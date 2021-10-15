除了抗憂鬱藥物，憂鬱症患者也有非藥物治療的選擇——經顱磁刺激術

文：林皇利（林口長庚醫院精神科主治醫師）

憂鬱症不單只是憂鬱情緒的困擾，也包含許多生理上及思考功能上的障礙，因此更不要把憂鬱症與性格上的缺失，不努力，想不開等輕易的畫上等號。雖然造成憂鬱症的因素有很多，其中不乏心理層面及社會層面的影響。現今醫學研究已經證實憂鬱症不論成因為何，都涉及腦神經系統失調的狀態。不論是神經傳導物質的功能不平衡，或者是特定腦部區域的功能低下或亢進等都是造成憂鬱症各種症狀的潛在因素。

憂鬱的情緒固然是憂鬱症的核心症狀，但伴隨出現的生理症狀，例如睡眠狀態的改變，食慾的改變，體力的下降，腦力思考狀態的改變，甚至出現自殺的意念等，也是影響身體健康及生活品質下降的主因。因此接受憂鬱症的治療，不單只是為了改善情緒，也是維護個人健康及生活品質的積極做法。

憂鬱症患者應該要接受什麼樣的治療？

過去研究指出，不經治療的憂鬱症，其症狀可能會持續12個月甚至更久，即使症狀緩解也不一定能回復到發病前的狀態，可能會有殘餘症狀，且會反複發作。當遭遇一般憂鬱情緒的時候，就好像是得了小感冒，不需要特別治療，憂鬱情緒就會自己好轉。一旦出現了輕度憂鬱症，就應該要透過生活型態的調整，培養心理健康的促進行為或是心理諮商等方式來試著治療。中度或是重度的憂鬱症發生時則多半需要藥物及其他治療的方式地介入。

目前憂鬱症患者接受藥物治療的安全性相對高，也能夠有效的緩解大多數憂鬱症狀，但抗憂鬱藥物目前仍有許多不足的地方。使用抗憂鬱藥物常見的副作用有白天昏沉嗜睡，情緒感受力低下，體重增加，性功能障礙等，導致患者不願意接受藥物治療或是無法耐受藥物副作用。而部分憂鬱症患者使用抗憂鬱藥物後治療效果有限，出現藥物治療頑抗，或是殘餘症狀無法解決等問題。當出現這些問題時就可以考慮其他藥物以外的治療方法。

憂鬱症非藥物治療的選擇——經顱磁刺激術

重複式經顱磁刺激治療（Repetitive transcranial magnetic stimulation， rTMS）適用於藥物治療無效的患者。研究指出，長期罹患憂鬱症會使腦部功能及活性低下，rTMS透過磁場的變動產生感應電流，刺激特定腦區，比起傳統的電痙攣治療 （Electroconvulsive therapy， ECT），rTMS是非侵入性，相對安全的治療方式，沒有服藥的副作用也不需麻醉，僅有極少數的人在治療的過程中出現輕微的頭痛等副作用。

目前rTMS系統多為8字型線圈，進行對腦部的刺激，雖然可較集中的刺激某個腦區，但其治療的範圍較為侷限，治療深度也較為表淺。隨著技術的演進，2013年FDA核准了新一代「重複式經顱磁刺激治療系統」，採用H線圈（H-Coil）的深層立體定位頭盔，其線圈不僅能與頭部保持緊密地貼合，刺激深度可超過顱下1.8公分的區域，因此又稱為Deep TMS。

根據2019年的研究，H型線圈系統可提供刺激電場覆蓋程度更廣且深的治療，使用新一代系統的患者有近六成可獲得症狀緩解，傳統系統則為四成左右。

現行rTMS治療時間約每次30分鐘，標準的療程需一週執行五次、持續四週較佳。

另外還有特定參數設計的新型態叢集型陣發刺激（Theta-burst stimulation）治療，更可將每次療程縮短到10分鐘，大大減少治療時間，對患者來說是更輕鬆的選擇。經顱磁刺激術治療雖然安全性高，但若是身體裡有金屬、支架、心臟節律器等植入物的患者，則較不適合使用。

唯有正視憂鬱症才能戰勝憂鬱症

並沒有任何一種憂鬱症的治療方式是絕對有效而且優越的，不論想使用何種方式來治療憂鬱症，一旦懷疑自己出現憂鬱症的症狀，建議都須尋求專業醫師的協助，視個別的情況調整治療的方式。只有選擇最適合自己的治療方式，才能有效地遠離憂鬱，減少憂鬱症帶來的損害。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航