社會影響力債券不太像是「債」，但可能發揮意想不到的社會影響力

把私人資本，導入公（共）益領域（bring the private capital to the public good），這是一個十分令人嚮往的情境，也可以說是「影響力投資」（impact investment）的核心價值，思考如何更有效地整合資本市場，投入在對社會與環境有幫助的項目上。

如果套用傳統資本主義的思維，這很會很困難，因為在股東利益至上的考量下，賺錢才是企業最重要的任務，而那些因為生產製造導致的「外部性」，例如環境污染與勞工權益的侵犯，只要法律沒管，通常企業也就睜一隻眼閉一隻眼。所幸這種利益導向與追求線性成長的經營模式，已逐漸為市場所詬病，隨著永續發展（SDG），CSR與ESG等風氣的興起，越來越多的公司，開始注重不僅要能盈利，更要負起社會責任，讓「做好事」也能夠「致富」。

當然，所謂社會企業（social entrepreneur），和具有社會責任的企業仍不盡相同，自然也與長期仰賴政府補助與外界捐贈的「非營利組織」，「非政府組織」和「慈善團體」，在本質上也完全不一樣。無論是社會企業還是那些納入CSR/ESG的公司，至少在財務上是得自付盈虧，自給自足的。為了解決社會與環境的問題，必須要透過企業手段，創新的商業思維，來打造一個可以永續經營（或起碼要能收支平衡）的模式。

不靠「有錢人的善意」，社會影響力債券有什麼特色？

這個概念其實不新鮮，早在1997年，由可持續發展的權威，英國學者埃爾金頓（John Elkington）就提出過三重底線（Triple Bottom Line）的說法，就認為企業要茁壯，必須要堅持營運獲利（經濟面），社會責任與環境責任等三個面向。

既然是以「企業經營」的角度去思考，我們當然希望借助龐大資本市場的力量，而非如NGO/NPO靠著「有錢人的善意」而艱困的生存著。想像一下，全球的資本市場高達數兆美元（包含股權和債權），若能有一定百分比配置在影響力投資，是否能夠解幫助到更多的人？不光是可服務到那些傳統上政府部門與社會福利難以延伸的領域，更有機會從社會創新的角度，建立解決問題的商業模式。

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為了能夠鼓勵更多的社會企業，或既有企業投入在社會影響力的領域，資本市場也紛紛響應，從責任投資原則（PRI），金融界早期的赤道原則（Equator Principles），以及近年的ESG等諸多指標，都可以觀察到這股典範轉移，從股東式的資本主義（shareholder capitalism），移轉到利害關係人資本主義（stakeholder capitalism），相當令人振奮。

其中，社會影響力債券就是一個很有意思的金融工具，畢竟從全球資本市場的規模來看，債權仍是遠大於股權的，故若能調整並應用在社會企業上，自然也比較容易讓傳統投資人理解並接受，這也是為什麼在最近幾年，特別是2019年以降疫情影響，社會影響力債券在很多地區，都有蓬勃發展的趨勢。

不過，雖說邏輯上很像，但社會影響力債券還是與一般的公司債，甚至是主權債券有所不同。除了必須嚴格符合國際資本市場協會（ICMA）所制定的「社會債券原則」（Social Bond Principles，SBP），針對特定議題提出商業化的解決方案，且在社會影響力的部分，也需滿足MVR——可衡量（Measurable），可驗證（Verifiable），可報告（Reportable）。

再者，社會影響力債券在方形方式與收段上，也與傳統的債券不太一樣。舉例來說，傳統發債其實就是借錢，當市場利率落在可接受的成本範圍時，符合資格的企業，透過金融機構發行普通公司債，用以籌措生產與營運的資金。

這邊的「債」，當然還可以玩出更多元的架構，例如可轉債（convertible bond），零息債券（zero-coupon bond），無期債券（perpetual Bonds），有無擔保品等，端看借款人與貸款人雙方的協議，以及是否適合公司或項目募集所需的資金，這裡就不一一論述。

募資來解決社會問題，而且還能獲利

社會影響力債券自然也可以視為特殊類型的債權之一，理論上也可以套用既有的金融規則，向資本市場籌資。

不過，社會影響力債券除了如同上述，必須符合SBP的規範，要能對應並解決既有的社會議題（例如偏鄉教育短缺，失業與貧富不均等）之外，在債券的架構上，還可以導入一個很有趣的設計：由政府或著大型機構，扮演最終支付者的角色，只要項目方能履行事前訂下，與永續發展或社會影響力有關的KPI，便能不只取回期初投入的本金，還能得到一定比例的「利息」。

比如說，一開始講好要降低某社區N%的犯罪率，發行100萬的社會債券，約定好達標後地方政府須加15%支付給投資人，假設經過三年私部門的努力後，達成目標也符合MVR——可衡量（Measurable），可驗證（Verifiable），可報告（Reportable），政府也就須按照約定，為這檔債券支付115萬，投資人名目上的年化投資報酬率為5%。

