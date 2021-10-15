台灣富士軟片資訊「數位加速力」年度展示會 聚焦五大解決方案 助企業適應後疫新常態

台灣富士軟片資訊股份有限公司（FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd）10月5日至6日舉辦年度解決方案展示會，以「自動化工作流程」、「智能遠程維護」、「行動辦公與雲端」、「資訊安全」和「量產型數位印刷」五大主軸，結合專業講師陣容、以13場精彩專題分享以及豐富的展示內容，吸引超過上千人次報名參與，共同深入了解如何加速企業數位轉型、打造疫後新常態的全方位免疫力！

根據2020「台灣兩千大企業數位轉型大調查」結果顯示，52%企業尚未開始數位轉型，台灣富士軟片資訊憑藉多年協助企業數位轉型的經驗，以「數位加速力 : 打造企業免疫力（Accelerate Your Business Success）」為主題，規劃一系列線上主題演說與解決方案展示，不但分享最新產業趨勢觀察，更提供企業導入的最佳實例，使身處企業的決策者與各單位，都能找到對應的數位轉型著力點、在疫後挑戰中佈署未來競爭力。

台灣富士軟片資訊董事長兼總經理勝田明典表示：「今年疫情重燃以來，我們收到來自客戶對於數位轉型的迫切需求，台灣富士軟片資訊期許以50多年的在地深耕經驗，結合集團及優異夥伴的完整解決方案，為客戶提供顧問式服務、協助企業加速數位轉型。我們今年也首度將年度展示會改為線上進行，透過豐富的議題分享，以不限地點、更即時方式滿足各產業客戶對我們的期待。」

ABC加速創造數位辦公新場景

疫情不僅重創全球經濟，更帶動工作型態的變革，台灣富士軟片資訊提出以ABC—AI人工智能與Automation流程自動化、Big Data大數據、Cloud行動雲端打造企業數位藍圖。

透過AIoT智慧聯網，台灣富士軟片資訊「EP-BB企業夥伴自動服務平台」透過自動錶數擷取及補充耗材等流程自動化，不僅減少人員的接觸、更能即時掌控印量成本；同時，客戶也能夠透過「RDHC遠端裝置狀態檢查服務」啟動AI智能預測，以每月定期的設備健檢報告及故障前預警，使設備能自主管理設備。

數位化始於紙本文件電子化，其品質更決定後續大數據管理的基礎。台灣富士軟片資訊透過全新Apeos C.系列多功能事務機，一鍵讓文件數位化，迅速完成掃描、檔案命名跟歸檔；而光學辨識OCR可擷取各類文件上的重要資訊，以利後續資料建立、歸檔與搜尋索引。RPA可以機器人輔助流程自動化，協助企業進行數位優化，快速、準確地執行人工繁瑣重複的作業。

為實現高效行動混和辦公模式，台灣富士軟片資訊整合主流雲端服務平台，推出雲端列印服務、kintone/Ragic雲端資料庫和DocuSign電子簽名平台等，協助客戶免除建置高昂的雲端建置成本，即能將文件資料上雲、快速存取、共享協作，讓行動混和辦公，輕裝上陣！

Zero Trust建構全面資安防護網

數位轉型同時衍生更多樣、複雜的資安問題，使企業機敏文件在各種傳輸過程中，更容易因為人為疏失及缺乏嚴謹管理，而引發機密洩漏。台灣富士軟片資訊打造以Zero Trust資安零信任的辦公流程，強調企業內部以多功能事務機為核心、架構文件傳輸的資安防護網，透過橫向串聯使用者身份驗證、存取權限、資料管控和加密傳輸，使在行動辦公和雲端資料的辦公模式中，也能全面掌控企業關鍵資料！

新品牌Revoria上市 加值數位印刷新領域

商業印刷市場在疫情催化下從量變轉為追求質變。在印量下滑的考驗下，印刷產業需要透過創新的加值服務、精準行銷模式，創造區隔化與新商機。台灣富士軟片資訊近日推出「Revoria」全新品牌及新機，包括主打AI自動化技術、擁有獨家特殊色陣容的六色引擎數位印刷機Revoria Press PC1120（預計2021年11月上市），以及兼具專業輸出及辦公室需求、即需即印的黑白量產數位印刷機Revoria Press E1系列，兩款新機提供高品質、高產能的印刷技術，滿足市場不同需求，為客戶增加印刷商機及市場競爭力。

富士軟片資訊年度展示會的完整13場研討與解決方案分享，請洽活動官網：https://campaign-fbtw.fujifilm.com。