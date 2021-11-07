緬懷台灣劇場導師姚一葦：「敘事詩戲劇」正是我國冷戰文化下特殊的劇場

1997年，姚一葦溘然長逝，在台灣戲劇界留下陣陣的婉惜與敬緬；主要是，在1960年代的文化冷戰高壓下，倘使沒有姚一葦開展戲劇創作的嶄新風貌，並帶入中西方美學理論的學理架構，我們終將在1950年遺留下來的反共戲劇裡，深陷劇場作為一種國家機器宣導的泥濘中，長久而無法自拔。

就在緬懷文集《暗夜中的掌燈者》一書中，作家陳映真先生寫了一篇懷思一葦先生的文章，相當耐人尋味。文中，提及1989年蘇聯、東歐解體，國際情勢驟然急速轉變，社會主義國家在這波浪潮中，紛紛退守艱困的陣地。

這時，就映真先生早歲接觸一葦先生，以及對他創作與學問思想的理解，表達了先生必然也深陷困思中的關切。但，其關切卻有轉捩性的折點，說的是：

然而，在先生的戲劇創作和學術理論中，卻從來沒有絲毫中國三十年代的、馬克思主義的即使最稀薄的影子，而表現出力求嚴謹、理性的、學院的、正統主義的基調。

這裡述說了一件關鍵事務：冷戰延長線上，一位曾經接受過魯迅薰陶，國共內戰中，曾在廈門參與進步學生運動陣營的文藝革命青年；隨著內戰情勢，東渡來台後，在劇場上，卻一逕恆久地，轉身從中國傳統的古典戲曲美學入手，反思西方文化殖民的介入，開展融合古典與當代的戲劇創作文本，並不忘在亞理斯多德（Aristotle）的《詩學》中，尋覓戲劇作為一種表現人類「善行」的終極模式。

運用的是傳統戲曲中的說書形式，讓劇情在唱頌中別開生面；在基本哲學的關注上，則以《詩學》中規範的既成社會／政治秩序，作為人道精神的依歸；即便沒有亞裡斯多德透過希臘悲劇，展示雅典菁英寡頭政治的戲劇「洗滌作用」，卻也一定程度服膺人類普世價值中，對於「善行」的規範。

這樣的人道主義，必然不可能具備或稍稍帶有階級解放的人道意識，而較傾向於在人性論上做功夫。究其因，便是陳映真所言：

對於理想、愛、崇高、寬容、正義……的不可假借的信念；卻也是從來沒有絲毫中國三十年代的、馬克思主義的即使最稀薄的影子。

從這樣的角度出發，將在姚先生諸多劇本中，經意或不經意地便發現：埋藏在劇本人物與情節底部，暗自生成的種種象徵性的指涉。這些指涉或許沒那麼直接就與戲劇的主題與軸線相關，卻在細心思維以及與當時島嶼整體政經結構的相互對照下，迸出後世將現形的種種得以被聯想的意涵。

這其中，在普遍被視作姚先生最為傑出戲劇作品《孫飛虎搶親》中，也能尋出某些端倪。在一些討論中，我們也不難得知，一葦先生的劇本常被認為成功運用古典元素，卻對當代議題顯得疏遠或無法觸及。

這固然和情節、主題慣常從歷史或寓言出發，形構整體戲劇情境有密切關聯；若失去對作品與社會與時代的連帶思考，卻也容易單以作品本身論斷其美學價值。

至少對於姚先生意圖在劇作中傳達魯迅所言：「不做空頭文人」的心念而言，會有所疏忽或偏差，而失之武斷。在《孫》劇中，因為，傳統戲曲的套路構思，孫飛虎不難從一位人人稱盜的匪徒，經過以訛傳訛的複製語言，不斷說出「這位老兄說孫飛虎是個又粗又大又麻又禿背又駝的傢伙」 這樣的話語。

倘使，時間回返冷戰文化鋪天蓋地1960年代，這話的聯想，還真有針對性且耳熟能詳，恰是意指「匪諜」而來。其中，影射的，當然是反共宣傳中的敵對勢力，透過街頭耳語的汙名化，達成妖魔化效果。

