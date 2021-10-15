解放軍派遣大批軍機恫嚇台灣，代價可能比中共自己所預想的還要嚴重

文：王臻明

是說在中國的十一國慶後，接連幾日解放軍都派遣大批軍機，日夜侵擾台灣的防空識別區，數量總計高達149架以上，也引起國際的關注。特別是美國政府嚴厲警告中國自制，拜登總統也親自回應，要求習近平遵守承諾。

至於中國這項舉動背後的因素為何，可能包含了幾個考量，如反制美、英、日的聯合軍演，對台灣政府與社會持續施壓，試探台灣空軍的反應能力，訓練解放軍自己的飛行員熟悉台海空域。不過中國這種恫嚇行為，並非沒有代價，甚至可能比中國自己所預想的還要嚴重。

綜合來研判，這幾日的中國軍機航線，主要是針對的在菲律賓海一帶進行聯合操演的各國航空母艦。美軍方面有剛剛結束中東地區輪值任務，返回西太平洋的雷根號航空母艦，與首度搭載F-35C艦載機中隊進行戰略巡弋的卡爾．文森號航空母艦。

這兩艘大型航空母艦，組成的雙航艦打擊群，也是美軍進行海上航空作戰最基本的配置。除此之外，正在西太平洋活動的英軍伊莉莎白女王號航空母艦，艦上搭載了英、美兩國的F-35B戰機，也加入了這場演習。

Photo Credit: U.S. Navy 美、日、英、荷、澳、加6國聯合軍演

最特別的，是日本海上自衛隊的伊勢號直升機護衛艦，也一併出現在這場演習中。伊勢號是日向級直升機護衛艦的二號艦，雖然稱為護衛艦，但擁有全通式飛行甲板，一直以來都被視為是直升機航空母艦。

日本在日向級以後，又發展出更大型的出雲級直升機護衛艦，雖然日本政府過去一直宣稱這些直升機護衛艦不是航空母艦，但在西太平洋情勢越來越詭譎，中國快速興建自製的航空母艦後，日本政府已宣布將會改裝出雲級，使其能起降F-35B戰機，等於是開始發展航空母艦兵力，同時還已經決定將採購F-35B戰機。

首艘入塢完成升級的出雲號，已安裝可供艦載機起降的耐熱飛行甲板，日前剛剛返回母港。日本政府還選在伊勢號與美軍、英軍的航空母艦進行聯合操演時，在媒體上公開了美軍F-35B戰機首度成功降落在出雲號上的影片。

無疑是暗示，未來日本海上自衛隊在這一支由多國航空母艦所組成的艦隊中，將不會缺席，非常具有針對性。這幾國的聯合艦隊在台灣東北方的菲律賓海一帶活動，並釋出龐大艦隊一起合影的空拍照片，假想敵是誰已經不言可喻。

而中國軍機在前兩日的活動中，有一部份兵力繞到台灣的東南方空域，這條航線除了可以攻擊台灣東部的機場外，若算上解放軍擁有的鷹擊系列空射型反艦飛彈射程，無疑也將威脅在菲律賓海上的美、英、日聯合艦隊。

而在美、英、日等國的操演已經結束的最後一天，中國出動了數量最多的戰機，當時伊莉莎白女王號與卡爾．文森號正先後通過巴士海峽進入南海。解放軍的軍機全部集中台灣防空識別區的西南角一帶空域活動，很明顯是在演練如何封鎖巴士海峽，攻擊任何嘗試從這條水道進入南海的敵方艦隊，並以伊莉莎白女王號與卡爾．文森號為目標。

Photo Credit: U.S. Navy

可以這麼說，解放軍這一次的大規模侵擾活動，最主要的目的是要反制由美、英、日等國所組成的龐大海上艦隊。這也是為什麼台灣內部有人認為國軍不宜反應過度，因為中國真正的目標並不是我們。但這樣的說法，忽視了中國長期以來不斷以軍機侵擾台灣防空識別區的政治意圖。

對中國來說，民進黨重新執政後，國民黨的氣勢一直不振，過去依賴國民黨反獨促統的策略，效果不彰。解放軍需要維持一定的外部軍事壓力，阻止民進黨政府繼續朝制憲正名或實質台獨的方向前進。利用每日的空中演訓並侵入台灣的防空識別區，是成本最小、也最安全的方法。

同時這還有逐步使台灣失去戒心，壓縮台灣空中防禦空間的企圖在。數量越來越多的軍機侵擾台灣的防空識別區，雖然主要的意圖不是針對台灣，卻有可能形成慣例，並持續試探台灣的反應與底線，訓練解放軍飛行員熟悉台灣空域，在未來有需要時，侵擾台灣防空識別區的軍機能馬上發動攻擊，達到奇襲的效果。

因此即使這一次的主要目標可能不是針對台灣，國軍也絕不能調以輕心，置身事外。甚至要有心理準備，未來的情勢可能會進一步升級，甚至出現海、空聯合侵擾，中國的航空母艦也現身在台灣周邊海域，形成海空多方向威脅的情勢。

不過，中國這麼做的代價，是這些侵擾行動目前並沒有讓台灣社會陷入任何恐慌，卻讓國際社會更為警覺。從各國的反應來看，未來打造圍堵網的速度可能會加快。特別是此舉等於是直接挑戰美國在西太平洋的霸主地位，絕對會讓美國國會在未來施加更大的壓力，要求拜登政府提出有效的反制措施。

Photo Credit: U.S. Navy

這可能會讓美國提早亮出底牌，邀請台灣以觀察員的身份，參與多國聯合演習，特別是美國國會已在歷年的國防授權法案中，多次建議邀請台灣參與環太平洋演習。或是在外交層級上，進一步放寬對台灣的限制，如讓AIT處長等同大使一樣，需要由國會同意，或是讓台的灣正、副總統訪問華府。

再退一步來說，中國這樣的軍事恫嚇，雖然在某種程度上，可以阻止民進黨政府過於冒進，但對於國民黨而言，並沒有任何的幫助，甚至讓國民黨新上任的黨主席陷於尷尬之中。

而且民進黨政府剛剛推出上限高達2400億的飛彈量產特別預算，原本朝野雙方可能就這個法案進行激烈攻防，不過在中國軍機大舉侵擾以後，已讓國民黨反對這筆特別預算的正當性大幅下降。中國的侵擾行動等於是在推動這筆預算過關。最後一點是，中國這樣的行為，西太平洋各國都看在眼裡，未來競相發展軍備幾乎已成為定局。

其實權衡利弊得失，中國失去的說不定比得到的還要多。不過專制國家就是這樣，沒有人敢出來提出諍言。就像一定要到情況無法收拾時，才知道電力供應不足的問題是如此嚴重，就算已經有專家事前已發現事態的嚴重性，也絕對不敢公開提出警告。中國可能要在幾年以後，才會發現這次的大規模軍機侵擾活動，大幅加速了新冷戰的速度，徹底改變了美、中、台三邊關係，與整個西太平洋的戰略面貌。

面對美、英、日等國的大規模聯合演習，中國其實可以處理的更細膩，只是在戰狼外交的氛圍下，真正擬定政策的官員們，可能也沒有任何的空間了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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