今年超過1/4指考生重考，但不適用新課綱的「末代指考生」明年還要重考嗎？

和9年前的101學年度相比，今（2021）年剛結束的110學年度指考總人數從7萬5000多人降到4萬多人，足足少了3萬5000人，降幅達46%。但每年非應屆指考生的百分比卻逆勢上升，9年間從16.19％躍升至27.59％。也就是今年7月的考場上，有超過1/4的人不是落榜、就是不滿意自己去年錄取學校，更甚者則是因著家庭或社會的期待，而踏上「追尋夢想」的道路。

為何學生近年越來越傾向重考？得勝者補習班主任劉駿豪認為，現在的學生搜集資訊的方式比以前方便多了，比較容易知道科系的「真相」。補習班老師藍天予舉了PTT電子佈告欄「Tech_Job」版的例子，表示在科技業工作的網友甚至會在版上直接「開獎」自己的薪水，「以前都是蓋牌的，現在資訊越來越透明，學生就越容易比較。」

另外，在近幾年的非應屆百分比趨勢中，107至108學年度之間出現較為顯著的變化：非應屆的學測（學科能力測驗）生比例提高將近3％、指考（指定科目考試）生4％，而那是上一次考制發生大幅變動的時間點。當年從學測每科15級分，必考5科（國文、英文、數學、自然、社會）、參採最多5科，改為5科自由選考、最多參採4科。

參採最多4科意味著學測滿級分75級降為60級，醫學系是最具代表性的例子，根據補教業者的說法，每年目標為醫學系的重考生的佔大宗，108學年度招生的11個醫學系中，就有9個是參採「國英數自」4科，藍天予揣摩對社會科較不拿手的學生的心態：「那會讓人覺得、我比較有機會」。

111學年度指考改分科測驗，國、英只在學測考

3年後，111學年度（明年）的指考即將迎來更大的改制。這批應屆考生是第一屆採用108課綱的高中生，同時也是第一批適用111考招新制的學生，而非應屆考生的人數比例，可能也會因為新制而出現明顯改變。

新制下寒假舉行的學測有考科、題型上的變動，新制考科包含國文（含寫作）、英文、數學A、數學B、社會和自然。數學A和B是108課綱的課程設計，為了篩選出某些校系所需的數學能力，學生在高二時會分流修習，前者稱為「高數學需求」，後者較為生活化、被稱為「低數學需求」。

而原有的指考也被改為「分科測驗」，考科包含數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理和公民，其中數學甲是高三的選修科目。在分發入學時，學校共可參採3至5科，學測的考科最多採4科、分科測驗的考科至少採計1科。

針對課綱、考題變動的部分，以數學為例，高中補習班數學老師王希指出，從今年9月大考中心主辦的「新型學測試辦考試」題目來看，數學A、B因應新課綱，都有一些出題的章節範圍是過去舊課綱學測沒有的。另外，數學B的出題符合新課綱要求，重視基本觀念的理解、跨章節整合，計算不一定複雜，「111年的學測數A一定比（過往學測）較難，數B不會差太多」。

對重考生而言，王希覺得較為明顯的改變在數學的非選題上，像是「卷卡合一」的答案卡以及混合題型都是明年學測新加入的。不過今年分發結果放榜後、馬上決定重考的林同學指出，在寫過試考考卷，並參考訪間的參考書和重考班的題目後，覺得應考所需的知識其實沒什麼變，「就像你英文夠好的話，考多益、雅思（英文檢定）都沒有差別，只是要稍微熟悉一下題型。」

管院科系採較難的數A、數甲，恐重演自然組學生「搶」社會組名額

雖然重考醫科仍是最多考生的選擇，但少數志向在文組科系的學生也會走上這條路。其中，在數學改制為數學A及數學B後，有部分文組科系選擇採計數學A。以台大為例，政治系、工商管理學系、會計學系、財務金融學系及國際企業學系在111年的申請入學均採數學A。分發入學的部分，台大管理學院的4個系也選擇採計分科測驗加考的數學甲。

就管理學院的科系而言，採計範圍較廣、難度較高的數學A及數學甲固然反應了當今的人才需求，劉駿豪直言：「數學好的人在新的制度裡面，是很佔便宜的」。不過，過去指考的數學甲都是理組學生在考，如今文組頂尖科系卻選擇參採數甲，「為什麼數乙要消失呢？」

劉駿豪所談的「數乙消失」，是在於學生高二分流修習數學A、數學B時，勢必會參考目標科系的採計項目，那麼對於有志考取部分商管科系的文組學生而言，就必須和大多數的理組學生一樣選修數學A。對此，王希表示，前幾志願高中的學生幾乎都選擇數學A，原因是數學B的課程比較簡單，能讀好數學A多半就能能輕鬆掌握。