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這樣做的目的，是希望藉此吸引更多的私人資本，願意透過適當的結構設計，投入在永續發展相關共益／公益項目上。

再來舉個實際的例子，在印度的偏鄉，女性教育一直是一個嚴重的問題，絕大部分的適齡的女孩，並未獲得應有的基本教育（男性當然也有不少適齡兒童失學，只是整體來說比女性的狀況好一些）。

礙於印度政府無暇顧及偏鄉，不少國際性NGO組織注意到這個狀況，也願意投入資金與資源，協助更多的女孩進入學校，完成應有的義務教育。因為教育，是改善貧窮生活，翻轉階級最有效的手段，甚至在提升鄉村的醫療衛生，掃除封建迷信，以及落實諸如接種疫苗的政策等方面，教育都會扮演關鍵的角色。

一個名為Children Investment Fund Foundation（CIFF）的組織，便希改善印度偏鄉女孩的教育問題，因此也尋覓了一個長期駐點在地方的機構「教育女孩」（Educate Girls），來規劃並執行一系列能夠解決問題的方案。

要解決的問題很清楚，就是如何提升女性在鄉村的教育普及率，最直接的KPI，就是女性學生註冊入學的比例，是否在專案執行的期間，能有顯著的提升。當然，行有餘力的話，後續亦須持續觀察，這批女孩的就學狀況，以及在課業表現，以及更之後的國高中升學方面，有無其他正面的影響。

CIFF面臨兩種選擇，一個是走傳統慈善捐贈的方式，撥付一筆金費給Educate Girls，讓他們去完成目標。但也可以以發行社會影響力債券的方式，讓私人資本進場，同樣可以達到目的，甚至效率更佳。

在2016年的時後，他們嘗試了後者，由瑞銀集團（UBS）規劃的一檔影響力債券，向私人募資，並委由專業的資產管理公司負責管理，讓Educate Girls得以使用這筆錢，去訓練教師，改善學校硬體設施，設計創新的課程，甚至是提供個別家戶經濟誘因，藉此提高適齡女孩的註冊率和入學人數。

這筆由UBS主導，以影響力債券為手段的投資總額不高，才27萬美元，不過在為期三年（2016-2018）的專案期間，對比2015設定的基準，有效提升了80%的女性學童的註冊率，成效遠高於預期，CIFF自然也很爽快的依約支付本金+利息給UBS，該模式也陸續推廣到印度其他偏鄉地區，用以借助私部門的資本力量與管理經驗，打造更多的社會影響力事業。

We can't achieve a gender equal world until all women & girls can access #SRH products.



So today at the #GenerationEquality Forum we’re launching a partnership to transform #SRH markets: @SEMAReproHealth. 1/2 pic.twitter.com/PV6Fh4h9am — CIFF (@CIFFchild) July 1, 2021

政府直接給錢和透過銀行給錢，有什麼不同？

可能很多人會疑惑，既然CIFF（或政府部門）是「最終支付者」，那直接把錢給到Educate Girls和其他類似的專案執行團隊就好，幹嘛還繞一圈，讓UBS卡一個位置，這之中不也存在額外的人事，行政和管理的成本嗎？筆者認為主要可以從兩的面向來思考這件事：風險轉移和引入私部門的資源。

不可否認，無論是政府或NGO，傳統上並非以盈利的角度在規劃項目，故也就缺乏企業經營上需要的風險管理，組織效率，和對市場發展的判斷，與對終端用戶（使用者）的分析。再說了，私人部門與企業通常也具備較好的成本管理，供應鏈資源，與更為彈性靈活的營運技巧，也因此更能夠把好的事情，當成永續的社會企業來操作，而非如同傳統的非營利組織或慈善團體，一次性的捐助，然後根據KPI達成的程度，進行經費核銷。

對比NGO與慈善每年能獲得的捐款，社會影響力債券，或其他影響力投資的架構，理論上可以面對更大的資本市場與資金量體，若能說服哪怕是1%的傳統投資人，願意開始把社會影響力項目，社會企業等納入投資組合之中，在賺取合理利潤的同時，同時也解決社會與環境的問題[1]，這樣一來，各方角色（利害關係人）其實都可以更好的發揮他的價值，並共創更大的影響力。

根據亞洲開發銀行（ADB）在「Promoting Social Bonds for Impact Investments in Asia」報告中的統計[2]，從2017到2020年，全球公開發行的社會債券，總值已超過了1900億美元，雖從整個資本市場來看仍微不足道，但整體來說已成長了八倍，且越來越多亞洲國家的政府，對於這種新興的融資方式感興趣，並引導私部門與企業，去規劃和執行特定的社會專案，例如在2020年，如何解決與疫情相關的社會問題（e.g. 失業救濟，中小企業紓困，偏鄉醫療等），有相當多的資金，以發行社會債券的方式，挹注到不同的領域。

這是一個很好的嘗試，也值得期待能夠帶動更多私部門與資本的力量，一起思考如何doing good by doing well。

註解

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航