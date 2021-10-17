美國海軍部長聲稱「美中海軍實力相當」，這不是「捧殺」，什麼是「捧殺」？

文：黃澎孝

《長安街知事》是中共黨媒《北京日報社》發展的微信公眾號「新媒體」。2020年曾獲中國「新聞名專欄」一等獎，顯然是中共重點發展的權威性網絡黨媒。10月12日《長安街知事》以〈這種捧殺，還是免開尊口吧〉為題，罕見的在「微博」上發了一篇警告中共內外宣「閉嘴」的評論。

該評論是針對10月7日，美國新任海軍部長卡洛斯・德爾・托羅（Carlos Del Toro）公布的《戰略指南》聲稱「中國和美國海軍軍力已呈旗鼓相當之勢」。《長安街知事》直指德爾・托羅此言意在渲染、誇張中國海軍實力，堪稱是「中國軍事威脅論」的升級再版，是對中國海軍明顯且不懷好意的「捧殺」。因此，要中共的內外宣，面對這種「捧殺」，還是「免開尊口」吧。

《長安街知事》這番指示，顯然打臉《環球時報》的胡錫進，他不久前才在8月5日的社評中吹噓說：中國不怕「在台海和南海與美國交戰」；並有決心「將戰爭進行到底，並且擊敗它。」

Photo Credit: AP / 達志影像

其實，中國海軍截至2020年底，現役軍艦數量約有360艘，已超越美國成為全球最大艦隊。但是，誠如中共海軍研究院研究員張軍社所說：

對海軍能力的衡量可以從三個數字上判斷：噸位、大型軍艦數量、核潛艇數量。

事實上，以美國海軍擁有的11艘核動力航空母艦，和68艘核動力潛艦，22艘巡洋艦，71艘驅逐艦，不但噸位超過中國海軍，綜合戰鬥力更非中國海軍所能望其項背。甚至於，全世界所有國家的海軍實力加總起來，比起美軍都還有相當大的差距。這還不包括有美國第二海軍之稱的美國海岸防衛隊（United States Coast Guard）的243艘船艦在內呢。

當實力如此強大的美國海軍，居然還在新版《戰略指南》中宣稱，美國海軍要大力投資在武器的創新及現代化，包括人工智能、網絡武器、無人系統平台、導向能量、高超音速武器以應對未來的衝突，「阻止中國入侵台灣」。

原來，美國這位新上任的海軍部長，把中國海軍實力吹捧到與美國旗鼓相當，是為了向國會爭取預算，以繼續擴張海軍實力，拉大與中國海軍的差距啊。有鑑於此，稍有點自知之明的中共官方人士，都不免要背脊發涼的驚呼：這不是「捧殺」，什麼是「捧殺」啊？

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