘黃或淡色而有紅色緣，另具2條不明顯之黃色縱帶。胸鰭為淡紅色，尾鰭從黃綠色至藍紫色而有紅色緣。

在日本牠由於被視為大型的姬鯛而被稱為大姬（オオヒメ），體長可達80公分，產地有沖繩、鹿兒島、伊豆諸島、小笠原群島等。在日本常被法國料理餐廳做為食材。

黃鰭姬鯛（Golden eye jobfish）

在台灣又叫散午和紅臭魚，其體型、體色和絲鰭姬鯛非常類似，但後者背鰭和臀鰭最後一根軟條延長呈絲狀，而黃鰭姬鯛沒有。牠的分布範圍是西太平洋區，西起東南亞，東至大溪地群島，北至琉球群島，南迄澳洲東北部。台灣主要分布於北部、南部及東部海域。

在日本，因為牠是姬鯛屬中有著金色眼睛的魚，而被稱做金目姬鯛（キンメヒメダイ） 。雖然在九州的離島到沖繩皆可捕獲，但漁獲量非常地少，在沖繩是非常高價的魚種。

黃吻姬鯛（goldbanded jobfish）

黃吻姬鯛原生與印度洋與太平洋，中國稱為多牙紫魚。其分布範圍從紅海、東非至薩摩亞群島，北起日本南部，南迄澳洲海域。

日本則稱之為長崎笛鯛（ナガサキフエダイ），在日本是鹿兒島以南比較多見的魚，大條的味道比較好，屬於高價魚種。其鱗硬而大，魚皮則較薄。

希氏姬鯛（Lavender jobfish）

這種魚不管是英文的Lavender jobfish或是日文的姬鯛都是很美而貴氣的名字，不過分布於台灣北部、東部及南部海域的牠，台灣俗名則是白肉蒜。而在夏威夷，牠又叫kalekale或Siebold's snapper，是the Deep Seven species之一。

在夏威夷，所謂的Deep Seven，指的是七種具有文化、商業與休閒價值的深海魚。除了希氏姬鯛外，還包括了濱鯛（squirrelfish snapper，在夏威夷叫ehu）、橫帶姬鯛（flower or Brigham’s snapper，在夏威夷叫gindai）、白雨斑下美鮨（Hawaiian grouper，在夏威夷叫hapuʻu）、銹色細齒笛鯛（silverjaw or ironjaw snapper，在夏威夷叫lehi）、長尾濱鯛（scarlet, red, or longtail snapper，在夏威夷叫onaga）和絲鰭姬鯛（pink snapper，在夏威夷叫ʻopakapaka）。

在日本，姬鯛（ヒメダイ） 一直是極為高價的魚種，以東京的小笠原諸島產量最多，味道則是極為淡雅。

尖齒姬鯛（sharptooth jobfish）

中國明尖齒紫魚，台灣又稱之為金蘭，分布於台灣南部海域，日文為バラヒメダイ。

橫帶姬鯛（Oblique－banded Snapper）

又叫橫帶花笛鯛、散午、紅魚，身體呈鮮紅色，體側有5條寬闊的鮮黃色橫斑，背鰭為鮮黃色，尾鰭及胸鰭為橘黃色，腹鰭和臀鰭則是淡粉紅色或淡色。分布於印度－太平洋區，西起非洲東岸，東至夏威夷及大溪地群島，北至日本南部，南迄東澳洲，台灣主要分布於南部海域。

其日本名為縞血引（シマチビキ），產於小笠原諸島、鹿兒島縣諸島與沖繩，常被用做西餐的食材。

以上都是在台灣可以見到，雖然不見得每個種類都常見的笛鯛科的魚，而世界上其牠笛鯛科的魚還有絲鰭笛鯛屬的黑絲鰭笛鯛（black snapper）和叉尾絲鰭笛鯛（African forktail snapper），前者分布於佛羅里達群島、墨西哥灣西部、西印度群島等海域；後者則分布在東大西洋區的從茅利塔尼亞至納米比亞海域。

管鼻鯛屬則只有根室氏管鼻鯛（Mexican barred snapper），體長可達90公分的牠分布在墨西哥西岸至哥倫比亞西岸海域。

而笛鯛屬的黃帶笛鯛（Yellow－banded snapper）分布於澳洲東部至新喀里多尼亞海域；非洲紅笛鯛（African red snapper）分布在塞內加爾至安哥拉的大西洋海域；亞歷山大笛鯛（Brazilian snapper）分布於巴西的東岸大西洋海域。

