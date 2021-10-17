給單身男女的交往建議：「價值觀」是婚姻生活的大魔王，至少相處一年以上再考慮結婚

前文〈給單身男女的擇偶建議：大量約會後再決定和誰交往，最好超過10個才下決定〉叫大家多找人約會，但約會這麼勞民、傷財、傷神、費時，要是對約會對象沒有深入了解，交往後才發現看錯會賠很大。本文給大家參考我在約會當下會做些什麼、觀察什麼？

約會要做什麼？

女生也可以主動約覺得不錯的對象。但在都不熟的情況下，第一次約會要做什麼呢？如果怕沒話題聊，我很推薦約看電影（補充說明，之前看到有網路文章說國外約人去家裡看Netflix是約炮，不要傻傻聽不懂。就算沒這個意思，女生跟人家不熟去家裡也很危險）。

通常如果看完電影，吃飯喝東西都會有話題聊。如果連這樣都沒東西可以聊，那這人也太無趣，我是自動下一位。但如果你是一個很愛講話的人，要是對方沒話說卻是很好的聆聽者，外帶笑點還很低，這就很適合了。不過我不是你，上一篇已經叫你想好自己要什麼了，我要的和你要的可能差很多。

第二次就可以約彼此有興趣的活動了。

約會要聊什麼？

聊什麼我覺得是約會重點中的重點。

剛剛看了一場電影，真的很乾沒話題，可以丟問題給對方。像是覺得這個電影怎麼樣、最喜歡哪一段、男女主角怎麼樣等，太多可以發揮。對方的回答可以了解這個人心思有多細膩，看電影的心得也會反映當事人價值觀。

身為一個銅臭味沖天的理專，加上上一篇提到大部分約會對像都是朋友的朋友，我都會聊聊和自己的朋友怎麼認識，對方學經歷、平常的休閒嗜好。

不管男女，工作和休閒嗜好可以稍微推測這個人的私生活。我也超愛問新開發的客戶這個問題，我的不負責觀察心得如下：

比如說這個人是上市公司主管，平常有在打高爾夫，通常收入都還不錯，但打得好的人也比較有自己的想法；如果一樣的工作，平常是玩三鐵，這種人冒險性格比較強，通常投資也可以承擔風險。但一定對自己的要求比較高，對報酬率和服務要求可能也比較高，也會順便要求另一半。

那如果都只是打電動呢？這種男生在工程師界很常見，婚後身材走樣的機會很高，家事分工只要太太有開口，雖然不會馬上動，但應該還是有6到7成執行度。

常常吃吃喝喝但可能收入百萬左右呢？通常這種男女家境不錯，但頻率太高單價也高的應該都花光光，不大有存款。要養小孩或家裡沒給房，一切從頭開始大家都辛苦。這種對自己很好的我是不敢碰，因為我想要養小孩和買房。現在也和腦公一起付家用。可以一起拼，但是如果不願意調整財務支出方式，為錢吵架吵不完，約約會就好。

女生呢？如果嗜好是追劇，大概就對比男生愛打電動，但通常更期待另一半浪漫體貼；喜歡逛街，尤其好幾個名牌包可是月收才三、四萬的，這種我發現通常期待男生婚後要養她，對另一半要求如果要達85分，只會要求自己做到55分。還有聽過要男友送名牌包最後自己還劈腿的。

常常吃高級餐廳或下午茶，卻只有一人照片的，這種要特別注意。如果過很長一段這樣的日子，還說自己單身，問跟誰去都不說，通常有把男人當提款機的風險，或是有當小三的可能。

如果喜歡戶外活動的女生，通常個性也比較外向，但自我意識也會比較強。喜歡傻白甜的霸氣總裁可以自動跳過，我們這種常常會說「我不要」。人百百種，還有很多因素，大家自己體會，有鬼或不合理的行為不要自己騙自己。

總之工作收入和嗜好還是要匹配的，打腫臉充胖子的人跟他們結婚很辛苦。不是對金錢沒有概念，不然就是今朝有酒今朝醉。只有一個化解方式，就是在對方收入有一定水準上（至少要超過台灣平均，男性109年平均薪資58917女性48807）錢都給你管還沒意見，你還很會管。會讓家用有盈餘，投資小賺叫會管錢。

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事後要透過對方的朋友和家人，確認這個人到底有沒有在亂唬爛

還記得我寫過騙子哥的故事嗎？有些人就算沒這麼誇張，為了追到喜歡的對象，多少都會裝。每個人都是最親近的五個朋友平均，如果朋友都很正常，還是超過10年的朋友就比較沒問題。如果身邊朋友只有兩、三年的要注意一下，應該有什麼讓人討厭、愛佔人便宜之處，才會讓友誼成為免洗筷，騙子哥和花姐都是這樣。

去對方家裡看看也很重要。家庭影響一個人很深，我都會觀察對方父母互動，如果互動不錯，父親也很常分擔家事，也代表對方比較會經營家庭關係，也會願意做家務。最怕那種媽媽做很多還要女友洗碗的，是要徵免費女傭。

因為兒子沒做過什麼家事也不大願意做，從頭開始教起很累。對方和父母的互動也很重要，可以看出來自己成為家人後的待遇。基本上台灣人在沒結婚前，長輩對晚輩的尊重度最高，等結婚後只會要求更多更機車。

至少相處一年以上再考慮婚姻

相處是大大小小的價值觀和行為累積起來的，如果用心觀察，很多矛盾處就會浮現，很難裝超過一年。價值觀才是婚姻生活的大魔王，因為兩個人一起做的每個決定，都是由價值觀出發，差異太大建議不要考慮。老人口中的門當戶對，其實也確保了類似的價值觀結合。

同場加映——情感依附需求

我也有約會很多人後，遇到交往過各項條件都符合，最後卻分開的對象。問題卡在情感依附關係：對方就是家庭冷漠，無法發展情感的依附關係。這在台灣男性很常見，也不能說是他的問題，是我對情感依附需求較高。和其他閨蜜討論，似乎女生比較在乎這點。最理想還是大家需求相近，要求對方接住自己全部情緒是不可能的，女生還是要讓自己在情感上更獨立，但男生如果能接住是真的很加分喔。

很多人說為了結婚，這樣約會也太累。我知道很辛苦，但從事業務讓我很清楚知道，你越投入工作，越用心觀察管理細節，業績獎金都會反映這一切努力。婚姻難道沒有工作重要嗎？我覺得在走入婚姻前，非常值得好好挑選對象。祝大家約會順利。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航