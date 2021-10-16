圈養黑熊與牠們的照養員：絞盡腦汁「受訓操課」，只為這群山林的靈魂活得快樂

環境資訊中心 特約記者廖靜蕙 台中報導

農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站，是國內重要的黑熊收容中心，目前長期收容四隻台灣原生黑熊（Ursus thibetanus formosanus），分別為19歲的阿里、20歲的黑皮和小黑妞，以及26歲的小熊，牠們因為種種因素無法回歸野外。

為了避免長期圈養造成的刻板行為，照養員們積極替黑熊提高生活環境的豐富化。2017年，特生中心有計畫地針對每隻不同圈養黑熊的特性，進行個別化動物行為訓練，使圈養黑熊的刻板行為表現顯著降低，並提升身心健康狀況。環境資訊中心記者前往採訪，記錄下台灣黑熊和照養員的故事。

中午1點半，劉敏慧帶著簡便的器材，在實習照養員陪同下，開始園內黑熊的訓練課程。首先前來迎接的是小黑妞，不過露了一下臉、探視情況之後，牠就不知去向了。反而是阿里，忠實地來到柵欄前，展開這一天的課程。

與其說是訓練，倒不如是融合了互動和玩耍，黑熊大多喜歡這段時光，樂於主動靠近訓練員。

劉敏慧是特生中心工作人員中，受過完整動物行為訓練、唯一通過受訓的訓練師。他一邊讓阿里手就定位，一邊吹著高音頻，讓阿里知道牠做對了，接下來有獎勵。「獎賞的速度跟不上黑熊的期待，吹哨子的目的是讓黑熊知道牠做對了，會有獎賞，避免牠們處於不確定的狀態而焦急。」

訓練用的「零嘴」，是專程由美國訂購的熊飼料，營養成分固定、適口性佳，泡軟之後綿綿密密有如布丁。敏慧挖零嘴當獎勵，阿里溫順地吃著，顯得開心。

市場叫賣小熊「阿里」獲救，幸運送特生安身

頭上禿了幾塊、露出白點的阿里，最近剛過發情期，性情比較焦躁，磨牆磨到禿頭。

「如果阿里晚十年出生、送到試驗站，有可能野放重返山林。」提到阿里，特生中心研究員詹芳澤醫師帶著許多不捨。2004年牠到特生救傷收容時，阿里還是一隻非常小的熊，「比南安小熊Buni剛發現時更小。」

阿里剛出生不久，就在花蓮玉里街上叫賣，視群傳播的攝影師阿龍看到之後，不忍心買下來送給特生中心。那是個還沒有野放概念的年代、也沒想過可以野放，傷口處理完之後，就送到低海拔試驗站，從此定居下來。只是，圈養的成本非常高，為了爭取照養阿里的經費，必須提出申請計畫。

有一年的計畫是採阿里的肌肉組織基因鑑定，詹芳澤取了一部份肌肉、組織。沒想到採了之後，阿里每年都去抓傷口，一抓就是巴掌大，從此幾乎每年都要為這個傷口到野生動物救傷中心治療，壓力大一點，也會抓傷口。去年中秋節，東卯山黑熊入住低海拔試驗站時，雖隔著幾道牆，阿里仍感受到壓力，隔天就抓破傷口。這件事讓詹芳澤深感愧疚，再也不願讓阿里接受試驗了。



Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 照養員設計的遊樂器材，吸引阿里前來把玩

「小熊」誤入獸鋏匆匆20載，保七警也被收服動人心

動物行為訓練採因材施教，依每隻熊的不同時期、不同需求設計。阿里右大腿時不時抓破的傷，就會訓練牠就定位、保持不動，讓訓練員進行剃毛、擦藥等傷口照護。另一隻年老的「小熊」，近日耳朵似乎有狀況，就訓練牠將耳朵緊貼鐵網，就近觀察及擦藥。

今年26歲的小熊，不僅年紀大，127.5公斤的體型也最龐大，由於少一隻腳，動作遲緩，屬於長照對象。

1995年，雪山山脈一處陷阱中，民眾發現被獸鋏夾傷的幼熊，經通報雪霸國家公園警察隊（現之保七）送特生中心急救站救傷，康復後於1996年轉送低海拔試驗站收容。當時參與救傷的警察，今年8月退休前還說，要來看他的「老友」，這是該名員警首次的動物救傷，當時小熊僅10.2公斤，年紀就和南安小熊剛抓到時差不多。

