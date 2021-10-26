牙周病會影響植牙壽命嗎？常見的植牙失敗原因與注意事項

文：張真豪醫師（家庭牙科）

隨著牙醫學的發展，植牙已經取代了傳統假牙變成缺牙重建的首選了，而且植牙的出現真的是大幅改善了人類的生活品質。植牙存在於現代牙醫學領域已超過半個世紀，這期間許多研究以及治療經驗也證實植牙是一個非常穩定以及長久的治療模式。

但就像醫學上的其他治療一樣，植牙不會是100％成功的，其中失敗的理由有些情況可能會是我們無法克服的因素（如全身性、基因等），有些可能是當初疏忽的原因造成（如未治療的牙周病、病人清潔管理不當、未定時回診洗牙等等），今天我們來談談植牙長期成功與牙周病的關係吧！

植牙的壽命？

在醫學上我們以觀察10年為單位，來判斷治療的長期成功。目前全世界學者觀察10年的植牙治療結果來看它的存活率（植牙在口內正常功能）是超過95％的，閱讀本篇的各位請不要誤會，這不代表10年後植牙會失敗的意思（只是一般長期存活以十年為單位做觀察），在口內存活幾十年的植牙也是臨床上極常見的。

10年長期存活率95％在醫學上是非常高的數據，因此植牙目前變成是缺牙替代治療的首選。

常見的植牙失敗原因：淺談植體周圍炎

Photo Credit：品悅牙齒大小事 植體周圍炎。

牙周病為細菌感染引起的發炎性疾病，它最可怕的地方就是會導致齒槽骨的破壞、嚴重則導致牙齒動搖甚至掉落，其實我們的植牙保養不妥也會有類似牙周病的現象，我們稱之為植體周圍炎。

植體周圍炎與牙周病相似，普遍認為主要的病因是細菌（牙周致病菌），臨床我們也常發現齒槽骨破壞等情形，簡單來講就是發生在植體上的牙周病，植體周圍炎是常見的植牙失敗的原因。

牙周病對植牙的影響：牙周致病菌

我們的口腔其實有非常多的細菌存在，但健康牙周情況下，大部分細菌是與我們和平相處，如果各位因不好好維持良好口腔清潔習慣，一旦破壞了看似和平共處的細菌間平衡，就會導致牙周病。

而且口腔內這些細菌其實是可以到處跑來跑去的，因此當初有牙周病的病人如果沒有控制好病情的情況下，做完植牙治療後，這些牙周致病菌很容易影響植牙周邊的牙齦以及齒槽骨的健康。

所以植牙前控制好牙周病，進而減少口內牙周致病菌是非常重要的步驟！

牙周病會影響植牙壽命嗎？

是的，確實有牙周病病史的病人，單從統計結果來看植牙的存活率會稍低一些，但其實不會差很多，長期存活率還是90％以上，90％ 還是個非常高的數字。

健康牙周病人的植牙存活率 曾有患牙周病之植牙存活率 植牙10年存活率 96％ 90.5％

我有牙周病，植牙前要先做什麼？

為了長久成功的植牙治療，很多研究都指出植牙前最好先把牙周病控制好再考慮植牙手術。

因此當你有植牙需求時，我們會先幫病人計畫做完整的牙周治療，等牙周情況穩定，再執行植牙的手術。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 牙周病治療與植牙安排。

治療牙周病到植牙手術需要多久？

問題來了，通常牙周病病情比較嚴重的時候，我們要花不少時間去控制好病情，因此實際要到可以執行植牙要花幾個月不等的時間。當然為了得到更好且更快的牙周治療結果，我們可以搭配雷射做牙周治療來縮短治療時間。

這些植牙前的牙周治療，雖然得花一些時間，但為了更長久且穩定的植牙治療成果，各位體諒一下吧！這些努力一定是值得的。

我有牙周病，植牙後要注意什麼呢？

曾患有牙周病，植完牙怎樣能長久穩定？

清潔一定要做好

定期回診請醫師保養植牙健康以及洗牙

植牙後也要維持高標準清潔

牙周病實際上猶如糖尿病一樣，是很難根治的疾病，在臨床上我們很常發現牙周病治療後沒定期做洗牙、疏忽口腔衛生時，牙周病又會復發的情況，因此牙周病是需要長時間的保養。

當病人牙周得到適當的控制後，病人也植牙了，但還不能鬆懈喔！術後還是要維持高標準的口腔衛生習慣，最重要的是定期回診檢查。

牙周病植牙，牙齦萎縮案例分享

病人六年前植牙完，完全沒回診做定期洗牙等動作。這段期間其他顆牙齒也有了牙周病，並且植完牙周邊的齒槽骨有明顯的骨吸收。

雖然植牙還是可以繼續用，但未來的植牙壽命可能會受影響。

所以，植牙完定期追蹤檢查以及洗牙等保養動作，是植牙長期保健很重要的一環。

植牙後請定期回診

請大家記得，植完牙如果保養不妥，還是會有植體周圍炎（植牙的牙周病）發生的喔。

就如前幾段敘述過一樣，如果口腔內牙周致病菌沒有清乾淨，細菌量變多還是很有可能會讓植牙周邊的齒槽骨不見的，這些都是植牙長期成功的關鍵因素，因而定期回診洗牙及清理植牙周圍是降低口內細菌的良好控制方法！

醫師的話：牙周病也可以有良好植牙壽命

有牙周問題併有缺牙的各位，其實還是可以照樣做植牙的唷，但為了長期的穩定及成功，不僅僅是牙醫師的治療計畫及技術重要，病人本身的保養觀念也是非常重要的！

幾十年的國內外很多研究證明植牙是一個非常穩定且可以長久的治療模式，各位有牙周病且缺牙煩惱的朋友們，希望可以鼓起勇氣好好接受治療！

參考資料

J Clin Periodontol 2011; 38: 732–737. Periodontal disease as a risk for dental implant failure over time: A long-term historical cohort study

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文刊載於牙齒大小事

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航