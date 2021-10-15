城中城大火過後：偵辦進度到哪？該向哪裡捐款？還有哪些修法問題？

高雄城中城大樓火災一共造成46人死亡、41人受傷，成為台灣近年來最嚴重建物火災之一，但起火原因尚未完全明朗，高雄市警察局今（15）日將2名嫌疑人移送地檢署複訊。另外大火燒出老舊住宅的安檢問題，內政部也承諾修法改善，也透露全台仍有8000多戶大樓沒有管委會、「尚待輔導」。

城中城大樓昨（14）日凌晨2時許發生大火，起火點疑似位於1樓茶具行後方小房間。據悉一名郭姓男子與黃姓女子常在此逗留，昨日凌晨曾被人目睹吵架，黃女隨後找友人到茶具行聊天，喝酒並點燃沉香驅蚊，沒多久後就發生火災。

據《蘋果新聞網》報導，警方昨日先以證人身分通知黃女及郭男，黃女證實她在茶具行休息時，曾點燃沉香驅除蚊蟲；警方另掌握黃女也會用八寶粥的罐子充當香爐來點沉香，也在現場找到燒焦的香爐。

警方指出，裝沉香的香爐疑似被放在茶具行內、相當靠近沙發旁泡茶用卡式爐的位置，火警疑似因為沉香燃燒持續發出高溫，因而導致卡式爐的瓦斯瓶爆炸，進而引發整場火警。

據了解，黃女原本以證人身分到案，但偵訊時一下子說她把沉香的餘灰丟進垃圾桶，之後又改口說餘灰被她帶走，一下又說不清楚是如何處置，檢警認為黃女說詞反覆，昨晚將她列為嫌疑人，不過黃女拒絕夜間偵訊，今日上午才在警力戒護下步入高雄地檢署，交由檢察官訊問。

Photo Credit: 中央社 高雄「城中城」大樓大火，研判起火點位於1樓茶具行後方小套房。火災現場已陸續架起圍籬確保公共安全。

高雄市警察局長黃明昭今日陪市長陳其邁赴市立殯儀館慰問家屬，黃明昭表示，城中城大火，經過檢察官連夜指揮，警方已將相關4位證人移請檢察官複訊，今早10點另將2名嫌疑人解送到高雄地檢署進行後續偵查。

黃明昭表示，現場找到相關證物，嫌疑人點了檀香粉趨蚊蟲，研判可能導致悶燒而發生火警的情形，對於黃女否認縱火並稱只是點蚊香，黃明昭解釋，嫌疑人有這樣供訴，但還要再進一步偵察。

高雄市長陳其邁今天表示，已指示副市長林欽榮成立獨立行政調查小組，市府不會迴避該有的行政管理責任，也會追究相關行政責任。

城中城惡火燒出安檢問題，全台還有8000戶沒有管委會

高雄「城中城」社區大火，也燒出老舊建物沒有管委會導致的消防安檢問題。

根據內政部資料，「城中城」社區在1981年以前就建造完成，是住商混合用途建築物，1樓部分店面為二手電器交易，2至6樓、12樓為商場、電影院、餐廳但已閒置多年，7至11樓是住宅用途，未成立管理委員會或推選管理負責人，也未落實安全管理。

內政部長徐國勇今天中午在立法院受訪表示，近期彰化、高雄陸續發生住商混合大樓發生大火造成傷亡事件，對此表示遺憾，內政部將針對這些複合式大樓提出修法，研議如何更積極促進管委會成立，以設置、更新相關安全措施，並在不足的時候改善。

徐國勇強調，「我們並不是有法不用」，1995年《公寓大廈管理條例》實施，當時立法結果是用「輔導的」，所以無法強制，也不溯及既往，未來將會修正相關法律補破網，規定1995年以前的住商混合大樓要做相關公安申報。

徐國勇也進一步指出，城中城大樓不是純粹的集合式住宅，中間層的商辦因為不再營業，但商場所占面積，所有權人又可能超過整棟大樓的一半，住商混合結果就會造成產權複雜，沒在營業後，所有權人也可能不想負擔管理費，導致難以成立，這也會透過立法解決。

徐國勇也說，目前共有1萬8000多戶不適用《公寓大廈管理條例》，大多集中在六都，其中經過各縣市積極輔導，原本1.8萬棟樓已輔導完一半，如台南市有將近65%已接受輔導成立管委會，高雄、台中績效約65%左右，台北則因大樓太多還不到40%，全台大概有7、8000戶還在努力中。

Photo Credit: 中央社 高雄城中城大樓14日凌晨發生火災，造成多人死傷，15日上午有罹難者家屬前往事故現場進行招魂儀式。

內政部今日上午也發布新聞稿，表示為強化老舊複合式建物安全，將研議修法強制規定老舊複合用途式大樓應成立管理組織，營建署並將與地方政府討論實務改進及執行作法；至於公安申報制度對於停業、歇業或閒置荒廢場所部分，內政部將會同地方政府進行討論並進行通案函釋，以利全國遵循。

另外，內政部已立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

為了強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，內政部提出《消防法》第13條修正案報行政院審核；此外，為了完善消防設備師、設備士管理，也已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。

政治人物紛紛捐出「1個月所得」，社會局成立專戶處理捐款

而高雄鹽埕區「城中城」大樓火災，造成46人死亡；立法院會15日開始前，全體委員及行政院長蘇貞昌等列席官員一同默哀致意。

Photo Credit: 中央社

總統府今天表示，總統蔡英文、副總統賴清德皆以個人身分，分別捐出一個月所得，作為撫慰及協助受傷者及罹難者家屬之用。

行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與市府團隊、新北市長侯友宜，也相繼捐出一個月所得，提供受災戶災後處理與相關經濟支持。民進黨團總召柯建銘也表示，黨團預計捐贈100萬元慰問金，給高雄市社會局專戶。

民眾如欲協助受災戶，社會局也提供以下兩種捐款方式，這筆款項社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

（銀行匯款） 戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶｜帳號：高雄銀行公庫部102103031319

戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶｜帳號：高雄銀行公庫部102103031319 （郵局劃撥）戶名：高雄市政府社會局｜帳號：42219427

請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。如有相關問題，可洽聯絡窗口：社會局社會救助科吳宜靜小姐（電話：07-3373372）。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範