魚料理兵法全攻略（十二）：這種魚的日文名叫「姬鯛」，不過台灣俗名則是白肉蒜

藍紋姬鯛(Ornate Snapper)

藍紋姬鯛為紫魚屬(又稱姬鯛屬),因此又稱藍紋紫魚(中國名)。姬鯛屬除了高體姬鯛(wenchmen)分布於大西洋的加拿大至巴西聖卡塔琳娜海域、長體姬鯛(slender wenchmen)分布於美國東岸南部至烏拉圭海域、大眼姬鯛(cardinal snapper) 分布於佛羅里達海峽至巴拿馬海域外,其牠的種類都可在台灣周遭海域發現。

藍紋姬鯛在台灣又叫花笛鯛和筆香仔,整體為粉紅色,體背有三、四個黃色大斑,體側有藍色小斑駁及蠕蟲狀紋,而背鰭、尾鰭及胸鰭為鮮黃色或淡黃色,腹鰭及臀鰭則顏色較淡。分布於印度-太平洋區,西起非洲東岸,東至社會群島,北至日本南部,南迄新加勒多尼亞。在台灣主要分布於南部及東部海域。

牠的日本名字是花笛鯛(ハナフエダイ),就是像花一樣美的笛鯛的意思,是沖繩稱之為「ビタロー」的魚之一。牠身體的水份比較多,雖然直接鹽燒也可以,但先經過醃漬的話會更好,而牠也是在沖繩用奶油煎或者以まーす煮的方式烹飪為定番的魚之一。

黃尾姬鯛(Goldflag jobfish)

又名黃尾紫魚、日本紫魚散午、散午仔,分布於印度-太平洋區,西起模里西斯,東至夏威夷群島,北至日本南部,南迄澳洲及新加勒多尼亞。台灣主要分布於南部及東部海域。體長約40公分,身體整體為暗紫色,而體側有多枚山形狀之黃色橫帶紋。

日文黄駁姫鯛(キマダラヒメダイ),指的是全身所布滿的黃色斑點,產地則為小笠原群島和沖繩。

這種魚鮮度能夠維持比較長的時間,品質好的白色的肉身中會夾雜著脂肪,不過皮較硬,要先用開水燙過後再料理。

絲鰭姬鯛(Crimson jobfish)

原生於印度洋的絲鰭姬鯛,在太平洋的分布範圍東達夏威夷及大溪地群島,除了crimson snapper外,牠在夏威夷又叫opakapaka或Hawaiian pink snapper。

牠在台灣又叫金蘭赤殼、白肉栓,主要分布於北部、南部及東部海域。不過絲鰭姬鯛的體色變化較大,由藍紫色到紅紫色都有,頭部與背部有著散亂之黃色蠕紋及小暗藍點散佈。背鰭則為淡橘黃或淡色而有紅色緣,另具2條不明顯之黃色縱帶。胸鰭為淡紅色,尾鰭從黃綠色至藍紫色而有紅色緣。

在日本牠由於被視為大型的姬鯛而被稱為大姬(オオヒメ),體長可達80公分,產地有沖繩、鹿兒島、伊豆諸島、小笠原群島等。在日本常被法國料理餐廳做為食材。

黃鰭姬鯛(Golden eye jobfish)

在台灣又叫散午和紅臭魚,其體型、體色和絲鰭姬鯛非常類似,但後者背鰭和臀鰭最後一根軟條延長呈絲狀,而黃鰭姬鯛沒有。牠的分布範圍是西太平洋區,西起東南亞,東至大溪地群島,北至琉球群島,南迄澳洲東北部。台灣主要分布於北部、南部及東部海域。

在日本,因為牠是姬鯛屬中有著金色眼睛的魚,而被稱做金目姬鯛(キンメヒメダイ) 。雖然在九州的離島到沖繩皆可捕獲,但漁獲量非常地少,在沖繩是非常高價的魚種。

黃吻姬鯛(goldbanded jobfish)

黃吻姬鯛原生與印度洋與太平洋,中國稱為多牙紫魚。其分布範圍從紅海、東非至薩摩亞群島,北起日本南部,南迄澳洲海域。

日本則稱之為長崎笛鯛(ナガサキフエダイ),在日本是鹿兒島以南比較多見的魚,大條的味道比較好,屬於高價魚種。其鱗硬而大,魚皮則較薄。

希氏姬鯛(Lavender jobfish)

這種魚不管是英文的Lavender jobfish或是日文的姬鯛都是很美而貴氣的名字,不過分布於台灣北部、東部及南部海域的牠,台灣俗名則是白肉蒜。而在夏威夷,牠又叫kalekale或Siebold's snapper,是the Deep Seven species之一。

在夏威夷,所謂的Deep Seven,指的是七種具有文化、商業與休閒價值的深海魚。除了希氏姬鯛外,還包括了濱鯛(squirrelfish snapper,在夏威夷叫ehu)、橫帶姬鯛(flower or Brigham’s snapper,在夏威夷叫gindai)、白雨斑下美鮨(Hawaiian grouper,在夏威夷叫hapuʻu)、銹色細齒笛鯛(silverjaw or ironjaw snapper,在夏威夷叫lehi)、長尾濱鯛(scarlet, red, or longtail snapper,在夏威夷叫onaga)和絲鰭姬鯛(pink snapper,在夏威夷叫ʻopakapaka)。

在日本,姬鯛(ヒメダイ) 一直是極為高價的魚種,以東京的小笠原諸島產量最多,味道則是極為淡雅。

尖齒姬鯛(sharptooth jobfish)

中國明尖齒紫魚,台灣又稱之為金蘭,分布於台灣南部海域,日文為バラヒメダイ。

橫帶姬鯛(Oblique-banded Snapper)

