不讓中國見縫插針：美國外交高層接連訪歐，極力修補AUKUS聯盟裂痕

「中歐高級戰略對話」要歐盟在「台灣問題」表態

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），於9月28日與中國外交部長王毅視訊會議，舉行「第11屆中歐高級戰略對話」（11th China-Eu Strategic Dialogue）。

會中，波瑞爾稱：「歐盟視中國為重要戰略性夥伴，歐中之間是成熟、多層面、非對抗的關係，發展與中國的關係是歐盟的重要議程。歐中保持密切、暢通的溝通十分重要。歐方願同中方一道，籌備好下階段雙方高層交往，為歐中關係發展提供政治引領。」

雙方也特別針對「台灣問題」進行討論。根據中國外交部的新聞稿表示，王毅於會中強調：「一個中國原則（One China Principle）是國際社會普遍共識，也是中國與歐盟及成員國發展關係的政治基礎。」

而歐盟代表波瑞爾則說：「歐盟始終奉行一個中國政策（One China Policy），這是歐中關係的重要基石，歐盟不會與台灣開展『官方交往』。」

雙方也就人權問題進行交涉和討論。根據中國外交部的新聞稿，王毅於會中重申反對以人權為借口干涉別國內部事務。波瑞爾則表示歐方將尊重中國主權，無意藉此向中方說教。

此外，王毅還表示：「美國、英國與澳洲結成『三方安全夥伴關係』（AUKUS）並計劃開展核動力潛艦合作，將對地區和平穩定和國際秩序帶來三大隱患，包含冷戰回潮、軍備競賽和核擴散。」

《霧谷晶策》分析，綜觀中歐戰略對話內容，可看出中、歐雙方都有意讓雙邊關係重回軌道，尤其在2021年上半年相互制裁動盪後。此之，中國也透過此一機會，利用美、歐先前在AUKUS協議上的矛盾，進而挑撥拜登（Joe Biden）上任後所重視且努力修補的美、歐關係。

再者，針對台灣問題，考慮立陶宛與台灣先前官方互動，引起中國的玻璃心。北京這次一方面強調「一中原則」在中歐交往上的重要性；另一方面則希望布魯塞爾能在台灣問題上支持北京一貫的立場。

習近平準備通話歐洲理事會主席

根據《南華早報》（South China Morning Post）於11日的獨家報導，中國國家主席習近平將於15日和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通話。報導指出，這次通話是繼去（2020）年12月30日的首次通話。

上一次兩人通話​​為2020年12月30日，當時兩人和歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人一起視訊，並在會中宣布《中歐全面投資協定》（China-EU Comprehensive Agreement on Investment，CAI）完成談判。

不過，由於雙邊關係在3月新疆人權問題的「制裁風波」後急轉直下，使雙方先前完成談判、即將送入歐洲議會審批的《中歐投資貿易協定》自5月20日後，遭受無限期「冷凍」。

此次中歐通話前，10月5日於斯洛維尼亞舉辦的「歐盟領袖峰會」上，也曾深度討論歐盟的中國政策。米歇爾當時表示：「我們都觀察到在阿富汗發生的事情、在印太區發生的事情，以及在中國發生的事情。」他強調：「歐盟在塑造歐洲的應對策略時，需展現『集體智慧』。」

另外，《新華社》報導梅克爾、習近平於10月13日舉行視訊會晤，報導稱：「雙方在友好的氛圍中回顧近年中德、中歐關係發展並就相關問題深入交換意見。」

《霧谷晶策》觀察自9月底至近期的中、歐高層互動，不難推斷出雙方都有意修復上半年因新疆人權議題停滯的歐中關係。對中國來說，除與美國爭奪歐洲國家（特別是法、德）的支持外，也希望逐漸修復雙邊關係，促使歐盟對這個談判長達8年才完成的《中歐投資貿易協議》「解凍」。

布林肯訪法欲補救美法關係

10月4日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往法國巴黎，進行為期三天的訪問。除參與經濟合作既發展組織（Organization fro Economic Cooperation and Development，OECD）的部長級會議與60週年紀念會外，他也與法國總統馬克宏、法國外長勒德里昂（ Jean-Yves Le Drian）會面。

在與勒德里昂的會面中，雙方討論美、法在多領域上的協調、合作，其中包含印太和西非撒哈拉地區的合作。此外，雙邊也都強調美歐合作、加強北約盟邦、美國對歐洲安全的支持、氣候危機和第26屆氣候變遷大會（COP26）的重要性。

據《美國之音》（Voice of America）報導，針對與法國高層官員的會談，布林肯表示：「非常具有成效，可促使美、法展開新的合作，共同制衡中國在印太地區的軍事威脅。」

根據《法新社》報導，布林肯與馬克宏一對一進行約40分鐘會面。報導引述美國官員評論，兩人會談氣氛「嚴肅」。該匿名官員表示：「我不想要描述他們的心情，但我會說至少在會談期間，雙方非常誠摯、友好。」另外，即便還有許多困難工作要克服，雙方也都同意當下有機會深化並強化雙方合作。

《美聯社》報導則提到，雙方也討論了潛在的合作計畫。而這些計畫可能會在馬克宏與美國總統拜登於本月稍晚將舉行的美法峰會時宣布。不過，目前兩人會面的日期與地點仍未定。

蘇利文瑞士完連訪比利時、法國

10月6日，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪，於瑞士蘇黎世進行會晤後，旋即啟程前往比利時布魯塞爾、法國巴黎。

10月7日於布魯塞爾，蘇利文與北約國安顧問群討論有關6月北約峰會針對「現代化北約盟邦」和多項戰略的相關議題。蘇利文除了與歐盟執委會和歐盟議會的多位官員會面，也與白宮副國安顧問辛格（Daleep Singh）一同參與和歐盟在貿易、科技和全球經濟上的會議。

後續10月8日前往巴黎，蘇利文則與法國總統馬克宏的國安、外交顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行會晤，據蘇利文在推特（Twitter）上推文：「雙方進行良好的會晤」。此外，會後他也與法國智庫一些專家就美法關係進行會談。

《霧谷晶策》分析，蘇利文、布林肯此次的「歐洲行」中，兩大重點是要穩定因「阿富汗倉促撤軍問題」、「AUKUS衍生核潛艦軍售爭議」動搖的歐洲盟邦信心。持續強化美歐關係，以維持拜登外交政策的核心之一。

但是《霧谷晶策》認為AUKUS同盟後的「受害者」法國，並未展現願意恢復美、法兩國往常交往模式的跡象。馬克宏在拜登致電示意，並提出兩國元首峰會後，仍舊繼倡議歐盟須有「戰略自主」的重要性，認為美國自川普（Donald Trump）時期後就沒有以往可靠。

雖然拜登就職後，一度表現出積極修補美歐關係的樣子，但在阿富汗與澳洲潛艦協議告吹後，讓歐盟有所忌憚。

《霧谷晶策》推測歐洲國家仍為美、中兩國極力拉攏的對象。畢竟在美中競爭長期持續的大格局下，有歐盟的支持與背書將是重要的助力。另外，歐盟最在意的對手俄羅斯，也在其中扮演要角。這場棋局，將會是美、歐、中、俄四邊關係的相互制衡。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航