台灣富士軟片資訊「數位加速力」年度展示會 聚焦五大解決方案 助企業適應後疫新常態
我們想讓你知道的是
富士軟片資訊股份有限公司致力提供全球企業強化組織優勢的創新產品與服務。1962年富士全錄（Fuji Xerox）成立以來，在多種技術持續領先並累積專業，且透過有效採用資訊知識、建構一個鼓勵創新的環境。我們研發、製造且銷售世界等級的多功能事務機、量產型數位印刷設備、資訊科技解決方案，以及提供商業流程委外服務。2021年4月起，富士全錄正式更名為富士軟片資訊股份有限公司，體現其持續追求商業創新的承諾。 台灣富士軟片資訊股份公司前身為台灣富士全錄，成立於1970年，以「辦公室事務暨數位印刷設備租賃服務」、「文件數位化管理服務」、「資訊安全服務」、「行動辦公與雲端服務」與「自動化工作流程服務」，協助台灣企業革新商業流程、進行數位轉型。
台灣富士軟片資訊股份有限公司（FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd）10月5日至6日舉辦年度解決方案展示會，以「自動化工作流程」、「智能遠程維護」、「行動辦公與雲端」、「資訊安全」和「量產型數位印刷」五大主軸，結合專業講師陣容、以13場精彩專題分享以及豐富的展示內容，吸引超過上千人次報名參與，共同深入了解如何加速企業數位轉型、打造疫後新常態的全方位免疫力！
根據2020「台灣兩千大企業數位轉型大調查」結果顯示，52%企業尚未開始數位轉型，台灣富士軟片資訊憑藉多年協助企業數位轉型的經驗，以「數位加速力 : 打造企業免疫力（Accelerate Your Business Success）」為主題，規劃一系列線上主題演說與解決方案展示，不但分享最新產業趨勢觀察，更提供企業導入的最佳實例，使身處企業的決策者與各單位，都能找到對應的數位轉型著力點、在疫後挑戰中佈署未來競爭力。
台灣富士軟片資訊董事長兼總經理勝田明典表示：「今年疫情重燃以來，我們收到來自客戶對於數位轉型的迫切需求，台灣富士軟片資訊期許以50多年的在地深耕經驗，結合集團及優異夥伴的完整解決方案，為客戶提供顧問式服務、協助企業加速數位轉型。我們今年也首度將年度展示會改為線上進行，透過豐富的議題分享，以不限地點、更即時方式滿足各產業客戶對我們的期待。」
ABC加速創造數位辦公新場景
疫情不僅重創全球經濟，更帶動工作型態的變革，台灣富士軟片資訊提出以ABC—AI人工智能與Automation流程自動化、Big Data大數據、Cloud行動雲端打造企業數位藍圖。
透過AIoT智慧聯網，台灣富士軟片資訊「EP-BB企業夥伴自動服務平台」透過自動錶數擷取及補充耗材等流程自動化，不僅減少人員的接觸、更能即時掌控印量成本；同時，客戶也能夠透過「RDHC遠端裝置狀態檢查服務」啟動AI智能預測，以每月定期的設備健檢報告及故障前預警，使設備能自主管理設備。
數位化始於紙本文件電子化，其品質更決定後續大數據管理的基礎。台灣富士軟片資訊透過全新Apeos C.系列多功能事務機，一鍵讓文件數位化，迅速完成掃描、檔案命名跟歸檔；而光學辨識OCR可擷取各類文件上的重要資訊，以利後續資料建立、歸檔與搜尋索引。RPA可以機器人輔助流程自動化，協助企業進行數位優化，快速、準確地執行人工繁瑣重複的作業。
為實現高效行動混和辦公模式，台灣富士軟片資訊整合主流雲端服務平台，推出雲端列印服務、kintone/Ragic雲端資料庫和DocuSign電子簽名平台等，協助客戶免除建置高昂的雲端建置成本，即能將文件資料上雲、快速存取、共享協作，讓行動混和辦公，輕裝上陣！
Zero Trust建構全面資安防護網
數位轉型同時衍生更多樣、複雜的資安問題，使企業機敏文件在各種傳輸過程中，更容易因為人為疏失及缺乏嚴謹管理，而引發機密洩漏。台灣富士軟片資訊打造以Zero Trust資安零信任的辦公流程，強調企業內部以多功能事務機為核心、架構文件傳輸的資安防護網，透過橫向串聯使用者身份驗證、存取權限、資料管控和加密傳輸，使在行動辦公和雲端資料的辦公模式中，也能全面掌控企業關鍵資料！
新品牌Revoria上市 加值數位印刷新領域
商業印刷市場在疫情催化下從量變轉為追求質變。在印量下滑的考驗下，印刷產業需要透過創新的加值服務、精準行銷模式，創造區隔化與新商機。台灣富士軟片資訊近日推出「Revoria」全新品牌及新機，包括主打AI自動化技術、擁有獨家特殊色陣容的六色引擎數位印刷機Revoria Press PC1120（預計2021年11月上市），以及兼具專業輸出及辦公室需求、即需即印的黑白量產數位印刷機Revoria Press E1系列，兩款新機提供高品質、高產能的印刷技術，滿足市場不同需求，為客戶增加印刷商機及市場競爭力。
富士軟片資訊年度展示會的完整13場研討與解決方案分享，請洽活動官網：https://campaign-fbtw.fujifilm.com。