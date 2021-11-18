魚料理兵法全攻略（十一）：擁有雞湯一般膠質的「海雞母」，是極為高價的魚種

海雞母笛鯛（Blubberlip snapper）

2017年有個消費糾紛的新聞，一位大學生和朋友到高雄玩，在旗津一間店點了一碗魚湯，裡面只有六片魚片和薑絲，結果一碗居然要價600元。這位男大生認為自己受騙當了冤大頭，於是向媒體投訴，後來才經過店家解釋才知道，他點的竟是一台斤約250至400元不等的野生高級魚海雞母。

海雞母笛鯛就是藍點笛鯛。我們在前文有提到，在台灣，叫海雞母的則有五線笛鯛、海雞母笛鯛和勒氏笛鯛。而這些不同的海雞母按照品種不同，一兩的價格為30～60元（野生龍膽石斑的一兩約25元或是一兩15元的鱸魚），是台灣極為高價的魚種。

這幾個種類的笛鯛之所以被稱做海雞母，源自於牠們如一雞湯一般的膠質。而牠們之所以價格如此高昂，來自於牠們在珊瑚礁岩中穿梭覓食的習性，因此捕撈困難，只能靠海釣或潛水打魚，才能夠捕捉到。

而這裡談的藍點笛鯛更是少見，牠的另外一個俗名「花臉」，則是得自其臉部的花紋。

海雞母笛鯛一尾大約80公分，一尾就上看數千元；赤鰭笛鯛則被稱做紅雞母，我們將在下面介紹。海雞母笛鯛的日文漢字為並笛鯛（ナミフエダイ），來自其臉頰波狀的斑紋。主要是鹿兒島和沖繩海域的魚種，在日本也是非常高價。

赤鰭笛鯛（Crimson snapper）

赤鰭笛鯛又名紅鰭笛鯛、橫笛鯛，俗名有紅雞母、紅雞仔、赤海雞、紅魚等，在台灣分布於西部、南部、北部及澎湖群島海域。其平均體長為40公分左右，最大體長可達90公分。日本稱之為茜笛鯛（アカネフエダイ）。

葉唇笛鯛（Tang's snapper）

由於其口大，而上頜突出，而且其上唇中間有著一個隨著成長而越來越發達的肉質瘤狀突起，因此台灣俗稱為厚唇仔。在台灣分布於南部海域，是比較罕見的魚種。

而雖然其日文名是黄鰭笛鯛（キビレフエダイ），但是牠黃的部份並不只有鰭，而是基本上整體為黃色，唯有腹鰭顏色較淡，而腹部為銀白色。牠在日本的主要產地是鹿兒島，當地名為「ヤマモチマゲ」（yamamochimage），關東則毫無牠的蹤跡。

白斑笛鯛（Two－spot red snapper）

又稱雙斑笛鯛的白斑笛鯛，顏色較深的背部的背緣有2個白斑，身體則全一為赤褐色，唯奇鰭及腹鰭外緣的顏色較深。俗名有海豚哥、紅魚曹、花臉等，在台灣分布於南部海域，而主要分布於印度西太平洋區，日本則稱之為薔薇笛鯛（バラフエダイ），分布在沖繩海域。

藍帶笛鯛（Moluccan snapper）

在台灣也是俗名赤筆仔一族，分布於西太平洋，由蘇門達臘到薩摩亞，北可至日本南部，台灣主要分布在北部、東部及南部等海域。

胸斑笛鯛（Spanish flag snapper）

分布於東北印度洋及西太平洋，由印度到澳洲海域，台灣為其分布的北界，主要分布在南部海域，日文為スパニッシュフラッグスナッパー。

交叉笛鯛（Checkered snapper）

又稱斜帶笛鯛，雖然紅槽在台灣一般是指銀紋笛鯛，不過也有人管交叉笛鯛叫紅槽。其特徵正是一致為白色或偏淡紅色的身體的體側上方有3條深褐色縱帶，並與數條橫帶交錯成棋盤狀，其尾鰭基部則有一大黑斑。

交叉笛鯛分布於東印度洋到西太平洋，西起印度，北至日本，南迄新幾內亞。台灣主要分布於西南部、南部及綠島等海域。

其正式和名網目笛鯛（アミメフエダイ）也來自於其身體旗盤狀的條紋，而牠也是在沖繩被稱為「ビタロー」的魚之一。在石垣島，牠更因為其如同美國國旗星條旗般的條紋而被稱做「アメリカ」。

斜帶笛鯛（sunbeam snapper）

又名十二棘笛鯛，主要分布於菲律賓與印尼海域，台灣也發現過，體背部為粉紅色至淡黃色，腹部為淡黃色至銀白色，體側另有六條斜向後背之黃褐色縱帶，各鰭則為淡黃色。日本名為ハスジマタルミ。

