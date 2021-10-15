台開內線交易案定讞：趙建銘處3年8月有期徒刑，趙玉柱處4年徒刑

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易案，先前因為最高法院對犯罪所得的計算意見不同，而纏訟多年。而昨（14）天高院更五審判決結果出爐，趙建銘判處3年8月有期徒刑，趙建銘之父趙玉柱則判處4年徒刑。最高法院也在同日駁回上訴，全案定讞。

違反內線交易等罪嫌，趙建銘父子將入監服刑

（中央社）前總統陳水扁女婿趙建銘被控涉台開內線交易案，高院更五審判處趙建銘3年8月徒刑。法務部長蔡清祥今（15）天在立法院受訪表示，地檢署已訂定時間，將通知當事人並依法執行。

趙建銘被控涉及台開內線交易案，經纏訟16年，高院更五審判處趙建銘3年8月徒刑、趙父趙玉柱4年徒刑。最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

立法院會今天進行施政總質詢，蔡清祥在會前被媒體問及趙建銘遭判處趙3年8月徒刑何時執行。

蔡清祥表示，地檢署已訂定執行日期，將通知當事人並依法執行，但他不曉得確切日期。

《中央社》報導，趙建銘被控涉及台開內線交易案，纏訟16年，高院更五審判處趙建銘3年8月徒刑、趙建銘之父趙玉柱4年徒刑。而最高法院昨天駁回上訴，全案定讞，並且已經通知檢方啟動防逃機制。

趙建銘在2006年5月25日因台開內線交易案遭羈押，同年台北地檢署依違反證券交易法內線交易等罪嫌提起公訴。趙建銘被求刑8年，法院最後裁定以新台幣1700萬元交保。而後案經上訴，二審由高等法院審理，趙建銘及趙玉柱均因內線交易判刑7年。

經過最高法院多次發回，高院更五審審酌，考量趙建銘沒有實際獲利，檢察官求刑8年過重，而且本案繫屬一審法院已超過8年，適用刑事妥速審判法規定，改判有期徒刑3年8月。另外趙玉柱則改判4年，並沒收犯罪所得新台幣3517萬餘元。

最高法院認為，更五審判決就採證認事、用法及量刑，沒有足以影響其判決結果之違法情形存在，也已詳細說明所憑的證據及理由。而由於趙建銘等人的辯詞並沒有說明原有足以影響判決結果的違法情形，因此駁回趙建銘等人的上訴，全案定讞。

台開案脈絡：三井宴台開股票內線交易

《聯合報》報導，在2005年6、7月，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等案，其中預估台開將能產生約15億元利得。

時任台開董事長蘇德建兩度安排於三井日本料理聚餐，聚餐後趙建銘得知新台幣165億元聯貸案、不良債權融資案等內線消息，告知父親趙玉柱，並與寬頻房訊總經理游世一及蔡清文共同買進台開股票，待股價上漲再分別脫手賺取差額。而後游世一獲利6647萬多元，趙玉柱獲利3517萬多元，而蔡清文則獲154萬元。

對於趙玉柱、游世一及蘇德建，高院更五審中，趙玉柱遭判4年有期徒刑，扣案的427萬餘元沒收，未扣案的3089萬餘元應發還被害人或沒收、追徵；蘇德建被判3年8個月有期徒刑。游世一則遭判刑4年4月有期徒刑，扣案的567萬元和未扣案的6079元沒收。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範