對台灣的漢人而言，認識「民族英雄」岳飛更加重要

日前，台灣有人提到，中小學生不知道岳飛和孫中山，引發了台灣歷史教育中對「去中國化」的爭論。除了有很多人指出，台灣歷史課本中並沒有把兩人去掉，還有很多人認為，台灣人本來就沒有必要知道岳飛和孫中山。

有趣的是，很多這樣的論者其實是支持更多的歷史教育（比如某位著名的擅長出版歷史書籍出版社的總編），只是他們認為，台灣人的歷史視野也不能侷限於「台灣史觀」，而應該更國際化，從「中國史觀」變為「東亞史觀」、「世界史觀」。

這種論點未必完全不對，然而應用在岳飛與孫中山的問題上，卻百分百錯誤。岳飛與孫中山，在東亞歷史和世界歷史中，都是重要的人物。這裡主要討論岳飛。

在大眾文化中，岳飛有三個關注點，按時間順序，第一是「岳母刺字」，第二是抗金，第三是被「奸臣」以「莫須有」的罪名「陷害」最後被處死於風波亭。三者完整地構建一個悲劇性民族英雄的形象，具有很強的藝術感染力，成為一個道德模範。三者之中，岳母刺字最具民間故事色彩，岳飛為何被處死在近代有很多莫衷一是的新解說，唯有「抗金」這點基本上沒有「黑點」。

「抗金」是岳飛為後世所敬仰的主要因素，也是岳飛「悲劇敘事」的基礎。否則被奸臣所害的人這麼多，為何岳飛能跑出？但在一般論述中，對岳飛抗金的意義亦未能充分。

前些年，中國有爭議「岳飛是否算是民族英雄」。反對者認為，岳飛不能算是「民族英雄」，因為中國統一了，女真人和漢人都是「中華民族」，雙方的戰爭是「民族内部」的戰爭。所以岳飛只能算是「愛國英雄」。這種論調把幾百年後才出現的「中華民族」套在當時的情景，而且至今「中華民族」還是一個政治用語，而不是「真正的民族」，自然荒謬。但無論如何，沒有一方會否認岳飛抗金對漢人政權和民族的意義。

有人對民族主義「一棒子打死」，因為岳飛是「民族英雄」，而說岳飛是「大漢族主義」、「漢人沙文主義」，這種論調完全不值一駁。民族主義不一定是壞事。筆者曾多次論述，確實有「壞的民族主義」，但也有「好的民族主義」。「好的民族主義」主張民族自強，「壞的民族主義」鼓吹侵略擴張。前者是「不被人欺負」，後者是「要欺負別人」，當然有天淵之別。

岳飛抗金是完全正義的。他是為國「抵抗」，而不是「侵略」別人。在宋金戰爭中，金國不但主動進攻宋國，把整個宋朝皇族幾乎一網打盡，男為奴，女為妓，還大量殺害普通宋人百姓，霸占宋國半壁江山，還要繼續進攻江南。無論以當時的標準衡量，還是以現在的國際關係原則衡量，宋國都是抵抗者，是正義的一方，金國都是侵略者，非正義的一方。

當時抗金名將當然不止岳飛一個，但岳飛是他們當中最出色、最具代表性的一個。正是有岳飛這類堅決英勇的抗金將士，金國才無法南下，被迫和談，守住南宋半壁江山。

岳飛的貢獻還不只是在一時一地，放在更大的歷史框架下，意義更重要：由於岳飛和其他抗金將士的抵抗，把漢人被滅國的歷史往後推了150年，對確立「漢人民族」立下大功。

漢族的基礎在周朝打下，但成型是秦漢時期，這個時期也可稱為「一次」漢化。然而，公元四世紀，也就是東晉南北朝時期，由於遊牧民族南下建立「滲透型的中原遊牧民族王朝」，漢人傳統（「漢性」）出現危機，開始「胡化」過程。

隋唐皇朝實際上帶有漢人和遊牧民族的二元性，即同時帶有「漢性」和「胡性」。在隋朝和唐代早期，「胡性」特徵尤為明顯。在安史之亂後，唐朝開始了一個「再漢化」過程，即抛開二元性中的「胡性」，重新回到「漢人傳統」。「再漢化」同時體現在政治社會文化生活的各個層面。韓愈柳宗元等人提倡的「古文運動」，就是這種「再漢化」在文化上的最顯著體現。

