為何工業革命發生在英國而不是中國（下）：代議制避免政府巧取豪奪，但殖民地又是另個故事了

除了前文所說的區位優勢，工業革命的人力成本也是必須要考慮的。

英國學者羅伯特·艾倫（Robert C.Allen）在《近代英國工業革命揭秘：放眼全球的深度透視》（The British Industrial Revolution in Global Persperctive）一文中把問題聚焦在英國的高工資身上。

他比較了1833年法國與英國之間實際工資（Real Wage）的差異，英國男性工人一天的平均工資是35.1鎊，法國則是2.13法郎，經過通脹調整與匯率換算後，英國對法國的實際工資比是1.49，意思就是英國人的工資比法國人多了快一半。（R. C. Allen, 2015, p.10）

更要命的是由於紡織產業的迅速膨脹，到1770年時英國所需的女紡織工人數已經水漲船高，來到整體女性人口的62%。按照這個趨勢發展下去，很快英國的女嬰一出生就要開始學紡織了。種種跡象表明，英國的工業革命必須發生。如果不趕緊想辦法用機器的替代人工，整個英國的產業都會被持續上漲的薪資水準壓垮。

出於對燃料的需求，人類一直以來都非常樂於破壞生態環境。

煤礦大規模普及開來是工業革命以後的事，木材做為人類最重要的燃料資源。砍伐森林這件事在工業革命前人類已經做得非常駕輕就熟了，老練的讓大自然感到心痛。根據彭慕蘭在《大分流》（The Great Divergence）裡做出的研究，由於人類的竭澤而漁，世界範圍內，尤其是發達文明區內的森林面積在迅速萎縮。1550年左右中國華北地區的人均燃料供給量是每人2.31噸標準煤當量，1789年時剩下0.62噸，到了1800年左右這個數字降低到0.24噸，大概就只夠燒炭自殺。

凌大燮（1983）曾做出估計，中國廣西地區到1870年時只剩下39%的林地，在開發更完全的長江三角洲地區，這個數字只會更低不會更高。這意味著中國的經濟陷入到一種能源危機當中，陷入木材與煤礦的雙重短缺之絕境。

Public Domain 1843年位於英格蘭東部的煤礦場

這影響了中國的生產模式。中國被迫走向集約型勞作，節省能源消耗，變成精耕細作的碎塊式經濟。

與此同時，英國的貸款利率持續下行

阿什頓（T. S. Ashton）認為工業革命有賴於融資成本的降低，根據克拉克（Gregory Clark）的資料，英國在18世紀的利率大約在4%-5%之間，中國則是10%-12%，但那可是皇權社會發展到頂峰的中國，標準差無限大。

那個時代的商人尊嚴，不會比廁所的衛生紙厚多少。所謂雷霆雨露，俱是君恩，皇上偶爾借錢不還也是商人的榮幸。明朝的沈萬三和清朝的胡雪巖都用自己的生命告訴我們：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。在工業革命時代的英國，試錯成本（try-and-error cost）相對較低，英國的發明家們明顯是更幸福的。

種種的英國優勢，可能與「王權難以任意伸張」有關

王國斌在《大分流之外：中國和歐洲的政治經濟與變遷》（Before and Beyond Divergence: The Politics of Economic Change in China and Europe, 2011）中就為這場世紀辯論做了一個很好的總結。他認為諾斯等人（North, 1981; North & Weingast 1989）的研究是最有說服力的。換句話說：

歐洲某些地區的資本成本不僅低於歐洲大陸的其他地區，甚至也低於全世界，是因為代議制政體減少了政府巧取豪奪的風險。由此可見，資本成本使中國經濟注定難有突破。

基本上可以說，英國因為有議會的限制，王權貪婪的魔爪不能亂伸，商人便不需要索取太高的風險對沖（Risk Premium），客觀促進了工業革命時期能工巧匠對產品鑽研的興趣。

這和所謂的「啟蒙精神」實際上沒有什麼關係。同時，我們也不能忽略英國在殖民地的巧取豪奪。這些幾乎零成本的原材料透過三角貿易大量進入英國，使得英國的產品更具有價格競爭力。

張夏淮（2007）也提醒我們注意英國的貿易保護政策。在經濟史上有一個非常怪誕的現象，就是當今大力鼓吹自由貿易的國家，它們都不是真正靠自由貿易發家致富的。張夏淮在《富國陷阱》裡形容這種行為叫做「上樓抽梯」（Kicking away the ladders），充分的把過河拆橋的行為藝術，提升到波特萊爾的悲劇審美水平。

Public Domain

1699年，英國頒布《毛紡織法案》（The Woolens Act），禁止自己的殖民地向外出售紡織品，一把牢牢抓住綿製品的採購權，還不許上游廠商討價還價。要是誰敢違抗，英國的紳士們會用滑膛砲幫助各位劣等人類走向文明。這不但摧毀了印度的工業，還一併打擊了愛爾蘭與北美殖民地。

英國不但盤剝殖民地，同時也是一個簽約魔人

張夏淮很好心的為我們複習了這段歷史：

「拉美國家獲得政治獨立後，英國首先與它們簽訂了不平等條約。1810年，巴西成為第一個與英國簽訂不平等條約的國家。在鴉片戰爭（1839～1842年）之後，英國於1842年同中國清政府簽訂了《南京條約》。隨後的幾十年裡，中國被迫簽訂了一系列不平等條約。這些不平等條約使中國完全喪失了關稅自主權。1863～1908年，中國海關由英國人掌管長達55年之久。自1824年起，暹羅（今泰國）與英國簽訂了多個不平等條約，其中以1855年《英暹通商條約》最為徹底。 波斯先後在1836年和1857年與英國簽訂了不平等條約，奧斯曼帝國則在1838年和1861年與英國締結了不平等條約。」

阿姆斯登（Alice Amsden）在《The Rise of “The Rest”: Challenges to the West From Late-Industrializing Economies》（2001）中表示，殖民地國家通常都必須等到恢復關稅自主權以後，它們的工業才真正開始發展。

殖民主義暴力嗎？非常暴利。彭慕蘭在《大分流》裡引的數據顯示：「1760年至1810年之間，把奴隸輸入英屬西印度群島的花費，約相當於同時期蔗糖出口收益的四分之一。」（Mitchell, 1988）英國蔗糖貿易的凈利潤是成本的三倍，我們實在很難想象一旦英國龜縮一隅，不忍因一姓之尊榮，弗兆民之好惡，不努力向外殖民，笑瞇瞇的找其他國家簽不平等條約，他們工業革命的動力能夠維持多久。

Public Domain

工業革命的成因是複雜的，它夾雜了英國發明家們不懈的努力、本土寬鬆的資本環境、優越的資源稟賦、不斷上升的工資壓力、野蠻的對外掠奪、或許還有一點莫名其妙的運氣。

英國長期的死對頭法國，它的煤礦儲量就只有英國的1/10。如果法國也家裡有礦，它就不需要和德國爭搶阿爾薩斯-洛林（Alsace-Lorraine）了。這也是為什麼普法戰爭之後，德意志帝國強烈要求法國割讓阿爾薩斯-洛林，非拿到這塊肥肉不可。

畢竟在工業革命面前，沒有人會孔融讓梨。日後德國經濟騰飛，慢慢累積出能夠和英國掰手腕的資本，想想資源稟賦對工業革命的作用，應該能肯定加州學派的研究與結論。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航