這裡的言外之意，就是運用戲劇的高超反諷手法，在充滿語言禁制的年代，反諷冷戰風雲席捲下，國族教條如何終將異端對立化的隱喻。

這部劇中，其實在角色換裝的安排上，非常巧妙地藏入諸多暗碼。諸如，以傳統戲曲中的韻語，置入敘事詩劇的特質，角色自如地進出人物情境中：既是人物本身又跳出人物，不動聲色地品評時局與境況。

例如，劇中在孫飛虎一句：「我們都是一樣的東西」後，四位主角開始重複性地反諷或究責自身的處境：「我們沒有選擇，也沒有被選擇」「我們不能辨別，不能思，不能了解」「我們只是躲在一道高牆裡」，及至最後「我們只是躲在我們的衣服裡」。

這是透過傳統戲曲中的叠乘韻語，達成某種雅俗共賞的戲劇性效果，細細斟酌這連續性對句的每一句，有哪一句不是在隱喻那個荒蕪與壓抑的年代；又有哪一句，不是在影射禁閉中，尋找不到出路的人們，潛藏內心裡的困頓。

面對著無法言說的高牆，看不見卻無所不在，清清楚楚映現在人們心底。久而久之，便也形成 一種類似「失語症」的狀態，喃喃地說著說著...像似有所指卻又無所謂的人間百態。劇中透過一席對話所欲表達的隱喻，也呼之欲出：

張君瑞：...可惜沒有一面鏡子，我要照照究竟是什麼樣子。

孫飛虎：我們彼此就是別人的鏡子，我們用不著去找一面鏡子。

什麼樣的情境下，人人都是一樣的，不看鏡子也早已知道彼此一模一樣？這樣的話語在劇情發展中，「戲仿」（parody）地出現時，我們有理由相信，像姚一葦這樣創作背景的劇作家，是在指涉著某種身處的，卻無法直接言說的現實。

在這現實裡，人們看似有不同的名與不同的姓，但都只能被模塑成相同的人。倘若異端思維浮現，冷戰的內化心裡裝置便「制服性」地包圍過來。

如此，認真地看，文化冷戰這詞性在1970年代早期被提及時，在美國境內是一種忌諱。因為，國家要在情治系統的控制下，對抗蘇聯與社會主義陣營；卻也同時，一貫地以兩手策略，為維繫其民主老大哥的形象，將「警察」的真面目隱藏起來。這就是文化冷戰在世界範圍內，廣泛影響與操控依附於帝國的周遭國家，所產生的實質效應。

從文化心理的脈絡上回看，是一種內化的價值體系，生產著潛移默化的滲透作用；其威力，遠遠勝過軍事、政治、經濟或者其他國族與社會性質的臣服；這也是發動文化冷戰的當時，在1950年初期麥卡錫主義風起雲湧之際，便達成的核心共識。

重讀姚老師的劇本發現：充分融合傳統戲曲的情境與叠韻，將其中的特質置入現代劇場的表現手法，是其受到高度矚目的重要原因；特別今日讀之，對於運用傳統於現代，並將現代置於傳統戲曲精華的對話式交融，也對於當下以歐美戲劇為主流的風潮，提出另類典範性的警示。

回想1960年代的劇本創作，在何其禁制又荒漠般孤寂的環境下，開展傳統與當代的融合，這樣的文化語境，於今安在？怕早已在某種國族想像的現代化風潮中，被拋諸九霄雲外，欲除之而後快了。

以此看來，特別值得重新關注一葦先生諸多劇作中，相關傳統與現代的表現，如何在內容與形式上達成辯證統合的深度內涵。例如，《孫》劇中，對於語境的發展與推動上，在歷經角色與情境翻轉後，來到一個關鍵的環節。

類似這樣的對話：「我們都有過希望／到頭來都全變了樣」「希望所以為希望，原來是如此虛妄。」「我們靠希望帶來力量」「我們靠希望打發時光」其實，頗為耐人尋味。

若閉上雙眼，單單聽著這些從傳統戲曲的複誦「變身」而來的白話；恰若在一口深不見底的枯井中，不斷聽見無底的回音，從四面八方包圍而來，進入孤絕的身體裡；無形中，也將隱喻的指涉，經由戲劇導入了當年的現實。

