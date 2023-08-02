法務部：中國竊取營業秘密、違法挖角為境外勢力最大宗，提升為「國家安全」層級

法務部今（2）日召開記者會，法務部檢察司長郭永發指出，近年來全台各地方檢察署偵辦營業秘密案件逐年升高，從2014年的52件到2022年的393件；其中「域外使用罪」的主要涉及中國地和港澳地區，95.8%為中國地區，其他4.2%為日本、英國等；截至6月底統計，調查局偵辦中方竊密25件、挖角69件。而竊密後赴中的案件熱區主要在桃園最多，佔了將近三分之一，而違反兩岸關係條例的「違法挖角」案件熱區則在新竹，佔比將近超過一半。

違法挖角和竊取營業秘密是什麼？

調查局日前曾經說明，近年中國除大量挹注官方資金企圖發展高科技產業外，也透過非法手段在台灣挖角相關產業鏈人才，其中不乏與台灣具高度競爭關係的中國國家高新技術企業，以高薪挖角高科技產業工程師，甚至指示竊取原公司營業秘密之後「帶槍投靠」。

經分析偵辦案例，發現中國企業的違法挖角有幾種方式，例如未經核准就私下設立分公司或辦公室在台灣，然後透過獵才網站招攬員工，從事許可之外的業務，員工的勞健保則掛在其他公司規避查緝；或是透過國人設立公司，然後再以其他名目從中國匯入薪資，或者繞道香港來台設立分公司；另外也有以第三地區投資公司名義例如開曼群島或是維京全島等，刻意掩飾身分或資金來源，進而在台從事惡意挖角或竊密。

違法挖角會違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第40-1條，已修法加重刑期及罰金，為3年以下有期徒刑及併稱新台幣1500萬元以下罰金。

調查局也表示，通常違法挖角的背後，就是要竊取機密，不法行為不僅只是單純經濟競爭，而是危及國家安全的嚴肅議題。

像是日前士林地檢署起訴的中國芯原案，即是中國大陸芯原微電子公司先透過香港芯原名義，以僑外資方式來台設立香港芯原台灣分公司，進而招募IC人才。而新竹地檢署起訴的台灣藍海案中，南京藍洋智能科技透過台籍人士在台設立的台灣藍海公司，招募、面試IC設計員工，組成研發團隊，台灣藍海甚至將研發進度及成果回傳至南京藍洋公司的伺服器。

根據調查局的分析，竊密樣態包括以高薪吸引台灣公司或是外商在台子公司的人員，在獲取營業秘密後離職，並到中國公司工作，或者直接透過獵頭公司挖角在中國的台灣企業員工，竊取技術機密；或者透過併購、第三地繞道投資台灣公司，來台設立辦公室或是透過國人成立子公司等方式，挖角台灣員工並取得技術和營業秘密等。

如果企業的機密資訊想要受到營業秘密法的保護，必須符合《營業秘密法》第2條所規定的「三要件」：

秘密性：非一般涉及該類資訊的人所知者；可分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」，例如客戶名單、進貨成本、交易底價、製造過程、配方

經濟價值性：因其秘密性而具有實際或潛在經濟價值者，例如經過篩選整理而擁有的資訊，且其他企業無法從公開領域取得

合理保密措施：已採取合理保密措施者，例如簽署員工保密與競業禁止契約、於文件上標明「機密」或「限閱」等註記

不過法務部也坦言，檢察官在舉證時要符合三個要件是相對比較困難的，所以目前偵辦起訴的案件，還是以違法挖角多，營業秘密較少；竊密案件會違反營《業秘密法》13條之2，域外加重處罰可處1年以上、10年以下有期徒刑，得併科300萬元以上、5000萬元以下罰金。

國安法「經濟間諜罪」可重罰，但尚未實施

根據去年立法院三讀通過的《國家安全法》修法，新增經濟間諜罪，任何人不得為外國、中國、港澳、境外敵對勢力，竊取、洩露、重置國家核心關鍵技術的營業秘密，最重可處12年，並科1億元罰金；此外，若是在外國、中國、港澳使用國家核心關鍵技術的營業秘密，最重也可關10年，併科重罰5000萬元。也就是說，假如竊取的是國家核心關鍵技術的營業秘密，將可能觸犯「經濟間諜罪」或是「域外使用罪」，會處3年以上重刑。

不過此法在修正通過後，因為目前還在等待國科會等部會進行盤點，確認到底哪些是「國家核心關鍵技術」；國科會今年四月時曾表示，將設置「國家核心關鍵技術審議會」，邀請產官學研專家共同認定國家核心關鍵技術範圍，經行政院公告生效。另外各部會有自己的專業，哪些要列為核心關鍵技術要列出來，經過國家核心關鍵技術辦公室的彙整後提到審議會。

國家核心關鍵技術審議會是最後的決策機構，要列為核心關鍵技術者，都要先經過審議會通過才算數。官員指出，只要子法上路後，國家核心關鍵技術辦公室就可以成立，相關子法也都已經報請行政院，待行政院正式公布後就可施行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核搞編輯：翁世航