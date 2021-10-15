今日本土+0、4例境外移入突破性感染，加開第11期BNT疫苗第一劑預約對象：44歲以上民眾可施打

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自印尼（案16432）、美國（案16433）、菲律賓（案16434）、蒙古（案16435）入境，入境日介於今（2021）年10月1日至10月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的4例境外移入個案中，均是突破性感染。其中，2例有打過2劑科興疫苗、1例有打過2劑莫德納、1例則是接種過1劑嬌生疫苗，不過4例的Ct值都介於31至35之間，病毒量不高。

除此之外，因為依據疫情監測資料，以色列、印尼之疫情已過高峰，且呈明顯下降，因此原本從兩國入境時要集中檢疫，自10月17日開始，都恢復可以進入防疫旅館進行居家檢疫。

加開第11期BNT疫苗預約對象，下午6點截止

指揮中心發言人莊人祥表示，有針對第11期疫苗預約加開BNT疫苗符合預約的對象。只要是44歲以上的民眾（1977年12月31（含）前出生），而且有在10月13日前意願登記，都可以預約第一季BNT疫苗。預約時間從今天早上10點開始，下午6點截止。

另外，預約提醒簡訊是從今日上午9點開始發送，而施打期間會介於10月17日至10月21日之間。

Photo Credit: 指揮中心

有媒體提問，為何要頻頻加開BNT的疫苗預約對象？對此莊人祥表示，因為要針對第11輪的BNT疫苗，還有11萬的空缺可以去掛號，而這次符合加開預約資格的民眾，如果沒有預約到，還是可以在第12輪進行預約。

昨（14）天疫苗總共施打23萬9280劑，疫苗覆蓋率達到60.4%，而劑次人口比則來到81.2劑/每百人。

公布境外移入病毒基因定序，2例為突破性感染

另外，指揮中心公布10月8日至14日境外移入確定病例病毒基因定序結果，共3例，均為Delta變異株，且都是從美國或新加坡入境。羅一鈞指出，近幾週都有境外移入個案，不過Ct值均偏高，病毒量偏低，與全球疫情趨緩相關。

這3例中，案16394及案16421都曾接種過兩劑BNT疫苗，且符合突破性感染的定義。而針對突破性感染，羅一鈞表示，7月2日至10月15日統計公布510例境外移入，其中有145例突破性感染，佔28.4%。其中，最多突破性感染個案完整施打的是BNT疫苗，AZ其次，第三是科興，接下來才是嬌生疫苗與莫德納疫苗。對此羅一鈞指出「常見的疫苗牌子都有」，不過只反映國外最容易接種到的疫苗廠牌，不一定與廠牌的保護力相關，加上大部分接種的民眾還是能降低重症與死亡風險，因此依然呼籲大家接種疫苗。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範