1964年，在淡水海邊經常兀自激進著自身解放血脈的陳映真，給一葦先生主編的《現代文學》交出了一篇小說：「悽慘無言的嘴」。小說裡的最後最後一段，描寫主角和主治他精神耗弱疾病的醫生，說了一場夢境。

先前，他路過鐵道旁倉庫，在一面牆下，目睹一位聽說是：企圖逃跑的雛妓，被賣了伊的人殺了。於是，他說：「有一個女人躺在我面前，伊的身上有許多的嘴...」醫生只是一貫地輕輕驟眉，問了：「以後呢？」他便回答說：「那些嘴說了話，說了甚麼呢？說：打開天窗，讓陽光進來吧！」

小說的結局，訴說著：這是歌德臨終前的最後一段話。小說結束前，則引述羅馬時代安東尼謀殺政敵該撒後的一席詩句：

一個個都是淒慘無言的嘴。

我讓這些嘴為我說話⋯⋯

為什麼是：「打開天窗，讓陽光進來」呢？又為甚麼是謀害後「淒慘無言的嘴」呢？ 在影射甚麼，又指涉什麼？無疑地，這是滯悶與封禁壓制的年代，在東亞冷戰島鏈漫長的延伸下，小說家經由寫實中帶有隱喻的筆法反映出的時代氛圍，並以敏感心靈寫下的作品。它，直接或說應是間接對比著：一葦先生創作劇本時，外在環境導致的種種內在於文字間的象徵與符碼。

話說回頭，1960年代，一整個封閉島嶼上何等壓抑、荒蕪的時光；世界卻在激烈地變動著。反越戰浪潮燒進美利堅大街小巷，帶來反種族歧視、伸張民權與女權的運動；發生在巴黎那場風暴般的學生革命席捲全球；切格瓦拉（Che Guenara）在古巴革命奪權建立社會主義政權後，前往玻利維亞展開彌撒亞式的革命游擊戰鬥。

然則，這一切都好似不曾與島嶼有任何關連。規訓式的文化檢察制度，如常行文般，將印章蓋在官府及公部門間，一切在威權體制下，按政策流轉；1950年代，那一場在血腥殺戮中，汨汨於街巷暗溝底滯流的鮮血，停留在人人恐怖檢查的噤聲記憶中，宛似一場永遠難以翻轉的夢靨。

這難道在有形或無形中，呼應著先生在美學論述中，引述康德（Kant）關於「無目的的合目性的」（purposive without purpose）主張嗎？在康德那裡，這前後兩個「目的」，內涵不一樣。

簡言之，客觀上，「美」不是為了有用的「目的」而存在，審美是無利害性的。然則，審美的「合目性的」卻在於使「美」的快感獲致昇華。

亦即，戲劇固然為了「無目的」的美；卻也在此同時，成就一種美感之外的「目的」：讓戲劇涉身於時代與社會中間；雖然，只能是很隱諱地浮現於字裡行間所鋪墊的情境中。

這種人文主義的人道精神，幾乎是姚老師一生劇本創作與做學問的根源與終極「德性」。從這樣的角度，我們比較能體會為何他視亞里斯多德的「詩學」為戲劇圭臬的原因了！

在《傅青主》一劇的序言中，先生說：「一提到敘事詩劇場，有人一定認為我受到布萊希特（Bertolt Brecht）的影響，在這點上我無法辯解。但是要記得敘事詩戲劇正是我國戲劇的特色。」這是冷戰文化下，特殊的的劇場時空性下，所展現的表達方式：藉由古典以達成劇場美學的去殖民性精神；卻不主張以辯解作為自身是敘事詩影響下的劇作。

因為，敘事詩戲劇（Epic Theatre）必然涉及的是：「劇場是引發改造世界能量的場域。」

1960，這何等危險；不慎，即是殺身或圄囹之禍。

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航