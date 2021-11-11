「天生的外交官」：前駐泰代表、環保署長李應元因病辭世，享壽68歲

前駐泰代表李應元今晚（11）日因病在台大醫院過世，享年68歲。曾任行政院秘書長、勞委會主委、環保署長、區域及不分區立委，也曾參選2002年台北市長選戰；今年8月宣布辭職回台灣，當時他提到自己5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，決定向蔡英文總統提出辭職。回台不到半年，今晚因病過世。立委莊瑞雄在臉書上證實此消息。

身段柔軟，經常帶著笑容，是外界對李應元普遍的印象，民代出身的李應元，行事風格明快，為人也頗有親和力；且對於「記人」很有一套，僅見過一兩次面的公務員、媒體記者，李應元總能快速記住對方的名字，下次再碰面時則會親切打招呼。其交際手腕靈活，被稱為是「天生的外交官」。

李應元在總統蔡英文的請託下，去年8月中赴泰擔任駐泰國代表；李應元曾表示，台灣和泰國的防疫成績都不錯，都有醫療和公共衛生成功經驗可以分享；在經濟上則有很多互補，像生物科技、基礎醫學、基因工程、篩劑和疫苗等領域，雙方都能交換經驗。

不過今年總統府8月4日發布總統令，表示李應元已准辭職。李應元8月26日抵台當天，與過往相比臉與身形都消瘦了一大圈，且膚色黝黑。請辭人事令於9月1日生效，正式結束1年3個月的任期。李應元當天發表公開信表示，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，在與家人商議後，決定向總統蔡英文提出辭職，以便回國進行調理與醫療。

曾因台獨遭禁止返國，被關9個月

李應元出生於1953年3月16日，雲林縣人。國立臺灣大學公共衛生學系畢業，後來於美國北卡羅來納大學教堂山分校取得醫療經濟學博士；早期為台獨聯盟成員，被政府列為黑名單，因此被禁止返國，在美國流亡多年。

1990年李應元等台獨聯盟成員以「闖關」、「翻牆」等方式爭取返鄉權，李應元並在中華民國總統府等各大重地照相，逃亡14個月後，1991年9月被逮捕，以非法入境為罪名，關押於台北土城看守所9個月；後來經《刑法》100條的修正，主張台獨者不再成為叛亂罪起訴的對象，才於1992年5月出獄。

曾自嘲逃亡時間比陳進興還久的他，後來從政資歷豐富，曾任駐美副代表、民進黨中央黨部副秘書長、行政院秘書長、勞委會主委、環保署長、區域及不分區立委、雲林縣副縣長等公職，也參選過台北市長。

蔡英文當選總統，林全組閣時，李應元獲邀擔任環保署長，當時更找來環保社運律師詹順貴擔任副署長，兩個人主要的任務是改革台灣老舊的環評制度。但2018年地方大選，民進黨大敗，李應元以改善空污，卻遭致民怨等因素，成為少數請辭負責的閣員。

環保署長任內推減香、禁用免洗餐具，通過中油三接環評爭議最大

李應元當時一上任，就立刻宣布將停止國家公園等的採礦開發，也宣示空污減量目標，並承諾如果沒有達到細懸浮微粒（PM2.5）的減量目標，將下台負責。

擔任環保署長任內，李應元推動多項空汙治理政策，根據環保署統計，107年度全國自動測站細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為每立方公尺18.8微克，較104年同期平均濃度每立方公尺21.5微克，下降每立方公尺2.7微克，改善率為13%，外界認為，在降低空污上，李應元已經盡力了。但民進黨在九合一選舉失敗了，政院檢討報告觸及空汙政策是敗因之一，李應元也因而下台。

為了保護海龜，李應元也積極推動減塑措施，包含在擬要求連鎖速食店等一定規模餐飲業者，內用禁止提供一次性的塑膠吸管等，從源頭減少垃圾流入海洋。還有規劃2030年全面禁用包含購物用提袋、免洗餐具、外帶飲料杯及塑膠吸管等一次用塑膠製品等。

另外還有衛生紙丟馬桶、減香政策等，都曾引發不少迴響和爭議。當時減香還被宗教界誤解為要「滅」香，也成為他環保署長任內，第一次有來自全台各地的「神明」到凱道抗議的罕例。但他認為，經溝通後，神明與地方鄉親「都很快樂地回家」。

李應元任內幾乎將多數的環評大會都交給原本就很熟悉環評制度，且著手開始進行環評制度修改的副署長詹順貴主持；2018年3月14日，環委審查台電的深澳電廠環差案，長詹順貴投下關鍵一票，以9：8通過，引發後續各界爭議。李應元當時面對新北市政府提起行政訴願，曾表示「台灣環保只有被認為太嚴格、沒有被認為太寬鬆的」。

不過真正讓李應元在環保署長任內徹底與部分環團關係破裂的，是中油三接，也就是攸關藻礁生態的的環評案，此案經歷10場以上大大小小的環評會議，最終在2018年10月8日的審查前，原本「請假」詹順貴發表辭職聲明、不出席會議，李應元選擇承擔「政治責任」出席者持會議，後來該案以7：2表決結果翻轉了專案小組建議的「退回主管機關」結論，正式通過。也被環團批評為「史上『最黑暗』的環評大會」。

李應元後來表示，中油三接的開發面積大幅縮小、工業港碼頭海堤長度自2860公尺縮減為1688公尺、中油也已經針對藻礁提出因應對策，連賴清德院長都對環評會的審查效果非常肯定，強調中油的已經做了很多努力，減輕對藻礁生態的影響。但環團並不接受這個結果，也就此埋下了今年將在年底登場的「藻礁公投」的因。

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核稿編輯：翁世航