埃氏笛鯛（blackspot snapper）

主要分布在紅海、非洲東岸、所羅門、馬里安那群島等海域。台灣分布於澎湖群島及北部海域。日文為ミナミフエダイ。埃氏笛鯛的身體呈銀白色並帶有黃色光澤，體側有著7、8條與體軸平行之黃褐色細縱帶，各鰭黃色；腹鰭淡色。而背鰭硬棘部與軟條部相接處下方的一大黑斑是其英文名的由來。

月尾笛鯛（Lunartail snapper）

月尾笛鯛之名的自於其具有一明顯的月形黑帶的尾鰭，而其體背則為棕紅色或粉紅色，腹面呈乳黃色，胸鰭、尾鰭與臀鰭為黃色。分布範圍從阿拉伯海東北部到菲律賓與太平洋西南部的萬那杜海域，台灣則出現在東部海域。

正笛鯛（Bigeye snapper）

又叫黃笛鯛。分布於印度－西太平洋區。西起非洲東起，東至所羅門群島，南自澳洲，北迄琉球群島。台灣南部及西部海域均有產。

牠的胸鰭長，末端達臀鰭起點。身體則為淺灰色至黃色，體側上方有許多金黃色斜線，側線下方則有數條金黃色縱線，最寬的一條從眼後至尾柄。各鰭淡黃色，而腹鰭為淡色。

正式和名金線笛鯛（キンセンフエダイ）正來自於身體上的諸多金黃色的線，是沖繩稱之為「ビタロー」的魚之一。

前鱗笛鯛（Indian snapper）

分布於印度西太平洋區，從南非東部海域的塞席爾群島至新幾內亞與菲律賓海域，台灣則出現在南部海域。身體顏色由淺灰色至黃色，體側上方有許多金黃至黃褐色斜線，側線下方則有數條金黃至黃褐色縱線，各鰭為淡黃色，唯腹鰭為淡色。日文為イモトフエダイ。

五線笛鯛（Five－lined Snapper）

中文和英文都是五線，但日文卻叫牠六線笛鯛（ロクセンフエダイ）。不過實際上還是五線，也就是其體側的5條藍色縱帶。另外其體背有一大黑斑橫越側線上方，體長約25公分。

這種笛鯛與孟加拉笛鯛和四線笛鯛極為相似，不過後二者體側僅有4條縱帶。五線笛鯛廣泛地分布於印度－太平洋區。西起波斯灣，東至斐濟群島，南自澳洲，北迄琉球群島。台灣主要則產於南部、東部及澎湖海域。是沖繩稱之為「ビタロー」的魚之一。

曳絲笛鯛（Chinamanfish）

曳絲笛鯛從琉球群島一直分布到澳州北部海域，不過由於有由底棲微藻類，如海底原生生物渦鞭毛藻類分泌產生的神經性毒素，經過食物鏈向上層逐漸生物累積造成毒性，從而影響到人類的雪卡魚類中毒（Ciguatera fish poisoning，CFP），因此澳洲是禁止食用的。其尾鰭為凹形，身體及各鰭則呈紅色，腹面較淡，體側具多條藍色縱帶，背鰭軟條部、臀鰭軟條部及尾鰭散佈著藍色小點。

其正式和名為糸引笛鯛（イトヒキフエダ），在沖繩叫「イヌバー」，在沖繩被視為極美味的魚而價格高昂，尤其其刺身有著非常強的鮮味。

斑點羽鰓笛鯛（Midnight snapper）

斑點羽鰓笛鯛與下面的黑背羽鰓笛鯛，是笛鯛科羽鰓笛鯛屬唯二的兩個魚種，台灣俗稱琉球黑毛，是輕磯釣者心目中的夢幻魚，少見而出沒於台灣發東部綠島、蘭嶼、南部及小琉球等海域。

其成魚體色一致為灰黑色，會隨著成長而逐漸變黃，頭部具有藍色縱紋及斑點。幼魚體側上半部黑色有白斑，下半部白色有一條黑色寬闊縱帶，另有有一黑色寬橫帶貫通眼部，各鰭則是黑色。

在日本牠則叫頬筋樽見（ホホスジタルミ），出現於小笠原諸島與琉球列島。

黑背羽鰓笛鯛（Black and white snapper）

台灣亦俗稱琉球黑毛，另外尚有黑雞仔、黑加脊、黑加誌等俗稱，出沒於東部綠島、蘭嶼及南部等海域。成魚體色一致為灰黑色，頭部沒有藍色縱紋及斑點；幼魚體側的上半部黑色則有白斑，下半部白色有一條黑色寬闊縱帶，有一黑色寬橫帶貫通眼部，各鰭為黑色。

