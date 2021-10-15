2021/10/15,
中國

毛澤東這辛亥革命的評價，刺中了習近平的「皇帝夢」

毛澤東這辛亥革命的評價，刺中了習近平的「皇帝夢」
Photo Credit:AP/達志影像

我們想讓你知道的是

為什麼習近平不敢引用毛主席這番「最高指示」，直指辛亥革命最偉大的意義，就是：「做不成皇帝」了。

文：黃澎孝

10月10日是中華民國國慶，也是辛亥革命110週年紀念日。

中共總書記習近平卻趕著提前一天，當起三民主義的「教師爺」，打著孫中山的名號，把辛亥革命的歷史意義，粉妝成中共現行的政治口號：

實現中華民族偉大復興，共同創造祖國完全統一。

習近平的講話全文，隻字不提孫中山領導辛亥革命所創建的中華民國。竟然還牛頭不對馬嘴「繼承」起辛亥革命，然後跳接出：「沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興。」的中共自嗨黨八股。

顯然，習近平忘了他們中國共產黨的「總教師爺」毛澤東，是怎麼評價辛亥革命的歷史意義的？眾所周知，毛澤東曾經親聆孫中山講述三民主義。孫中山在講述「民權主義」時曾再三剴切的說：

中國歷史常是一治一亂，當亂的時候，總是爭皇帝。外國嘗有因宗教而戰、自由而戰 的，但中國幾千年以來所戰的都是皇帝一個問題。

自古以來，有大志之人多想做皇帝。像劉邦見秦皇出外，便曰：「大丈夫當如是也。」項羽亦曰：「彼可取而代也。」此等野心家代代不絕。

我們革命黨為免將來戰爭起見，所以當初發起的時候，便主張共和，不要皇帝。

所以發起革命的時候便主張民權，決心建立一 個共和國。共和國家成立以後，是用誰來做皇帝呢？是用人民來做皇帝，用四萬萬人來做皇帝。

所以，毛澤東在 1954年9月14日「中央人民政府委員會臨時會議」通過中華人民共和國憲法草案後的講話指出：

孫文及其一派人領導的辛亥革命，結束了中國兩千多年的封建帝制，建立了中華民國，並制定了一個《臨時約法》。辛亥革命以後，誰要再想做皇帝，就做不成了。所以我們說它有偉大的歷史意義。

為什麼習近平不敢引用「毛主席」這番「最高指示」？直指辛亥革命最偉大的意義，就是：「做不成皇帝」了。莫非，毛澤東這段對辛亥革命的評價，刺中了習近平推翻「任期制」，想要在明年中共「二十大」上闖關，繼續無限期續任總書記，以實現終身當權的「習皇帝」夢想吧。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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