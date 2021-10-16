研究：海底電纜磁場會「迷住」螃蟹，離岸風電廠可能對海洋生物造成傷害？

文：Yi-ching Kuai

發表於《海洋科學與工程雜誌》（Journal of Marine Science and Engineering）的一篇新研究顯示，海底電纜會讓麵包蟹（Brown Crabs）著迷，在海底徘徊不去。更令人擔憂的是，電纜的電磁場似乎會讓螃蟹的細胞產生變化，可能會使螃蟹更容易受到感染，影響螃蟹遷徙的習性。

科學家們在蘇格蘭聖艾布斯海洋站（St Abbs Marine Station）的一個水族箱中研究了60隻麵包蟹，觀察在螃蟹受不同電磁場強度影響後，在24小時內休息或移動的時間。

科學家發現，螃蟹在面對類似於水下電纜發出的較強的電磁場時，「明顯受到吸引」。靠近強電磁場時，螃蟹變得不那麼活躍，彷彿被迷住了一樣，這可能會對螃蟹的遷徙、覓食和交配活動產生深遠的影響。

影響覓食遷徙交配，改變血細胞數量

「海底電纜會發出電磁場。當它的強度達到500微特斯拉及以上，大約是冰箱門磁鐵強度的5％時，螃蟹似乎被它吸引住了。」赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）的研究報告作者林登（Alastair Lyndon）博士說。林登發給《IFLScience》的聲明說：「這本身不是問題。但如果它們不動，它們就不會覓食或尋找配偶。」

「雄性麵包蟹會遷徙到蘇格蘭東海岸，但如果數英里的海底電纜吸引力太強，牠們就會留在原地。」他補充道。

為了深入研究這個問題，該團隊還研究了螃蟹的身體對電磁場的反應，揭露電磁場可能對動物造成潛在傷害的多種方式。

「活躍度的變化也會導致糖代謝的變化——它們儲存更多的糖，產生更少的乳酸，就像人類一樣。」林登博士說。

研究人員使用海洋站專門建造的水族館實驗室進行實驗。聖艾布斯海洋站的管理者史考特（Kevin Scott）博士說：「水族館實驗室完全由非金屬材料組成，意味著電磁干擾最小。」

「我們發現暴露於更高程度的電磁場強度，會改變螃蟹體內的血細胞數量。這可能會產生一系列後果，例如更容易受到細菌感染。」他補充道。

可能打擊漁業市場

該團隊警告說，麵包蟹行為的變化可能會影響漁業市場，因為螃蟹是英國第二大最有價值的甲殼類漁獲，也是最有價值的近海漁獲。

在蘇格蘭海岸周圍安裝或規劃了許多離岸風力發電廠，需要大量的水下電纜，研究人員表示需要進一步工作以確保這些建設不會破壞蘇格蘭褐蟹種群的穩定。

「這可能意味著我們在蘇格蘭南部有大量雄性螃蟹，而在螃蟹對於漁民的生計和當地經濟非常重要的東北部和島嶼，卻數量缺稀。」

令人驚訝的是，關於水下電纜如何影響海洋生物的研究其實很少，反而大多數的焦點都聚集在野生動物對電纜可能造成的損害。但很明顯人類活動正在改變自然電磁環境，而許多海洋生物，從鯊魚到龍蝦，都對電磁場很敏感。

越來越多離岸風力發電廠，對海洋生物影響未可知

隨著再生能源的推動，離岸風力發電廠在世界各地的沿海地區如雨後春筍般湧現，同時帶來更多海底電纜。根據這項最新研究，很可能會給地球上部分海洋生物帶來進一步的挑戰。

林登博士說：「一個可能的解決方案是將電纜埋在海底，但這可能成本極高，讓維護更加困難，而且在某些地方不可能實行。我們需要研究進一步的技術解決方案，才能在嘗試讓能源供應減碳的同時，不會對環境產生負面影響。」

蘇格蘭再生能源公司（Scottish Renewables）的高階政策經理米勒（Ben Miller）表示，離岸風力發電開發商必須對開發和建設各個階段對海洋生物的任何影響，進行「非常廣泛的評估和監測」。

「作為標準做法，海上再生能源業已經將大部分傳輸電纜埋在海床中，開發商建模表明電磁場水平和影響會非常低，」他說，「作為這個產業保護海洋生物多樣性和創建永續能源系統決心的一部分，進一步緩解措施相關的研究和討論都在進行當中。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航