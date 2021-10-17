非同事亦非朋友，而是心靈夥伴：協助大谷翔平「二刀流」名揚國際的翻譯水原一平

文：齋藤庸裕

首位參加全壘打大賽的日本翻譯

二刀流，光憑一己之力是無法達成的。效力洛杉磯天使隊的大谷翔平（27歲）之所以飛躍成長，背後是因為翻譯水原一平的存在。

在大聯盟反覆經歷了手術和受傷的大谷身旁，總是看得到水原的身影。他一直看著大谷努力復健，並且適時給予協助，而現在連自己也成為焦點，受到前所未有的關注。今（2021）年的全明星賽，大谷是首位參加全壘打大賽的日本選手，而水原被指名擔任接球捕手。沒有打過棒球的水原，其穿上捕手護具的照片也被球隊上傳到官方IG上，不只是大谷，就連水原也成為球迷的關注對象。

大谷也對他寄予深厚的信賴。

「五年間一起在火腿隊，我就很信任他，由他來當我的翻譯，我真的很放心。」

水原在大聯盟球季開始前，於2018年2月1日和大谷一同赴美。在那之後，舉凡接受美國媒體的採訪，和總教練、教練的溝通，與隊友的對話，甚至是作為練球時的夥伴，拍攝投球、打擊姿勢的動作，或是確認例行公事等一手包辦，在背後默默付出全力支持。

「第一優先考量的就是提供可以讓他專心打球的環境。平常也會一起玩手機遊戲之類的，但感覺也不像是朋友，很難用言語來形容（兩人關係）。」

這是水原留意到自身作為翻譯的定位和保持該有的距離感。在私生活上，會一起到安納罕郊區的燒肉店等地方用餐，2018年7月的全明星賽休賽週期間，到環球影城好好放鬆，養精蓄銳。在球場上，水原協助大谷與周遭的溝通能夠清楚明白且順利進行，盡守職責。在工作之餘，同時也能夠營造出融洽的氣氛。如此絕妙的平衡，讓兩個人成為「最佳拍檔」。

球隊裡受人愛戴、不可或缺的人物

2013年，水原進入北海道日本火腿鬥士隊擔任洋將的翻譯，之後自大谷進入火腿隊後的五年間，兩人都在同一隊。他出生於北海道的苫小牧市，因為父親的工作因素從小移居美國，爾後就讀洛杉磯郊外的高中和大學。2010年，他為當時在波士頓紅襪隊打球的岡島秀樹擔任翻譯。實際上，天使隊是他第二次進入大聯盟的球團工作。

自從貝比魯斯（Babe Ruth，1895-1948）締造的傳奇以來，睽違100年的神技二刀流・大谷，成為話題人物，總是在一旁擔任翻譯的水原，人氣也自然地跟著水漲船高，經常出現在球隊的官方IG上，現在成為球隊不可或缺的存在，受人喜愛。

19年4月30日，天使隊在主場天使球場舉辦大谷的新人王頒獎儀式。水原身穿印有大谷頭像的T恤，坐在板凳上全程觀看紀念典禮，非常引人注意。他在隔天如此說道：

「我被惡搞了，昨天也是被套上奇怪的T恤，感覺自己好像成為愛出鋒頭的人，有點討厭。（笑）」

2018年，當大谷拿下MLB新人王時，他用左手抓住水原的右腕高高舉起，帶著一臉笑容，擺好拍照姿勢，彷彿是兩個人一起拿到新人王般。水原露出靦腆的表情說：

「我當時心裡想：『為什麼（把我的手舉起來）？』好像是我得獎了，覺得很害羞。很有可能是因為他覺得好玩才這樣做的吧。（笑）」

事實上，這個動作肯定是充滿了感謝之意，也許這是大谷的特質，以輕鬆、隨和和有點淘氣的方式表達，而水原也自然地接納了。

雖然，目前他的二刀流之路走得一帆風順，但是上一季受新冠肺炎疫情影響，尤其是生活步調變得一團混亂。在加州，從3月中旬開始發布外出禁令，就連練習時間和場地等都受到限制。