又叫橫帶花笛鯛、散午、紅魚,身體呈鮮紅色,體側有5條寬闊的鮮黃色橫斑,背鰭為鮮黃色,尾鰭及胸鰭為橘黃色,腹鰭和臀鰭則是淡粉紅色或淡色。分布於印度-太平洋區,西起非洲東岸,東至夏威夷及大溪地群島,北至日本南部,南迄東澳洲,台灣主要分布於南部海域。

其日本名為縞血引(シマチビキ),產於小笠原諸島、鹿兒島縣諸島與沖繩,常被用做西餐的食材。

以上都是在台灣可以見到,雖然不見得每個種類都常見的笛鯛科的魚,而世界上其牠笛鯛科的魚還有絲鰭笛鯛屬的黑絲鰭笛鯛(black snapper)和叉尾絲鰭笛鯛(African forktail snapper),前者分布於佛羅里達群島、墨西哥灣西部、西印度群島等海域;後者則分布在東大西洋區的從茅利塔尼亞至納米比亞海域。

管鼻鯛屬則只有根室氏管鼻鯛(Mexican barred snapper),體長可達90公分的牠分布在墨西哥西岸至哥倫比亞西岸海域。

而笛鯛屬的黃帶笛鯛(Yellow-banded snapper)分布於澳洲東部至新喀里多尼亞海域;非洲紅笛鯛(African red snapper)分布在塞內加爾至安哥拉的大西洋海域;亞歷山大笛鯛(Brazilian snapper)分布於巴西的東岸大西洋海域。

加勒比笛鯛(Ambiguous snapper)在古巴及美國佛羅里達州南部海域;雙色笛鯛(Mutton snapper)在美國麻州至巴西東南部海域;八帶笛鯛(schoolmaster snapper)在美國麻州至巴西北部海域;體長可達100公分的似鯔笛鯛(Mullet snapper),分布於東太平洋區的墨西哥至厄瓜多海域;紋眼笛鯛(Yellow snapper) 分布範圍自美國西岸加州南部至秘魯海域。

另外還有分布在包括馬爾地夫、斯里蘭卡、印度、安達曼海、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓、印尼、中國南海、越南、索羅門群島、馬里亞納群島、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、密克羅尼西亞、澳洲等海域的雙斑笛鯛(Two-spot banded snapper);印尼海域的雙帶笛鯛(Indonesian snapper)。

美國北卡羅萊納州至巴西北部海域的黑鰭笛鯛(blackfin snapper);從美國麻州分布到墨西哥灣海域,體長可達100公分,佔美國鯛魚捕獲量第5的西大西洋笛鯛(Northern red snapper);分布於印度洋區的阿拉伯半島海域的藍線笛鯛(blueline snapper);從美國加州南部至巴拿馬的太平洋海域的科羅拉多笛鯛(Colorado snapper)。

從塞內加爾至安哥拉海域的牙笛鯛(African brown snapper);從塞內加爾至納米比亞海域的輝帶笛鯛(Golden African snapper);體長可達100公分,水族館商業名稱為巴布亞黃金戰士,釣魚界稱之「青鰽」。

分布於巴布亞紐幾內亞莫爾茲比港至Fly河的淡水、半鹹水域的戈氏笛鯛(Papuan black snapper);分布區域在塞內加爾至剛果民主共和國半鹹水、海域的高里笛鯛(Gorean snapper);美國麻州分布至巴西里約熱內盧半鹹水、海域的灰笛鯛(Grey snapper);分布於印度洋區,包括馬達加斯加、斯里蘭卡、孟加拉灣等海域的奎氏笛鯛(Yellowfin red snapper)。

從墨西哥至秘魯的太平洋海域的墨西哥笛鯛(Spotted rose snapper)、長體笛鯛(golden snapper)、九帶笛鯛(Pacific dog snapper)、秘魯笛鯛(Pacific red snapper)與喬氏笛鯛(Jordan’s snapper);從美國麻州至巴西聖保羅的大西洋海域的白紋笛鯛(dog snapper)。

分布於印度西太平洋區,從莫三比克至新幾內亞、澳洲海域的褶尾笛鯛(Yellowstreaked snapper);從阿拉伯海東北部分布至萬那杜海域的月尾笛鯛(Lunartail snapper);從塞席爾群島至新幾內亞、菲律賓海域的前鱗笛鯛(Indian snapper)。

從美國北卡羅萊納州至巴西東北部海域的馬氏笛鯛(Mahogany snapper);分布於菲律賓、蘇拉威西、紐幾內亞的淡水、半鹹水域的寬帶笛鯛(Pygmy snapper)。

分布於西太平洋區的蘇拉威西、薩摩亞群島海域的邁茲氏笛鯛(Samoan snapper);分布於西印度洋區的莫三比克、馬達加斯加、南非、留尼旺、模里西斯等海域的顯赫笛鯛(Bluestriped Snapper)。

從加勒比海至巴西東北部海域的紫身笛鯛(South red snapper);從美國北卡羅萊納州至巴西東南部海域的巴哈馬笛鯛(Lane snapper);從墨西哥至厄瓜多海域的鑲帶笛鯛(Blue and gold snapper);從美國北卡羅來納州至巴西聖保羅海域的紅邊笛鯛(Silk snapper)。

敏尾笛鯛屬則只有分布範圍為美國馬薩諸塞州至巴西東南部海域,以及整個墨西哥灣和加勒比海的黃敏尾笛鯛(Yellowtail snapper),墨西哥灣和加勒比海的量最大。

頜鱗副紫魚則為副紫魚屬的唯一一種魚,分布於新喀里多尼亞、東加、復活節島等太平洋海域。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載,原文發表於此

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航