而其日文斑樽見（マダラタルミ）正得自上述的其幼魚體的白斑，樽見則是和歌山縣對笛鯛的總稱。牠和斑點羽鰓笛鯛都是略為熟成後極為好吃的生魚片。

欖色細齒笛鯛（Small toothed jobfish）

又名叉尾鯛或小齒藍鯛，體背為藍灰色，體側則是淺紫藍色而帶有黃色光澤，而背鰭、腹鰭與臀鰭是鮮黃色至黃褐色，胸鰭淡色至黃色，尾鰭呈暗褐色而帶著黃緣。牠廣泛分布於印度－太平洋之熱帶海域。西起非洲東岸，東至夏威夷，北自南日本，南迄澳洲，台灣主要產於南部海域。

欖色細齒笛鯛的日文名為石笛鯛（イシフエダイ），分布於鹿兒島與沖繩海域。

銹色細齒笛鯛（Rusty jobfish）

銹色細齒笛鯛和上面的欖色細齒笛鯛是叉尾鯛屬（又稱細齒笛鯛屬）唯二的兩種魚。銹色細齒笛鯛又名紅叉尾鯛、小齒紅鯛，體呈粉紅色至淺紅褐色而帶有黃色光澤，背鰭、腹鰭與臀鰭淡色至淡黃色；胸鰭淡色至淡紅褐色；尾鰭為紅褐色至暗褐色且帶著淡色緣。

分布於印度太平洋區，從東非至夏威夷群島，北起琉球群島，南迄澳洲海域，台灣分布於南部、蘭嶼、綠島、東沙與南沙。日本叫大口石血引（オオグチイシチビキ）

藍短鰭笛鯛（Green jobfish）

綠短鰭魚為笛鯛科短鰭魚屬的唯一一種魚類，俗名藍笛鯛、綠笛鯛、綠短臂魚。分布於印度洋塞席爾群島、模里西斯至太平洋、夏威夷群島和社會群島、北自沖繩群島、南至昆士蘭。台灣主要產於南部及東部海域。日本則叫青血引（アオチビキ）。

多耙濱鯛（Pale snapper）

紅鑽魚屬，又稱濱鯛屬。這個屬在之前的文章中有介紹過濱鯛與長尾濱鯛，這裡的多耙濱鯛又叫大口紅鑽魚、大口濱鯛或多耙紅鑽魚。牠的身體一致為紫紅色，腹部顏色較淡，台灣主要分布於東部及南部海域，日本叫大口浜鯛（オオクチハマダイ）。

濱鯛屬的魚除了棲息於亞洲的以上3種外，還有分布在美國北卡羅來納州至巴西海域大西洋濱鯛。

藍色擬烏尾鮗（Blue fusilier）

藍色擬烏尾鮗為又稱擬烏尾鮗屬的若梅鯛屬。這個屬的魚，分布於台灣周遭的除了藍色擬烏尾鮗外，還有橫帶擬烏尾鮗、黃擬烏尾鮗、梭地擬烏尾鮗（又名沖繩若梅鯛）。

而瓦怒阿圖擬烏尾鮗（Vanuatu snapper，又稱岡薩雷斯若梅鯛）則分布在斐濟、托克勞、菲律賓、萬那杜等海域；副蟹齒擬烏尾鮗分布於加羅林群島及巴布亞紐幾內亞海域；沃氏擬烏尾鮗分布於西印度洋的馬達加斯加南部海域。

藍色擬烏尾鮗在台灣俗稱青雞仔，身體呈帶銀光之淺藍色至橄欖色，腹部顏色較淡色。背鰭、臀鰭及尾鰭為黃綠色或淡色，而胸鰭是淺黃色。

牠的日文名為青鯛（アオダイ），在日本稀少而價高，多被做成生魚片食用。

至於橫帶擬烏尾鮗（Saddle－back snapper）又名條紋若梅鯛，日本叫縞青鯛（シマアオダイ）；梭地擬烏尾鮗（Dirty ordure snapper）又名沖繩若梅鯛，日文為汚青鯛（ヨゴレアオダイ） ；石氏擬烏尾鮗（Cocoa snapper）的日文則是山原縞青鯛（ヤンバルシマアオダイ）；黃擬烏尾鮗（Yellowtail blue snapper）有黃雞仔、包公雞、貢仔、黃腳佳仔等俗名，日本叫梅色（ウメイロ）。

李維氏斜鱗笛鯛、斜鱗笛鯛（Slender pinjalo、Pinjalo）

斜鱗笛鯛屬有李維氏斜鱗笛鯛與斜鱗笛鯛兩種魚，前者分布於印度太平洋區，從Laccadive群島至斐濟，北至琉球群島海域。台灣分布於澎湖海域，日文名為セダカタカサゴ。後者分布於印度－西太平洋之熱帶海域。西起非洲東岸，東至新幾內亞，北迄台灣。台灣主要分布於南部海域，日文叫チカメタカサゴ。

魚料理兵法全攻略（十二）：這種魚的日文名叫「姬鯛」，不過台灣俗名則是白肉蒜

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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