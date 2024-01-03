網傳羅致政DeepFake造假私密片，調查局教學如何辨識深偽影片
我們想讓你知道的是
調查局目前有4種方式可辨識影片是否為DeepFake合成造假，通常在48小時內就可完成，若素材明確也可更快。隨著大選接近越來越多企圖影響選舉的影片在網路上流傳，調查局也提出多種民眾可透過肉眼判斷的要點：
距離大選僅剩11日，新北市第七選區立委選情激烈，力拚連任的民進黨立委羅致政昨（2）日遭指涉有性愛影片外流。羅致政第一時間發聲明指影片透過「深偽技術」（DeepFake）造假、並非本人，已報案告發。
調查局日前曾說明，除了透過軟體識別，一般民眾也可以透過肉眼觀察幾個要點來識別，例如牙齒、視線是否有不自然，四肢經過臉時出現殘影等。調查局表示，通常在48小時內就能完成調查。另根據法令，製作散佈影片最重可處7年以下有期徒刑。
如何辨識深偽影片？
深偽技術在2017年問世，結合AI人工智慧的「深度學習」（Deep learning）和「偽造」（Fake），製造高度擬真的虛假影音，取信於人，隨著深度偽造技術日趨成熟、製作門檻降低及成品越來越難以辨識，也淪為有心人士的犯罪工具。知名網紅小玉就曾透過此技術製造大量的「名人色情片」在網路上販售牟利上千萬元。另外在上次美國大選時，也曾有希拉蕊的深偽影片流傳。
法務部調查局的調查官曾婷岳指出，目前有4種方式，包括購置商業軟體或透過開源平台的軟體如「Deepware」、「GitHub」、「HuggingFace」進行偵測。一支影片看長短、複雜程度，通常1分鐘內就可以得出造假機率的數字。多項軟體比對下發現準確率也頗高，只要軟題會報造假機率超過50%，通常他們就會採信。
另外也可利用傳統影像分析判別真偽，包括錯誤級別分析及雜訊分析。調查局解釋，需先將影片畫面截圖成一張張的影像，最好是正面全臉的影像，接著用影像分析去檢測臉部是否有遭到覆蓋或是修改的跡象。
曾婷岳說明，透過人工肉眼識別也是重要方法，一般民眾也可試著藉此判別。除了觀察基本生理特徵外，也可觀察臉部邊緣是否模糊或出現色差，或是牙齒、眼睛、飾品等要素出現奇怪不自然的地方。例如在影片中可能會出現眨眼的速度過快獲過慢，視線方向不同，可能臉朝這邊，眼睛看另一邊。或有遮擋偽影的現象，例如手在鼻子前面動，可能會發現手不見或有殘影，就表示極可能是偽造影像。
羅致政已報案告發：介選意圖明顯
羅致政昨晚第一時間就發出聲明，強調該影片為偽造。昨晚上11時也已到調查局備案、正式告發。他表示，任何偽造影片的散播、報導、引用都觸法，一定會提告到底。羅致政也指出，《壹傳媒》並不是傳媒，是議題農場，影片是先傳到國外不知名的色情網站，沒人會注意到，但《壹傳媒》第一時間就掌握、報導，境外操作議題、介選態勢非常明顯。
法務部調查局長王俊力日前曾於法務部媒體茶敘時指出，一旦接獲報案或主動發現，將會以立即澄清、迅速下架及追溯源頭三大目標積極處理。
王俊力表示，調查部分在48小時以內可完成，如果更加的明確，也許時間還會再往前提。先把是否被AI生成或深度偽造的結果先向社會大眾說明，至於案件偵辦，必須在檢察官的指揮之下，依照客觀的證據再進行相關的蒐證以及溯源。
除了羅致政，日前網路上也出現疑似總統參選人的深偽影片，其中一段「賴清德回應藍白合」的影片內容，賴說「不管藍或白都是台灣的主流民意，推選出來的候選人非但能守護國家的安全，也能提出完整國政藍圖，兩個都是適任的國家領導人，所以兩個對的人，無論誰正誰副可以成為對的一組。」
經查由不明帳號透過剪輯及變造賴清德近日受訪的影像及聲音，變造置換後上傳到網路向不特定群眾轉傳散布，意圖影響選民的判斷及投票意願。
為了防範深度偽造技術危害我國家安全與社會安定，立法院於2023年1月7日三讀通過《刑法》增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」 及《犯罪被害人權益保障法》，新法自2月10日起生效，製作或散布不實性影音檔案，最重可判有期徒刑7年。
另對2024年總統及立委大選，立法院也在去年6月正式公布修正版的《總統副總統選舉罷免法》第90條，以及《公職人員選舉罷免法》第104條，未來意圖使候選人當選或不當選而散布、播送候選人之深度偽造影音，最重處7年以下有期徒刑。
延伸閱讀
核稿編輯：羅元祺
Tags：
疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
在愈發開放、資訊獲取也方便的現在，我們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，像是社群經營、網路拍賣、市集出攤等等；或者，你也可以選擇安麗所提供的完善創業資源，從改變與分享開啟創業的契機，再把興趣發展成副業收入、甚至是個人未來五年、十年的創業主力，打造你的超派人生。
每個人都是造夢者。想過什麼樣的人生，一切取決於你。不同人對「成功」都有其獨一無二的定義。在創業故事越來越多、成功典範也不斷變動的現代社會中，創業真正的意義與魅力，就是能夠在這不完美的世界中劃出理想的一方世界，打造自己最完美的模樣、寫下銘刻著自己名字的成功定義。