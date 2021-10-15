2名土耳其警察在敘利亞北部殉職，艾爾多安暗示出兵攻打庫德族民兵

文：吳宗宜

攻擊之後，土耳其準備再度跨境鎮壓庫德族組織

被土耳其視為恐怖組織的庫德工人黨（PKK）所屬庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），逾30年來均在土耳其境內進行獨立運動，據信近日更動作頻頻。

敘利亞反對勢力掌控的敘北阿勒坡省（Aleppo）阿薩茲鎮（Azaz）在10月10日遭火箭彈襲擊，土耳其內政部稱，事件造成兩名土耳其警察喪生，另外兩名土耳其警察受傷。隔日，土耳其南部邊境城鎮卡爾卡米斯（Karkamis）又遭到來自YPG掌控區的砲擊。

土耳其本週接連暗示可能再度跨境出兵敘利亞北部，清除邊境地區的恐怖分子。土耳其總統艾爾多安（RecepTayyip Erdogan）於10月11日內閣會議後的記者會上警告，YPG發動攻擊使兩名警察在敘北殉職，是壓倒駱駝的最後一根稻草：「我們已經沒有耐性了，這些地區已經成為恐攻我們國家的源頭，土耳其決心消滅來自敘利亞北部的威脅，與當地的部隊一起行動，或採取我們自己的方式，盡快在敘利亞採取必要措施。」

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）於10月13日與到訪的尼加拉瓜外長蒙卡達（Denis Moncada Colindres），在安卡拉召開聯合記者會時也指出，土耳其將採取必要措施保護國家安全：「我們將不惜一切代價消滅敘利亞北部的恐怖分子。」

卡夫索格魯也批評美國和俄羅斯沒有信守承諾，確保YPG撤離敘土邊境地區；在美國的支持下，YPG佔據了敘利亞大約三分之一的領土，經常攻擊敘利亞北部的城市。

自2016年以來，安卡拉已三度跨境出兵敘利亞北部邊境掃蕩YPG，分別是2016年8月的「幼發拉底河之盾行動」（Operation Euphrates Shield）、2018年1月的「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）、2019年10月的「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。

2019年，安卡拉分別與俄羅斯和美國分別達成協議，停止對敘利亞東北部的攻勢，以換取YPG武裝分子往南撤退30公里，遠離土耳其邊境。

卡夫索格魯將最近的攻擊歸咎於美國和俄羅斯：「俄羅斯和美國對最近的攻擊事件都有責任，因為他們沒有信守承諾，既然他們沒有信守承諾，為了土耳其的安全，我們將會採取必要作為。」

美國駐土耳其大使館於10月12日晚間在推文中向殉職的土國員警家屬致哀，並譴責YPG對土耳其進行跨境攻擊。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也對此攻擊事件予以譴責：「我們譴責對北約（NATO）盟友土耳其的跨境攻擊，我們向在敘利亞遇難的土耳其警察的家屬致哀。各方應維持並尊重停火區，這對於增進敘利亞穩定、以政治手段解決這場長其內部衝突至關重要。」

卡夫索格魯則批評美國不真誠，一邊對YPG提供武器，卻又對恐攻加以譴責：「美國發表聲明說，他們譴責對來自敘利亞的攻擊，但是誰給了他們這些武器？誰訓練這些恐怖分子？美國的不誠實是顯而易見的，他們不信守諾言。」

土耳其在野的極右翼政黨「民族主義行動黨」（MHP）黨魁巴赫切利（Devlet Bahçeli）也稱，向恐怖組織提供武器和政治支持是一種犯罪行為，並抨擊美國與敘利亞北部的YPG繼續保持夥伴關係：「拜登（Joe Biden）政府應該做出決定，美國的盟友是恐怖組織的盟友還是土耳其？美國政府是朋友還是敵人？向恐怖組織提供武器和金錢並對其進行培訓是一種犯罪行為。」

Photo Credit: AP / 達志影像

美土紛爭導火線，兩國各說各話

自1984年以來，總部設在伊拉克的坎迪爾（Qandil）山區PKK的敘利亞分支YPG，一直在土耳其發動攻擊，以爭取庫德更大的自治權。這個被土耳其、美國和歐盟列為恐怖組織的團體，累計至少造成了4萬人死亡，其中包括許多婦女、兒童和嬰兒。

YPG在敘利亞的人權記錄惡名昭彰，曾犯下包括綁架、招募兒童兵、酷刑、種族清洗和強迫流離失所等罪刑，並強制徵召該地區的年輕人加入其部隊。

土耳其一直致力於打擊伊拉克北部和敘利亞的恐怖組織，特別是YPG與PKK，但是美國為了打擊盤據在敘利亞東北部的伊斯蘭國與YPG合作，不顧土耳其的安全擔憂，向YPG提供了軍事訓練，並提供了大量武器。

路透社報導，先前YPG領袖之一的艾哈邁德（Ilham Ahmed）曾表示，美國將繼續留在敘利亞發揮作用，據稱是為了打擊伊斯蘭國的殘黨和發展當地的基礎設施。

美國對YPG的支持已成為土美關係的主要導火線之一。美國總統拜登在10月初延長了川普（Donald Trump）政府時期的一項行政命令，將土耳其在敘利亞的軍事行動視為國家緊急狀態，稱其「對美國的國家安全和外交政策構成了非比尋常的威脅。」

白宮在一份聲明中說：「敘利亞境內和與敘利亞有關的局勢，特別是土耳其政府對敘利亞東北部發動軍事進攻的行動，破壞了各國試圖擊敗伊斯蘭國的行動。」

近日由於土耳其加強了對敘利亞和伊拉克庫德族的軍事行動，美土緊張局勢持續升級，土耳其總統艾爾多安更是直接點名曾任「全球打擊伊斯蘭國聯盟」總統特使、現任美國國家安全會議中東和北非協調員的麥戈爾克（Brett McGurk），稱其支持恐怖主義，與PKK和YPG關係密切。

「他實際上是在支持恐怖主義，他是PKK和YPG的幕後黑手，這讓我非常困擾，他正與我們打擊的恐怖分子在區域手牽著手行動。」

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責任編輯：羅元祺

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