「當時由於資訊不足、沒有野放的概念，也沒有專職研究黑熊的人，唯一的解決方法就是圈養一途。」照養員吳若弟說，牠剛來時還是頭小小熊，照養員入內打掃，也沒有明顯的情緒變化，就像隻小狗。

訓練師敏慧為小熊準備的是蜂蜜水，因為熊飼料對牠起不了獎賞的作用。其他熊雖然也愛蜂蜜水，但相較之下，牠們更喜歡吃得飽的熊飼料當獎勵。這一天，不但要訓練牠接受打針，還得讓牠耳朵貼近柵欄，方便訓練師檢查、找出傷口。



Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 小熊最喜歡蜂蜜水，雖然不好動，敏慧和立雯仍然想辦法讓牠對訓練感興趣

從遊戲中熟習醫護行為，阿里、黑皮秀出不同「學習曲線」

「動物訓練目標是希望經由訓練員與動物間信任關係的建立，增加動物在日常照護上的合作、心理上的刺激及物理上的運動。」敏慧舉例，醫療照護訓練中，黑熊能自主接受針劑注射、點外驅蟲藥、抽血及身體各部位皮膚檢查等，這些都已達成成就。

訓練黑熊一個新的動作，因個體及新動作複雜度而異，如阿里一個月即可站立側貼網打針，但黑皮一年還無法側貼網，還得因不同個體設計不同的動作及進度。

黑皮和小黑妞是雙胞胎，年約20歲，都是特有的台灣黑熊，從屏科大送來此處；小黑妞身材渾圓，照養員認為熊界美女就要有這身貴妃身材；黑皮有一對可愛的耳朵，動作快、個性急躁，很喜歡訓練，因為有得吃。敏慧形容，阿里是資優生，黑皮則是要五毛給一塊——要一個動作，可以整套演練一次，因為，總有一個是對的！



Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 身材渾圓的小黑妞，是熊界美女，迷倒眾生

四隻黑熊全部訓練完畢，約需一個鐘頭，不過仍得視當日情況，或多或少的調整時間；尤其遇到健檢前，更需多一點時間訓練，讓黑熊們熟悉動作，方便醫療團隊順利完成各項檢查。敏慧說，行為訓練就像教育心理學，只是對象從小孩改為黑熊，讓黑熊知道哪些行為表現能獲得正面回饋。

不過熊很聰明，會觀察、猜測訓練師的行為，因此訓練師動作必須精確，不能有多餘的動作，也要抓準時機。另外，動物訓練只要一開始就不能停。「就像你生命中例行性的娛樂活動，中斷之後，會比沒有這項活動之前更感到失落。」這項認知，讓敏慧認真地看待這份工作。

開飯囉！跟食物躲貓貓，營造野外覓食情境

到了下午2點半，照養員郭葶嘉和吳若弟推著簡易推車，前往黑熊的宿舍，寫著黑熊名字的塑膠箱，就堆疊在車上。這是黑熊們每天兩次的放飯時間，光聽著車輪轆轆滾動的聲音，就讓黑熊們極度關注，滿是期待。

放飯，可不是像餵食農場動物般集中一處。照養員極盡巧思，將每隻熊的食物散佈籠舍各處，讓黑熊四處找食物、跟食物躲貓貓，有如野外覓食；而黑熊們早已學會仔細尋找每個地方，免得錯過好吃的食物，更何況一天中也只有這個時間有人和牠們鬥智，考驗牠們的能耐。

小熊去年拔了八顆牙，獸醫叮囑不能再吃硬食了，因此牠的食物都會打成泥，地瓜、紅蘿蔔都切成小塊，蒸熟搗碎。在小熊的房裡，葶嘉端上用荷葉盛裝的地瓜泥，再將剩餘的食物散置各處，讓行動遲緩的小熊盡可能多運動。

