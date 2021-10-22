《錢進加密貨幣》：最後會留在幣圈的人，只有「短炒」跟「長期投資」兩端，沒有中間值

文：比爾的財經廚房（楊書銘）

【加密貨幣如何重塑我的投資觀？】

很多人會問我，為什麼要投資加密貨幣？投資的獲利當然是箇中關鍵，但更重要的是我對加密貨幣的好奇，並且相信區塊鏈技術將會改變未來10年、20年的生活樣貌。這個現在很多人當作「投機」的技術，將會讓我們習以為常的一切，轉換為一個嶄新的底層操作系統。而投資效益則是隨之而來的必然結果。

但當時我也沒想到，這段投資加密貨幣的過程，竟然重塑了我的整個投資觀念。幣圈內有一句話「幣圈一天，人間一年」，加密貨幣的週期循環清晰，波動激烈，所有投資時會遇到的坑，在這裡不需要花上10年、20年，幾個月之內都會經歷一次。也因此，我過去的三觀不斷被它打破，快速鍛鍊、打造出全新的投資體質。

學會長期投資的奧義

「長期投資」這個概念大家都耳熟能詳，我們在金融機構裡面，也把這句話當作金科玉律。然而，掛在嘴邊講跟實際體會長期投資是兩碼子事。我常開玩笑說，很多人是「套牢之後，才開始決定長期投資」。在幣圈，「短炒操作」跟「長期投資」更加涇渭分明，為什麼呢？因為加密貨幣的波動極大，多空轉換的時候，短炒需要無情的變臉，如果心理素質不夠，稍一遲疑，便會產生巨大虧損。另外一個虧損主因，則是「短炒」玩家大多是加了十倍以上的槓桿。

但幣圈最後會留下來的人，只有短炒跟長期投資兩端，沒有中間值。在傳統金融操作上，有所謂的區間操作、波段操作，或是投顧老師說的「高出低進」。然而，在加密貨幣操作上，套用這個思維是很危險的。

為什麼呢？首先是加密貨幣的波動性遠高於傳統金融商品。其次，過去在股票的高出低進，通常有一個基本面可以研判，股票已經存在了近百年，知道公司的某些基本資訊將反映未來股價的表現；然而，加密貨幣儘管同樣都有基本分析，但卻沒有足夠的歷史資料可以證明分析是否有效。

那麼技術分析呢？你不妨留意在YouTube或是部落格撰寫加密貨幣技術分析的交易者，很難有人能長期經營下去。為什麼呢？因為實在太不準了，連猜個正確的大方向都非常困難。這絕不是因為進行加密貨幣分析的交易者比較笨，或是預測傳統股票股價的交易者比較聰明，單純是加密貨幣打臉的速度太快而已。我曾經在歷史高點賣掉一半的狗狗幣，獲利高達100倍，但我心中明白只是運氣好，並不是做了什麼厲害的預測分析。

因此，我被訓練成了真正的HODLer（長期持有者），不再被短期的波動影響，當手上有資金時，不論當時價位是高或低，都會進場買一些部位。原因是什麼？除了我真的很不準之外（哈），更重要的是體認到手上的部位不夠多，即使比特幣漲到10萬美金又如何？能依靠這些部位提早退休嗎？不久前，我的總投資還有六倍報酬率，現在只剩下三倍，心情亦無太多波動，因為我的部位還不夠大，比起渴望比特幣迅速飆漲，更希望它能給我多一點時間，好買進更多的單位。

一開始，我只是短炒

然而，我並不是一開始就以技術演進的角度來看待加密貨幣，和大家一樣，其實也是以投機的角度進場。2017年，比特幣有一波狂飆，但我覺得一枚比特幣就要一萬美金實在太貴了，於是選擇了以太幣（ETH）投入。

當時要交易加密貨幣並不容易，我註冊了MaiCoin（數位資產交易平台），在網路下單後，需要在指定時間之內去便利商店繳款，以太幣才會匯到帳戶裡。我也搜尋了一些可以接受信用卡扣款的交易所，但服務並不穩定，有時候會原因不明地扣款失敗。更好笑的是，我可以透過信用卡購買加密貨幣，但是將加密貨幣賣掉之後的錢卻回不來，只能用信用卡刷退，或轉到自己的數位錢包。也因此，能操作的部位不大，只能算是實驗性投資。

當時看著比特幣、以太幣狂飆的漲幅，自以為跟過去炒股一樣，只要看線圖就好了。很快地，達到了超過50%的報酬，我心想：「只打算做短炒，現在漲太多了，先出場吧！」跟著看到以太幣出現了明顯的回落，便自以為掌握到了一些「技巧」。但開心沒幾天，以太幣又開始飆漲，不論如何畫線做分析都無法解釋怎麼會漲這麼多？ 2018年1月，以太幣突破了1,000美元，我又追了進去，一下子以太幣達到了歷史高點1,400美元。此時，我覺得不能只賺40%了，說不定會漲到2,000美元。

但加密貨幣真的不會照劇本演出，三天之內，最低點就只剩700多美金，然後再反彈到1,200美元。我不想被洗掉，因此還是沒有離場。僅僅一個禮拜之後，只剩下600美元了。這時我心想，既然輸了40%，那就擺著吧！ 那時是2月吧！但一路走到2018年底，以太幣只剩下81美元，我輸掉了90%。