過去的指考是分為數學甲、數學乙選考，管理學院科系是採計較為簡單的數學乙，但許多自然組學生會「順便」加考數學乙，這樣在選填志願時也能納入管院科系。王希認為，改制以後即使分流成數學A和B，過去自然組學生「搶」社會組學生名額的情形仍會重演。

重考生沒有「學習歷程檔案」，可交備審取代

不過108課綱、招考新制最令人矚目的改變，仍然在「學習歷程檔案」的採計。 為了避免學生在學測放榜申請入學時備審資料準備不及，並且呈現學生在考試以外的學習成果、落實生涯探索，從108課綱首屆學生開始，每學期都要上傳基本資料（如擔任幹部）、修課紀錄、課程學習記錄及多元表現4大項目。

學習歷程檔案的參採，直接影響到的是學測後申請入學的準備。根據大學招委會的規定，綜合學習表現的採計比例至少需佔50％，其中包含學習歷程資料（簡稱P1）以及大學校系自辦筆試、面試或實作（簡稱P2）。一般大學校系的採計必須符合P1≧P2或P2-P1≦10％的標準，醫學系、牙醫系的P1僅規定必須大於10％。

至於高中三年間沒有製作學習歷程檔案的重考生，則可以用備審資料來取代學習歷程資料。劉駿豪認為，雖然不確定高中生的學習歷程檔案和重考生的備審資料在評分上會不會有差異，但醫學系有特許的比例（採計10％），可能也會讓部分已經進入大學的人想試試在學重考。

重考生是優勢還是劣勢？考生：評估自身狀況

面對課綱調整、考制大幅修改、採計項目變更以及學習歷程檔案的加入，重考生應如何評估自己的優勢與劣勢、進而做出適合自己的決定？

「我覺得根本沒有劣勢」劉駿豪直言，「他們有一個優勢，就是考生比較少，競爭對手少一定是優勢。」他預測學習歷程、108課綱上路會讓這屆重考生變少。而在考題方面，所謂的素養考題是和生活的結合，可能反而對較有生活經驗的重考生而言會是優勢。

若非目標在特定的科系，王希本身則不鼓勵學生重考。不過談到重考生的優勢、劣勢，他也提到重考生對新課綱的掌握程度可能是劣勢之一，但以新課綱的範圍而言，多數調整的章節都是簡化內容，只有少數章節新增部分高三數學甲的內容，對重考生來說多半也是學過的範圍。

重考生林同學覺得還是劣勢居多，因為應屆學生適用108課綱，新的題型已經訓練兩年半，因此重考生得加緊腳步跟上。但自認國文、英文比較拿手的他，在分科測驗不考國英的情況下，評估自身狀況後，認為新制反而變相幫他篩掉對手，因為「有些人國、英爆掉，那分科測驗就不用考了」。

大量學生重考、轉學、雙轉輔，教改20多年仍需面對的問題

110學年度分發入學是在8月31日放榜，林同學在9月初接受《關鍵評論網》的訪談時，已經確定錄取台大文學院的科系，但仍決定要以台大管理學院為目標重考。身為末代指考生，在身旁同儕都要進入大學、體驗新的人生階段之際，18歲的他即將再付出最多1年的時間為大學入學做準備。

「其實我想很久，這還是要回歸每個人的特質，我也有去研究台大的雙轉輔（雙主修、轉系、輔系）」林同學表示，而在同時，他的周圍有1到2成的同儕也在考慮要考「轉學考」。這不禁讓人思索，是怎樣的社會環境、學校教育與考試制度，會造成每年一定比例的學生，以昂貴的時間代價換取一個可能性？

不過，國家教育研究院助理研究員王淑貞在《臺灣教育評論月刊》中提出另一個觀點。他認為，當重考被當作一種「社會問題」，就是在預設學生必須在首次錄取的校系完成學業，才算制度的成功，不過，大學多元入學的精神在於讓學生有所選擇，「那麼重考不也正是個人主動展現選擇權的一種歷程嗎？」

王淑貞認為，重考行為背後更值得探討的問題在於高等教育的整體品質，當學生發現學校不符期待、或系所無助於促進個人能力，那麼選擇重考就是設立停損點的一種方式。而這也回應了劉駿豪的看法，「以前的學生逆來順受習慣了」，而現在的學生入學後發現科系不合自己的意，還能上網查詢其他科系的相關資訊。因此，「教育當局要思索的是，這些科系到底可以為學生帶來什麼？」

核稿編輯：楊士範