由於「胡化」經歷了數百年，可想而知，「再漢化」也不可能一蹴而就。直到唐朝崩潰，這個過程尚未完成。在中原地區的「五代」中，就有三個是沙陀人建立的王朝。直到宋朝，才終於重新出現穩定和「完全」的漢人政權。這令宋朝在漢人民族歷史上非常重要。

正得益於宋朝的300年國祚，「再漢化」進程才得以完成，完全固化。我們近世的絕大部分「漢族」傳統都在宋朝固定下來。可以說，沒有宋朝這300年，現在的漢人是不是這個樣子，甚至是否還有漢人，都會成為疑問。

杭州岳王廟內岳飛雕像｜Photo Credit: Peter Potrowl@Wiki CC BY 3.0

在金國侵略時，宋朝的300年過了正好大約一半。正是岳飛等人的貢獻，才保住宋朝再延續150年。150年不是一個短時期，正正就是這後150年，南宋出現了朱熹這樣的思想界巨人，作為程朱理學的集大成者，在往後數百年確立了漢人的思想正統。

經過南宋150年，漢人「再漢化」進程最終完成。這就是為何宋朝最終被蒙古人攻陷，漢人歷史上首次完全被滅國之後，在不到100年就能「驅除韃虜，恢復中華」建立明朝，漢人沒有像很多其他被蒙古人征服的地方那樣「蒙古化」或「突厥化」之故。

在明朝，漢人傳統繼續固化，也保障被滿洲人征服後沒有被「通古斯化」。當然，滿洲的同化外族能力和蒙古相比差很遠，自己反而被不斷漢化。因此，明朝對漢人的重要性不如宋朝來得大。

因此，岳飛抗金不是單純的關乎一朝一姓的興亡，而是關乎「一個民族的興亡」。從這個意義上說，更當得上「民族英雄」這個稱號。

漢人形成是東亞史乃至世界史的大事。如果認為台灣人應該更重視歷史，但若連漢人形成這樣的大事都不瞭解，連岳飛的重要性都不知道，這豈非背道而馳？

對台灣人而言，瞭解岳飛更加重要。

不管是否承認「台灣人是中國人」，也不管「台灣是不是中國」，但很難否認「台灣人中的主體都是漢人」這個事實。

有人或又會搬出林媽利那種台灣人大部分都是平埔人的理論。林媽利的理論建立在血清學的基礎上，其方法和論證，光是在科學層次已經有不少質疑，其「原住民一滴血原則」（凡是有一點原住民血統的都歸作原住民，無論其漢人的混血成分有多少）更是雙重標準得很。

但更重要的錯誤是，民族不是單純由人種和基因所決定的，文化的決定因素更大。正如現代的土耳其人自認為突厥人，而事實上他們和視為對頭的亞美尼亞人的基因幾乎一樣（所以土耳其人大部分實際是突厥化的亞美尼亞人）。台灣的漢人完全失去了原住民的民族特徵、生活方式和民族認同。如果只是因為硬是要說自己不是漢人，而說自己是原住民，這不但荒謬，對真正的原住民還是鵲巢鳩占，是一種侮辱。

其實再退一萬步，即使硬是要說福佬人（和客家人）都不是漢人，但也絕對無法否認他們都是「漢語族人」。這和我們越來越把「突厥語民族」都視為「突厥民族」一樣。實際上客家人都說自己才是最正宗的中原漢人的後裔。

作為台灣的漢人，當然理應理解漢人自己的歷史。

國家與民族並不總是一致的。熟悉自己國家的歷史與熟悉自己民族的歷史並不矛盾。這正如在美國（或其他地方）的猶太人，也都很重視猶太人的民族歷史一樣。如果身為猶太人，不知道猶太歷史上的民族英雄，遠的如大衛王、所羅門，近的如門德爾松（Moses Mendelssohn，猶太啓蒙主義先驅，音樂家門德爾松的父親）、赫茨爾（錫安主義之父）等，這是不可想像的。他們不會因為自己是「美國人」，就不重視自己民族的歷史。

同樣道理，岳飛既然是漢人民族英雄，台灣人大多數也是漢人，那麼如果在社會上對漢人英雄真是聞所未聞，這樣又說得過去嗎？

台灣歷史教育的問題，不是要不要教岳飛、孫中山，而是現在教的重點不對，沒有把最重點的、真正有歷史感的東西教出來，反而重視那些「忠義」之類的道德因素。這無疑令人遺憾。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航