然而，這還不是輸最多的一次。2017年加密貨幣市場ICO（Initial Coin Offering）風潮席捲，概念上類似IPO（Initial Public Offering）首次公開募股，只是ICO發行的是加密貨幣，IPO 發行的是股票。當時有很多新團隊希望籌集資金來創建一個新的加密貨幣，開放給有興趣的投資人買進。

每一個項目都寫了洋洋灑灑的白皮書，每一個團隊看起來無不風生水起，其實我也搞不清楚內容，總之故事看起來很棒，便投了一個叫IOTA的項目，這是一個訴求跟傳統區塊鏈不同，更加進化的系統，希望成為物聯網的支付體系。但在這個項目，我輸掉了97%。

定期定額的魔力

以太幣我不算真的輸掉了，因為我始終沒賣；但是IOTA我真心認賠，只剩幾百塊美金回來，後來通通換成以太幣。從此，我深刻理解到在傳統金融市場所學到的一切，在幣圈能派得上用處的很少，只有一些少數真理不會改變，比如說——定期定額。2019年台灣MAX交易所成立，終於可以簡單安全地將新台幣兌換成加密資產，定期定額投資加密貨幣，變得很容易。面對波動不可測的市場，其實答案一直擺在那裡，只是看不上眼而已。

選擇定期定額以外，投資IOTA的慘敗也讓我知道，別妄想自己是股神，能夠神準投中一支狂飆幣。降低不確定最好的方式，就是效法ETF，投資一籃子的加密貨幣。2019年，我開始選擇市值前八大的加密貨幣做定期定額投資，同時採用市值加權，也就是計算前八大幣種的市值，然後按照市值的比率來安排投資金額。

舉例來說：比特幣當時市值在這八支幣當中占65%，以太幣占15%，其餘的占20％，就以這個概略的比率分散去投資。同時如果有些幣的市值跌出榜外，就賣掉跌出去的，相同的資金買回新進榜的。仿製ETF的操作效果很好，過程中，我陸續丟掉了EOS、ETC、BCH，這些是當年的前幾大市值，但後來被ADA、DOT、BNB給取代了。我不再賭哪一支加密貨幣有希望，反正有市場認同的幣，自然在市值上升的過程中，會進到我的視線。

我如何投資一籃子的加密貨幣？

加密貨幣市場並不像股票市場，有現成的ETF讓懶人也可以輕鬆投資。但你可以效法ETF的精神，從市值排名中配置你的加密貨幣，不管幣值如何風起雲湧，只要規律、穩健操作，風浪多大都不怕。操作方式如下：

搜尋「CoinMarketCap.com」。 點選「加密貨幣＞排行」，即可看到市值排名前100的加密貨幣。 選擇市值前八大的加密貨幣，定期定額投資。 依照市值比率配置投資金額。 每三個月檢視一次，依照市值變化調整配置。

一堂風起雲湧的投資課

2018年加密貨幣近入熊市之後，我開始花更多心思去瞭解加密貨幣，也很慶幸當時所投資進去的錢，只是很小一部分。我太小看加密貨幣這個市場了，它的深度、廣度、未來的延伸，根本看不到邊界。

我很希望能跟家人分享研究心得，2020年春節，比特幣迎來多頭行情，我想再怎麼說明，也不如讓我的侄子們實際參與加密貨幣來得有趣、深刻。因此，我用USDT13發這一年的紅包，請他們（最小的是國小六年級，最大的是高三）上網去數位交易所開戶，一開完戶我就打進100美金，讓他們可以任意選擇想投資的方案。

由於他們是正港的理財小白，所以推薦他們用「幣安寶」，可以每天領利息；若想知道自己的投資是否增加，只要打開手機登入就可以了，慢慢培養出看盤習慣。

高一的侄子最積極，不甘於幣安寶年化6%利息，做起了短炒，而且是用十倍的槓桿，在一個BNB14的多頭當中，100美元迅速滾成了3,000美元，達到他不曾見過的數字。即使我再三叮囑不要做槓桿，他嘴上說好，不過我知道，他不會停手的，這是必經的過程。然後他把從國小到現在的所有壓歲錢，請媽媽一併押了進去。然而，在一波空頭中，他失去全部財產，爆倉了。雖然對成年人來說，那只是一筆很小的錢，但對他而言卻是一切。

一開始我便告誡他：「在任何時候，不管多有把握，切記，不要輸光所有的賭注。」他卻踩破所有界線，失去一切，等失落了好幾天後，我才重新把等值於壓歲錢的BNB再次存入，告訴他：「你可以轉成台幣領走，也可以換成美金去領利息，或者是重新回到市場投資，但只有一個條件，不能做槓桿。」這次他說好，我相信是真的。

在我自己成長的過程中，雖然念商學院，但是時空環境讓我完全錯過了網路科技泡沫的投資啟發，甚至不知道自己正身處在一個機會崛起的時代，認識投資的起步太晚。藉由這幾個數位紅包，我希望可以讓小朋友們提前感受，在他們的世代可能發生的變局，同時也將理財與投資的種子，儘早種在他們心中，因為他們擁有投資中最稀缺的資源——「時間」，也是這群年輕人未來彎道超車的最大資本。

書籍介紹

本文摘錄自《錢進加密貨幣：掌握金融變局，彎道超車搶先機！》，三采出版

作者：比爾的財經廚房（楊書銘）

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本書特色

2021蓋洛普民意調查顯示，年輕男性持有比特幣者激增，18到49歲的年輕人過半認為「比特幣不算非常冒險」；相對於此，50歲以上「無幣者」居多。

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Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