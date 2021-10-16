【劇評】《俗女養成記2》：「肯定自己」不過四個字，卻得要用一生來走

文：癮君子 Movie Addict

被時間追著跑，掉了自己都沒發現。

稚幼的我們，殷殷期盼著快快長大，步入社會以後，卻又希望倒轉時光，好讓蹣跚的步伐，能夠再次輕靈，藉以催動早已疲靡的引擎。

回望童年，塞滿腦子的，往往都是各種的「想」──想要交男女朋友、實現夢想、踏足世界；然光陰似箭，只要是人，就得臣服於歲月的消蝕，至此，腦海盤旋的念頭，則從原本的「想」開始變成各樣的「不想」──不想被皺紋爬滿全身、不想動彈不得，也不想處處被人擔心。

也因此，好像少了青春，人就得活得拮据、緊縮，沒有本錢去揮霍、築夢，面對所謂人生勝利組，甚至還得退讓出舞台，說服自己活成一片綠葉，以襯托成功磨亮自己的豔麗紅花。

或許，就部分人而言，再怎麼虔誠膜拜社會訂製的遊戲規則，翻紅都是種遙不可及的奢望，甚者，循規蹈矩這件事，變成鏤刻於心的自我跛足；誰叫我們總讓自己失望，變不成自己的想像，就得承受情緒的晃蕩，抑或關於生活的迷惘。

來到《俗女養成記2》，除了一貫的詼諧幽默，角色故事開始點出成長的鼻酸，卻不忘開出一帖帖的藥單──提醒我們，特別是找不到棲身之處的人們，無論年輕衰老，只要還能、還願挪步，即使有快有慢，都還來得及出走、掙脫，只要墊起腳尖，就有機會舞出一曲華爾滋，摟著自己、愛人都行，盡興搖曳，自此游出失意。

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供

我想，不只童年的傷需要一生來舔舐，活得不夠如意的缺憾，也同反覆結痂的疤痕，值得人們煞停腳步，細細照護，好跟埋藏其中的自我厭惡與憤怒，都有和解，屆時，擁抱自我的勇氣，終能得到存在的應許。畢竟，無論是想吃奶油蛋糕、對於浪漫關係的憧憬，或是擁有一段不用被嫌棄的婚姻，都是人人本該值得的存活姿態。

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回到故事，除了活得勇敢，作品也巧妙擺入不同的議題，雖然聚焦女性意識來敘事，其迴響卻不僅止於女性，只要曾經感到跌宕、徬徨，就能從中得到共感與共鳴，在這之中，特別是親子關係，過度黏稠與控制這一點，無論男女，往往皆有相似的經歷。

過去，人們常說父母會把未能實現的夢景，累加在孩子的肩上，然而，父母不自覺託付出去的，可不只藍圖，還有一路走來的坑坑洞洞。

好比說，不讀書就得做女工的叨唸，對母親而言，是耳提面命的教訓與關心，對於孩子則同緊箍咒一般──若不繃緊神經，努力加把勁，就會淪落狼狽的警告，變成日夜折騰人的吆喝，整顆心鬧哄哄的，使人漸漸聽不見自己的聲音。久而久之，好上加好的盼許，壓垮孩子的腰桿與脖子，抱膝蜷曲，個個活成「不見弱點」的武裝之姿。

另外，生在華人文化，尤其是身為女人的酸苦鹹辣，一代傳一代，劇中的阿嬤與阿母一搭一唱，細數一生流過的血、挺過的痛，還有吞下的委屈，嚇得小嘉玲從此對自己的性別有了陰影，還進一步產生下意識的否定。

這一份否定，不知不覺演變成自厭及自卑，導致她時常懷疑自己，就算幸福來到門前招手，依然無法確信自己值得被愛，內心卻又住了一個嚮往浪漫的小女孩，大聲哭鬧著好想被愛；就此拉拉扯扯，看在他人眼裏，嘉玲反覆無常、不夠坦率，不懂求助，也不懂如何依賴，想要愛卻總不敢走太深，要怎麼給出，又要怎麼收取，關於感情、關於愛，就算活到四十歲仍舊不清不楚，但就像嘉玲自己所說的，她要一個家，而這個家要有她，還有蔡永森。