這些食物來自圈養動物專屬的「中央廚房」——食物準備室。在這裡，冰庫、各式炊煮工具一應俱全，裡面儲存各類蔬菜、水果，以及熊飼料，並由照養員「洗手做羹湯」。廚房中，電鍋因蒸煮著紅蘿蔔和蛋，不停發出呢喃聲。幾位照養員依據菜單，或削或切著各式食物。



Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 郭葶嘉每天為黑熊們準備食物，將重心放在讓圈養黑熊過得好

黑熊是機會主義者，葷素不忌，但圈養的黑熊，由人類供餐，平日提供蔬食，星期二則補充以牛肉為主的蛋白質。郭葶嘉說，這些肉類都蒸煮過，主要是有些黑熊不愛生肉，而煮過後的牛肉，每一隻黑熊都吃。

菜單的設計是依據每頭黑熊的狀況量身打造，此外，不同季節、活動量變化，也都是調整的依據。「正常的熊，食欲旺盛，都會吃光食物。如果當天的食物有剩餘，可能代表身體有狀況或因發情期食欲下降所致，也可能是食物本身的問題。」葶嘉每天觀察每頭黑熊剩食的狀況，除了了解黑熊的身體狀況，也避免浪費食物。

8月，山黃麻果實結實纍纍，是季節限定的美味，沿路有猴子摘下來的山黃麻，照養員劉立雯就撿起來，成為黑熊的食物；這類野外的食物，也會採集來幫黑熊們加菜，感受季節變化。



Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 時令果實為黑熊加菜，不但新鮮美味，也感受時間的流動

一群付出生命的人們，盡最大努力讓黑熊快樂

因緣際會下，低海拔試驗站集合了一群照顧黑熊的人。敏慧在低海拔試驗站工作20多年了，親眼見證小熊和阿里的成長。他是和平區當地人，大學歷史系畢業後就來此工作，幾年前完成生命科學研究所學位。一開始，他負責蛙類調查以及氣象站、地理資訊收集等項目，也兼辦人事、會計、出納、文書等行政工作；由於喜愛動物，四、五年前開始接觸黑熊行為訓練。

敏慧原本想訓練狗而開始學習動物訓練，他相信人和動物同等重要，這個信念讓他堅持下來。「既然這些黑熊住在這裡，就要盡我所能地給牠們應有的快樂。」

去年3月郭葶嘉到低海拔試驗站報到，他是台北人，因為非常喜歡昆蟲，嚮往和昆蟲生活的日子，研究所時，就特別關注特生中心的徵才訊息，看到徵聘「動物醫療業務助理」訊息，馬上遞了履歷，只是他不知道這份工作是照養黑熊。

錄取後知道要照養黑熊，他心裡想，牠們為何被關？牠們應該在野外有自己的天空。為此，他天人交戰一段時間，一直在內心抗衡。當他慢慢了解牠們的處境之後，他開始接受、整理自己的心態，轉而思考如何讓牠們過得更好，敞開心胸擁抱這份工作。



Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 特生低海拔試驗站黑熊收容中心收容四隻台灣黑熊，一群學有專精的照養員及訓練員，日復一日為了讓牠們日子不無趣，努力想辦法豐富牠們的生活

葶嘉和去年4月報到、負責照顧中途黑熊的劉立雯，一起為黑熊們做玩具。「每天看牠們晃來晃去很無聊，就想做些玩具讓牠們有得玩，雖不知牠是否也這麼想，但希望牠減少刻板行為。」

他們垂吊一些樹枝或木頭，讓熊有興趣去爬、探索，或拖這些樹枝到巢裡；當他們看到熊的行為變得更多元、豐富，心裡感到踏實，也視為成就。

低海拔試驗站主任陳元龍說，要找到照養員很不容易，以獸醫院助理待遇給付，約莫兩萬多塊，加上偏鄉加給，勉強湊足三萬元；但他認為意願才是最重要的。「若想做，薪資普通也願意做，若不想做，再高的薪資也留不住人！」

或許圈養是基於無奈的決定，幸好有一群照養員，願意為圈養的黑熊著想，在外界看不到的角落，這一群學有專精的人，以他們的學識認真的為黑熊付出，讓牠們生活的環境盡量豐富化，絞盡腦汁讓黑熊快樂——日復一日。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航