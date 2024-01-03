網傳羅致政DeepFake造假私密片，調查局教學如何辨識深偽影片

距離大選僅剩11日，新北市第七選區立委選情激烈，力拚連任的民進黨立委羅致政昨（2）日遭指涉有性愛影片外流。羅致政第一時間發聲明指影片透過「深偽技術」（DeepFake）造假、並非本人，已報案告發。

調查局日前曾說明，除了透過軟體識別，一般民眾也可以透過肉眼觀察幾個要點來識別，例如牙齒、視線是否有不自然，四肢經過臉時出現殘影等。調查局表示，通常在48小時內就能完成調查。另根據法令，製作散佈影片最重可處7年以下有期徒刑。

如何辨識深偽影片？

深偽技術在2017年問世，結合AI人工智慧的「深度學習」（Deep learning）和「偽造」（Fake），製造高度擬真的虛假影音，取信於人，隨著深度偽造技術日趨成熟、製作門檻降低及成品越來越難以辨識，也淪為有心人士的犯罪工具。知名網紅小玉就曾透過此技術製造大量的「名人色情片」在網路上販售牟利上千萬元。另外在上次美國大選時，也曾有希拉蕊的深偽影片流傳。

法務部調查局的調查官曾婷岳指出，目前有4種方式，包括購置商業軟體或透過開源平台的軟體如「Deepware」、「GitHub」、「HuggingFace」進行偵測。一支影片看長短、複雜程度，通常1分鐘內就可以得出造假機率的數字。多項軟體比對下發現準確率也頗高，只要軟題會報造假機率超過50%，通常他們就會採信。

另外也可利用傳統影像分析判別真偽，包括錯誤級別分析及雜訊分析。調查局解釋，需先將影片畫面截圖成一張張的影像，最好是正面全臉的影像，接著用影像分析去檢測臉部是否有遭到覆蓋或是修改的跡象。

曾婷岳說明，透過人工肉眼識別也是重要方法，一般民眾也可試著藉此判別。除了觀察基本生理特徵外，也可觀察臉部邊緣是否模糊或出現色差，或是牙齒、眼睛、飾品等要素出現奇怪不自然的地方。例如在影片中可能會出現眨眼的速度過快獲過慢，視線方向不同，可能臉朝這邊，眼睛看另一邊。或有遮擋偽影的現象，例如手在鼻子前面動，可能會發現手不見或有殘影，就表示極可能是偽造影像。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳 調查局透過軟體製作深偽影像，說明識別方法和要領。

羅致政已報案告發：介選意圖明顯

羅致政昨晚第一時間就發出聲明，強調該影片為偽造。昨晚上11時也已到調查局備案、正式告發。他表示，任何偽造影片的散播、報導、引用都觸法，一定會提告到底。羅致政也指出，《壹傳媒》並不是傳媒，是議題農場，影片是先傳到國外不知名的色情網站，沒人會注意到，但《壹傳媒》第一時間就掌握、報導，境外操作議題、介選態勢非常明顯。

法務部調查局長王俊力日前曾於法務部媒體茶敘時指出，一旦接獲報案或主動發現，將會以立即澄清、迅速下架及追溯源頭三大目標積極處理。

王俊力表示，調查部分在48小時以內可完成，如果更加的明確，也許時間還會再往前提。先把是否被AI生成或深度偽造的結果先向社會大眾說明，至於案件偵辦，必須在檢察官的指揮之下，依照客觀的證據再進行相關的蒐證以及溯源。

除了羅致政，日前網路上也出現疑似總統參選人的深偽影片，其中一段「賴清德回應藍白合」的影片內容，賴說「不管藍或白都是台灣的主流民意，推選出來的候選人非但能守護國家的安全，也能提出完整國政藍圖，兩個都是適任的國家領導人，所以兩個對的人，無論誰正誰副可以成為對的一組。」

經查由不明帳號透過剪輯及變造賴清德近日受訪的影像及聲音，變造置換後上傳到網路向不特定群眾轉傳散布，意圖影響選民的判斷及投票意願。

為了防範深度偽造技術危害我國家安全與社會安定，立法院於2023年1月7日三讀通過《刑法》增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」 及《犯罪被害人權益保障法》，新法自2月10日起生效，製作或散布不實性影音檔案，最重可判有期徒刑7年。

另對2024年總統及立委大選，立法院也在去年6月正式公布修正版的《總統副總統選舉罷免法》第90條，以及《公職人員選舉罷免法》第104條，未來意圖使候選人當選或不當選而散布、播送候選人之深度偽造影音，最重處7年以下有期徒刑。

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核稿編輯：羅元祺