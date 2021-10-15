最後一個西方主流社群平台LinkedIn撤離中國，指「中國當局要求遵守的規定更多」

微軟旗下以建立人脈為導向的商務社群網站LinkedIn，也是目前中國境內最後一個主流西方社群平台，繼9月封鎖多位記者的中國版使用者頁面後，昨（14）天宣布將關閉中國版本，因為「中國的營運環境已更具有挑戰性，而中國當局要求遵守的規定也更多」。

LinkedIn關閉中國版，稱「當局要求遵守的規定更多」

（中央社）微軟（Microsoft）旗下的職場社群平台LinkedIn（領英）昨（14）天傳出將於今年內關閉中國區版本「領英中國」（LinkedIn China）；領英中國官方微博則聲明將調整戰略，專注連接職業機會。

美國《華爾街日報》14日披露，領英宣布將關閉在中國的網站，這代表在中國大陸可公開連線的最後一個美國主要社群網站也將吹起熄燈號。領英聲明說，作出這項決定是因為「中國的營運環境已更具有挑戰性，而中國當局要求遵守的規定也更多」。

領英中國官方微博當天深夜則發出署名領英中國總裁陸堅的聲明指出，為了更好地服務中國用戶，在充分依托全球平台優勢的基礎上，未來領英中國將更加專注幫助用戶連接職業機會，協助雇主找到理想的候選人。

陸堅說，「因此，我們決定對目前的戰略進行調整，於今年內發布一系列全新的產品及服務，將專注於提供『連接職業機會』的價值，不再涵蓋用戶原創內容的發布與互動功能」。

聲明強調，領英中國對於企業客戶的使命與承諾始終不變，將繼續在人才和品牌雙方面助力中國企業的國際化發展，從而連接全球商業機會。

《華爾街日報》昨天在報導中引述熟知內情人士透露，中國網路監管當局3月間曾告訴領英的負責人，必須加強規範網頁內容，並限令30天做到。

報導說，數月以來，領英通知關注中國情勢的人權活躍人士、學者和記者，表示他們在平台的個人檔案已在中國大陸遭到封鎖，因為據稱檔案中含有違禁內容。

LinkedIn在部落格發布聲明，將用精簡版的「InJobs」取代LinkedIn平台。InJobs依舊會提供人才媒合的服務，但是不會像LinkedIn一樣有額外的社群功能，比如新聞分享以及發表個人意見等。

LinkedIn2021年動作頻頻：3月暫停註冊新帳號、9月封鎖人權倡議人士

LinkedIn是中國近年來唯一允許營運的西方主流社群平台，因為中國對於社群平台有非常嚴格的審查規定，例如推特、臉書公司旗下的社群平台都被封鎖，另外Clubhouse也在今年爆紅之後迅速被封殺。不過對於這些審查規定，LinkedIn很罕見的對中國做出讓步，遵守規定以進軍中國市場。

LinkedIn在2014年進入中國，不過今年突然開始動作頻頻。《華爾街日報》指出，3月時中國版LinkedIn就曾經暫停註冊新帳號的功能，當時對外宣布的理由是「要遵守當地規範」。但同時也有知情人士透露，當時就有中國網路監管機構向LinkedIn施壓，要求LinkedIn更妥善的監管內容。

另外，9月的時候，中國版LinkedIn更封鎖了多位人權倡議人士及記者的中國版使用者頁面，稱他們的帳號有「違禁內容」，因此個人檔案無法在中國版顯示。

對此《BBC》記者認為，很難確定LinkedIn關閉中國版是來自中國的壓力，還是來自美國的壓力，因為中國政府一直不斷加強對網路的審查。不過同時，因為LinkedIn屈就於中國政府的審查規定，也在美國遭受越來越多的批評。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範