「真的就待在家，幾乎不太出門，只有練習時一起行動，這樣子而已。也曾一起騎腳踏車在球場附近繞，進行有氧運動，但我完全追不上大谷，他的速度超快的。」

在新冠肺炎疫情下，兩個人也曾在球場的停車場練習投接球。即使身處全球性傳染病蔓延的狀態，他回顧道：「不安之類的，雙方都不會這麼覺得吧。」水源說自己在2018年結婚，但與大谷相處的時間已經超過了和家人在一起的時間。

Photo Credit: AP / 達志影像

經常受樂觀的大谷鼓舞

無論遭遇到什麼事，都把它當作是經驗，抱著正向思考不斷前進的二刀流・大谷。水原透露說：「並不是常常都表現出自信滿滿的樣子，也有謙虛的地方，但是沒聽過他講喪氣話。」正因為待在他身邊協助大小事，所以也遇過艱苦難熬的時刻，是大谷的樂觀救了他。那是在第一年的2018年9月5日，醫生建議大谷接受右手手肘韌帶重建手術（Tommy John手術）的時候。

「因為我是先在（由當時的天使隊總經理Billy Eppler打來的）電話中得知的，心情難免感到沮喪。之前他一面以打者出賽，同時進行手肘復健，終於回到了球場，過不久就聽聞此事，所以感到很震驚。然而，他本人倒是泰然自若，所以我自己也更不能意志消沉。即使如此，他在場上的表現依然非常活躍，果然厲害，原本的悲傷也跟著煙消雲散了。」

同年6月上旬，發現右手肘韌帶損傷，進行約三個月的復健後，成功回歸球場，過不久卻被建議接受韌帶重建手術。正是因為把大谷努力向前的身影看在眼裡，所以他當作自己的事而感到沮喪。可是，在那期間，當被告知手術消息後出賽，他以打者身分上場，敲出四支安打和兩支全壘打，大谷的精彩表現反而鼓舞了水原。

大谷在2018年接受韌帶重建手術，甚至在2019年動左膝手術，「首要就是希望他能夠恢復到手術前的狀態，甚至可以超越過去」，如水原所願，經歷兩次動刀後，恢復進展順利，而大谷的二刀流在本賽季完全復活，締造生涯最佳表現。

身為打者的大谷在全壘打數上，從一馬當先的狀態到差距被縮小，但目前依然保住全壘打王的位子，盜壘數也高達23次（9月5日為止）。在身為投手的表現上，也只差一步就能夠入手雙位數的勝投，看來極有可能獲得年度最有價值球員（年度MVP）。這不只是單憑大谷自身的實力，也因為有包括水原在內周遭的支持。

總教練梅登（Joe Maddon）在本季特別重視每天與大谷的日常對話，他表示：「在這樣的情況下，一平就非常重要了，他在翻譯時，也能夠精準傳達語意背後的微妙語感，所以我才能夠正確地掌握翔平當下（對所處狀態）的感受如何。」在相互理解和溝通方面，梅登對水原翻譯的存在相當讚賞。

話雖如此，但是如果水原和大谷之間沒有建立起信賴關係的話，也應該無法充分理解細膩的語感，更別說要向第三人傳達心情或是感受，更是難上加難。所以，總教練梅登的這番稱讚，更是印證了是水原和大谷頻率相同，兩人默契十足的關係。對此，水原對此也曾謙虛地說道：

「要說支持著（大谷）嘛，應該怎麼說才好呢。老實說，我覺得不管是誰來做，應該沒有太大的改變吧。」

不刻意去強調兩人的信賴關係，始終以平常自然的態度來相處，從旁協助的水原。在大谷接受美國媒體的採訪時，也曾經完全忘了大谷的回答，還有在一旁開懷大笑的大谷。讓現場一片和樂融融，這種獨特的氛圍，只有互相信賴的兩個人才能夠散發出來的吧。

作者簡介：1983年出生於埼玉縣所澤市，就讀慶應大學時是硬式棒球野球部隊員，畢業後進入日刊體育新聞社。歷任巨人、樂天等職業棒球隊的專屬記者後，辭職遠赴美國，在聖地牙哥州立大學學習運動商業理論（Sports MBA）。2018年起開始採訪美國職棒大聯盟，擔任大谷翔平的專屬記者。現居美國洛杉磯。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航