加勒比笛鯛（Ambiguous snapper）在古巴及美國佛羅里達州南部海域；雙色笛鯛（Mutton snapper）在美國麻州至巴西東南部海域；八帶笛鯛（schoolmaster snapper）在美國麻州至巴西北部海域；體長可達100公分的似鯔笛鯛（Mullet snapper），分布於東太平洋區的墨西哥至厄瓜多海域；紋眼笛鯛（Yellow snapper） 分布範圍自美國西岸加州南部至秘魯海域。

另外還有分布在包括馬爾地夫、斯里蘭卡、印度、安達曼海、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓、印尼、中國南海、越南、索羅門群島、馬里亞納群島、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、密克羅尼西亞、澳洲等海域的雙斑笛鯛（Two－spot banded snapper）；印尼海域的雙帶笛鯛（Indonesian snapper）。

美國北卡羅萊納州至巴西北部海域的黑鰭笛鯛（blackfin snapper）；從美國麻州分布到墨西哥灣海域，體長可達100公分，佔美國鯛魚捕獲量第5的西大西洋笛鯛（Northern red snapper）；分布於印度洋區的阿拉伯半島海域的藍線笛鯛（blueline snapper）；從美國加州南部至巴拿馬的太平洋海域的科羅拉多笛鯛（Colorado snapper）。

從塞內加爾至安哥拉海域的牙笛鯛（African brown snapper）；從塞內加爾至納米比亞海域的輝帶笛鯛（Golden African snapper）；體長可達100公分，水族館商業名稱為巴布亞黃金戰士，釣魚界稱之「青鰽」。

分布於巴布亞紐幾內亞莫爾茲比港至Fly河的淡水、半鹹水域的戈氏笛鯛（Papuan black snapper）；分布區域在塞內加爾至剛果民主共和國半鹹水、海域的高里笛鯛（Gorean snapper）；美國麻州分布至巴西里約熱內盧半鹹水、海域的灰笛鯛（Grey snapper）；分布於印度洋區，包括馬達加斯加、斯里蘭卡、孟加拉灣等海域的奎氏笛鯛（Yellowfin red snapper）。

從墨西哥至秘魯的太平洋海域的墨西哥笛鯛（Spotted rose snapper）、長體笛鯛（golden snapper）、九帶笛鯛（Pacific dog snapper）、秘魯笛鯛（Pacific red snapper）與喬氏笛鯛（Jordan’s snapper）；從美國麻州至巴西聖保羅的大西洋海域的白紋笛鯛（dog snapper）。

分布於印度西太平洋區，從莫三比克至新幾內亞、澳洲海域的褶尾笛鯛（Yellowstreaked snapper）；從阿拉伯海東北部分布至萬那杜海域的月尾笛鯛（Lunartail snapper）；從塞席爾群島至新幾內亞、菲律賓海域的前鱗笛鯛（Indian snapper）。

從美國北卡羅萊納州至巴西東北部海域的馬氏笛鯛（Mahogany snapper）；分布於菲律賓、蘇拉威西、紐幾內亞的淡水、半鹹水域的寬帶笛鯛（Pygmy snapper）。

分布於西太平洋區的蘇拉威西、薩摩亞群島海域的邁茲氏笛鯛（Samoan snapper）；分布於西印度洋區的莫三比克、馬達加斯加、南非、留尼旺、模里西斯等海域的顯赫笛鯛（Bluestriped Snapper）。

從加勒比海至巴西東北部海域的紫身笛鯛（South red snapper）；從美國北卡羅萊納州至巴西東南部海域的巴哈馬笛鯛（Lane snapper）；從墨西哥至厄瓜多海域的鑲帶笛鯛（Blue and gold snapper）；從美國北卡羅來納州至巴西聖保羅海域的紅邊笛鯛（Silk snapper）。

敏尾笛鯛屬則只有分布範圍為美國馬薩諸塞州至巴西東南部海域，以及整個墨西哥灣和加勒比海的黃敏尾笛鯛（Yellowtail snapper），墨西哥灣和加勒比海的量最大。

頜鱗副紫魚則為副紫魚屬的唯一一種魚，分布於新喀里多尼亞、東加、復活節島等太平洋海域。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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