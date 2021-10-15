2021/10/15,
健康

風靡世界！全台百萬人已下載「小白濾鏡」，這疾病年輕人也要注意

風靡世界！全台百萬人已下載「小白濾鏡」，這疾病年輕人也要注意
Photo Credit：嬌生眼力健提供

我們想讓你知道的是

近年來白內障有年輕化趨勢，30-50歲民眾罹患比例增加，研判可能與高度近視、長期用眼過度、戶外活動紫外線過量等原因有關。白內障往往是在不知不覺中發生，並漸漸惡化，患者大多沒有明顯的感覺，建議大家養成定期檢查的習慣，才能及早發現白內障。

你可能幫相機安裝過濾鏡，讓相片呈現出各式各樣的風貌，但是有一款「小白濾鏡」卻會不請自來，讓影像變得昏暗、模糊，更麻煩的是這款濾鏡裝在眼睛裡，不是想移除就能輕易移除！

這款風靡世界，全台已有百萬人安裝的「小白濾鏡」，便是白內障。白內障是因為眼睛中原本清澈透明的水晶體病變、混濁，所以看東西時會越來越模糊。根據世界衛生組織的統計，白內障是全世界導致失明的主要原因。

白內障逐漸年輕化，並非老年人的專利！

近年來白內障有年輕化趨勢，30-50歲民眾罹患比例增加，研判可能與高度近視、長期用眼過度、戶外活動紫外線過量等原因有關。白內障往往是在不知不覺中發生，並漸漸惡化，患者大多沒有明顯的感覺，建議大家養成定期檢查的習慣，才能及早發現白內障。

濾鏡影片截圖2
Photo Credit：嬌生眼力健提供

安裝小白濾鏡，模擬白內障看世界

為提醒年輕族群重視眼睛健康，嬌生眼力健以現代人拍照打卡必備的「濾鏡」為主題，推出疾病衛教影片，用濾鏡的效果比喻白內障可能會有的症狀，如色彩失真、視線模糊、莫名光暈等等。

由於大家對於白內障的症狀較陌生，所以同步推出「小白濾鏡」，濾鏡效果可模擬白內障患者所看到的影像，包括視線障礙、彩度降低、視覺模糊等。如果發現自己或家人出現類似狀況，務必立刻就醫。趕快點擊試用「小白濾鏡」：要治療白內障可透過手術更換人工水晶體，目前人工水晶體的種類、功能眾多，建議可以與醫師討論，選擇最符合個人需求的人工水晶體，以重拾生活品質，恢復睛彩視力。

嬌生眼力健長期深耕於視力照護，協助眼科專業人士提供符合病患需求的治療，包括白內障及角膜健康護理等，也特別呼籲年輕族群，別忽略視線不良帶來的影響及可能造成的傷害，應養成良好的用眼習慣、保護眼睛，並多多關注眼睛的健康狀況！

小白濾鏡影片觀看連結


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