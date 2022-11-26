2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】基隆市：國民黨謝國樑自行宣布當選並發表勝選感言「我要用最努力的心來做基隆市的僕人」

【2022九合一選舉】基隆市：國民黨謝國樑自行宣布當選並發表勝選感言「我要用最努力的心來做基隆市的僕人」
九合一選舉26日下午4時起陸續開票，在基隆市長選舉部分，國民黨候選人謝國樑（右）晚間近6時出面自行宣布當選，感謝支持者一路相挺。中央社記者王飛華攝 111年11月26日

我們想讓你知道的是

2022基隆市市長選舉國民黨參選人謝國樑競選團隊已自行宣布當選，晚間6點謝國樑也抵達現場並發表勝選感言：「我們終於獲勝了！我想今天晚上勝利是屬於大家的。我要用最誠懇、最努力的心來做基隆市的僕人。」

2022基隆市市長選舉確定由綠地變藍天。國民黨候選人謝國樑於晚間17點42分自行宣布當選；根據中選會晚間18點18分所更新的選票數，謝國樑領先對手民進黨蔡適應超過1700票。

國民黨參選人謝國樑競選團隊已自行放鞭炮宣布當選，晚間6點謝國樑也抵達現場並發表勝選感言：

我們終於獲勝了！我想今天晚上勝利是屬於大家的。我要用最誠懇、最努力的心來做基隆市的僕人。

在這場選舉中面臨了許多的挑戰、很多的困難，我最謝謝的就是做作的各位好朋友還有我們所有的基隆支持者，因為有你們的相挺、你們作為我的後盾，我們雖然經歷過非常嚴格的考驗、非常激烈的打壓，但我們還是贏得了勝利。

我們會用最誠懇、最努力的態度來做基隆市民朋友的僕人，我要用最誠懇、最努力的心來為大家來做好我們的市政。

 

 

謝國樑也提到，他為這場選舉投入超過3年的時間，這3年之間遭逢許多挑戰、低谷、難關，他很感謝支持者讓他有機會以市長的身分來服務基隆市民。

另外，他也提到他特別感謝她太太以及他女兒：「我謝謝小愛媽媽，讓我能夠很安心地往前衝，我也謝謝小愛，小愛出生以後我面對很不一樣的人生，小愛讓我了解到人生還有基隆2萬1000位多的身心障礙兒童需要大家的關心，我希望這個爸爸要更努力，不要讓大家失望。」

基隆市過去被視為藍營鐵票區，藍、綠選民結構一度達7:3。然而，2014年市長選舉在藍營分裂下，民進黨籍林右昌一舉翻轉藍天，基隆市變綠地。儘管林右昌八年執政下來，施政成績耀眼，各種民調的施政滿意度名列前茅，市民光榮感也大幅提升，卻無法幫助延續綠營執政，2022市長選舉由綠地轉為藍天。

謝國樑出身基隆「三功集團」家族，祖父謝清雲在基隆創設第二信用合作社，家族在基隆有龐大事業。父親謝修平擔任過省議員、基隆市議會議長。謝國樑30歲就披掛親民黨籍當選基隆市立委，並且連任三屆，在立法院也有「立院型男」之稱。2015年謝國樑宣布不尋求連任立委，退出政壇轉戰影視事業，製作出不少知名的電視、電影作品。

 

民進黨參選人蔡適應則是約在晚間19點發表敗選感言：

感謝在場的支持者、競選幹部，在選舉過程中給予了一次又一次的鼓勵以及許多政策意見與指導。我只能說是我自己努力不夠，沒有其他的理由，我辜負了市民對我的期待與期望。我特別感謝支持我的市民，讓我能夠從基層出身，從擔任立委助理、擔任議員、擔任立委，再到這次參選基隆市的市長，在我的人生旅途中，我已經非常的感謝、知足。

除了感謝基隆市民這一陣子給予我的支持與照顧之外，我真的沒有其他的言語能夠來形容，只能說自己努力的不夠、做得不夠好，沒有辦法得到更多的市民給予我們支持。

我在這邊也要預祝我的對手，能夠在未來4年當中帶領基隆繼續前進、不要讓基隆走回頭路，基隆加油！

 

 

 

 

民進黨參選人蔡適應是現任立委，又有基隆市長林右昌全力拉抬，但面對家族在基隆三代經營、轉型成功的國民黨參選人謝國樑，仍陷入苦戰。

基隆市人口約36萬人，每天有超過10萬人通勤到大台北地區上班。地方人士表示，因為和台北市關係緊密，很多基隆人自認為是大台北區的一員，因此台北市的選情會影響基隆，如果國民黨台北市長參選人蔣萬安的選情好，謝國樑就跟著水漲船高；反之，若民進黨台北市長參選人陳時中反攻成功，蔡適應也有較大的勝選機會。

地方人士分析，隨著藍營鐵票人口凋零、年輕家庭進駐，加上林右昌的施政讓市民有感，目前藍綠比大概拉近到55:45，而且過去國民黨在地方的派系、軍公教與眷村票等組織動員系統已大半瓦解，組織戰效果有限

蔡適應曾任三屆基隆市議員，2016年立委選舉打敗國民黨前副主席郝龍斌、親民黨前立委劉文雄等強敵，成為基隆市唯一一席立委，2020年更以超過10萬票的好成績連任立委。

 

 

 

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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