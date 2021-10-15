羅生門原型〈竹林中〉，日本鬼才芥川龍之介的「真實」

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

2015年，黃偉文填《羅生門》，紅遍全港，耿耿於懷，念念不忘，愛情訴說各有版本。「那動人時光，不用常回看」，無法追溯真相，即為羅生門事件。此名源自黑澤明同名電影，改編芥川龍之介小說〈竹林中〉。

芥川龍之介〈竹林中〉，又譯為〈竹藪中〉，在竹林中發生謀殺案，沒有人知道真相。小說設想奇特，口供、自白、通靈組成全篇，偏偏各有矛盾，構成懸疑，讓我們當上偵探。

如果是傳統的小說，故事最後，總有答案。公式似最像殺人兇手的，永遠不是犯人，幾經轉折，敘述到最後，必須滿足讀者。告訴我們，原來這人才是真正的惡魔。

芥川龍之介高明之處，在於不完整的缺頁。開首四人證詞，提供了時、地、人、事：幽深封閉的竹林、發現金澤武弘的屍體、妻子真紗不知去向、橋上墮馬被補的多襄丸。

圖片由作者提供

多襄丸、真紗和金澤武弘，羅生門的主角。多襄丸好色，假借寶藏，引他們走進竹林，趁機打倒武弘，姦汙真紗，真紗這時說：「不管你們哪個活下來，我就情願跟他。」

因此，多襄丸割開武弘的繩子，公平對決，自白時自豪地說，武弘是唯一能捱過二十回合的人，在第二十三回合，刺中武弘胸膛，將他殺害。這時真紗已經逃走，他奪馬，離去竹林。

真紗的版本，是在清水寺的懺悔，指出丈夫武弘親見她受到姦淫，眼神只有輕蔑。暈倒之後，醒來決意先殺丈夫，再自殺，但她最後沒有勇氣，苟且偷生，佛寺懺悔。

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武弘死後，作者借巫女通靈之口，講述多襄丸哄得真紗願意跟隨，要求殺掉丈夫，可是多襄丸也有良心，不願謀殺武弘。真紗逃走，多襄丸解開他的束縛，離去，留下武弘心灰意冷，不願偷生，自殺身亡。

以上三個版本，都不脫前面證詞的設定。例如真紗「性格剛強」，做出果斷的抉擇；金澤武弘到最後，都是胸部中刀身亡；多襄丸提著武弘的，大刀和弓箭騎馬離去。

諸種安排，三個版本合情合理，有說服力，同時彼此矛盾，疑幻似真，限知的敘述，沒有上帝視角，忍不住問：誰才是真相？

樵夫提及的「梳子」，為何留在竹林？雲遊僧和捕快，對箭矢數目，互有出入，誰對誰錯？多襄丸為何在橋上被補，真是墮馬嗎？反覆提及的小刀，最後在誰人手上呢？

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良心並不像臉上的鬍子，會隨著年齡而生長。我們為獲得良心，是要經過若干的訓練。

芥川龍之介刻意設定，故事發生在竹林，光明或灰暗，樹影亂舞，一如人心複雜。多襄丸誇大自己的武藝，真紗堅守貞節，金澤武弘扮演受害者，各人自說一詞。

要有良心，首先要先了解現實的複雜。人間羅生門，比起〈竹林中〉更加詭譎，為了維護自身形象，塑造謊言，語言偽術。沒有單一片面的「真相」，才是「真實」。

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人生好像很多缺頁的書籍，很難稱之為完整的東西。但，不管怎樣，它已形成一部書。

日本鬼才芥川龍之介，一生僅有三十五年。許多短篇，像〈竹林中〉缺頁，閃爍文壇。事物的深刻無關篇幅，流星劃過宇宙火花，芥川龍之介擅於捕捉人性之明暗，語言建構通向靈魂的迷宮。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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