當然，嘉玲的創傷，不會只緣由於阿嬤與阿母，從小到大的生長環境，無論是誰都在哀嘆女人的憂愁、寂寞與限制；我爸爸是警察，戳眼睛、踢下面，聽起來像荒謬笑話的繞口令，卻是母親盡其所能給出的保命咒，多麼令人心疼，不管是小嘉玲或母親，都得依附著虛構的父親，才能暫時驅趕，其他男人造成的夜路恐懼與不安。

到頭來，我們才發現，縱然推開了恐懼與不安，女人依舊推不開滿溢日常的無力。

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供

為此，與其說阿嬤阿母造成了創傷，不如說無助的她們，僅存所剩的力氣，只夠傳遞創傷，看似單薄、拙劣的替代方案，總比親身體會痛苦來得好；只可惜，堆滿警語的日常，反向變成另一種地獄、監牢，好比一種替代性創傷，就算避免了要命的傷害，卻誰也拯救不了，甚者，讓人越走越荒蕪，凋萎成陌生的傀儡玩偶。

我想，某種程度，樣貌萬千的惡意、鄙視與警示，都讓女人的靈魂，跌得滿身瘀青，紫一塊青一塊，縱使肉眼上看不見，長期被自己冷漠的真實自我，卻都記得，就像是擺放在心底，最深也最沉的石頭，不用激起漣漪，就能踉蹌人的腳步。

我們是自己的惡魔，將自己逐出了天堂──歌德。

所幸，世代更迭，社會開始懂得如何包容與溫柔，雖然不容易，但就讓創傷一起停留在這裡，而這也是《俗女養成記2》希望觀眾體會、力行的改變，即使還是會害怕，但不要忘了抱抱自己，說聲辛苦了，換到孩子身上更是，就好像阿母擁抱小嘉玲的那一晚，受傷的人，需要的只不過陪伴，一種就算有雨，也願意陪你一起淋的溫暖。

劇末，磕磕絆絆了四十年，嘉玲終於開始起步，學習去愛自己，學習在愛裡闊步，或許分分合合，但許多道理與事情，就是在一擺一盪之間，才有了圓滑的曲線，才有了堅定的篤信；情感是如此，跟自己的相處更是如此，繞繞轉轉，曲折蜿蜒又何妨，要是少了這些迷路，我們怎麼會知道，要割棄什麼，又要抓緊什麼。

肯定自己，不過四個字，卻得要用一生來走。

就像育萱學會了哭，學會不再用第三人稱代表自己，七次的「我哭了」，就是七次對於自我的叩問、靠攏，本被埋藏、丟失，甚至拋棄的本我，再次尋回，阻塞的淚腺，則終於獲得了洩洪的允許。

我想，靠近自己，表面看來不過簡單四個字，卻躲藏了一整座宇宙，就許多人而言，自己，反倒是這輩子距離最為遙遠的存在，畢竟，我們都習慣活得靈肉分離，才會需要堆積小確幸，好縫補生活的各種裂隙。

然而，所謂出走，不見得就要拋下過去，就像番茄炒蛋，酸也好，鹹也罷，阿嬤追求的僅是一個能夠任性的喘息，而阿嬤的故事，也並非誇張過後的戲劇表現，更是華人世界越來越普遍的現象，特別好發於孩子離巢之後的婚姻關係。

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供

為此，拉回現實，看似離經叛道的反常，正是自我實現的重要環節，這一塊拼圖，不只值得人們關注、思考，還能視為多年以來，整個社會，緩慢進步之下的小小成果。

當然，若有一天，我們可以早早開始實踐自我，想必更加令人欣慰，至少，我們不用再把自己的順位總是擺在最後面，除了考慮社會、家人與孩子，也多多考慮自己，這不應該是遠在天邊的奢侈幸福，而是可以落地生根的願景藍圖。

若此，即使身處水泥叢林，即使雨下得再大，都能等到雨停。

結語

正如導演嚴藝文所言，《俗女2》拉出高度，翻越名為第一季的高牆，更加幽默，也更加深刻、流暢，許多情節發展，都能精準戳中痛點，一會笑一會哭，觀眾就在鼻酸與肚痛之間往返；整齊劃一的高水準演出，則營造出無可自拔的沈浸感，讓人一口接一口，刷嘴嗑完十帖還不過癮，無論你是幾年級生，相信都能從中找到熟悉的影子，甚至容身之處。

若說《天橋上的魔術師》透過消失強調存在的重要性，《俗女》就是透過各種樣貌的存在，反過來提醒人重拾消失的自我，藉以學會為自己勇敢與驕傲。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航