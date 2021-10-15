馬斯克超車成世界首富、送貝佐斯「銀牌」，威廉王子：我們應試著修復地球、而非去找下一個能住的地方

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）近日成為世界首富，根據《富比世》的報導，他是有史以來第三位資產累積超過2000億美元的富豪。截至美東時間週二下午2點，他2007億美元的資產已超越了亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的1925億元。但這兩人的戰場不只首富寶座，在太空產業的較勁在近年更是備受矚目。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

兩人推特相互較勁，馬斯克在推特公開贈送「銀牌」emoji給貝佐斯

馬斯克在2020年3月的身價為246億美元，足足比當時的貝佐斯少了將近900億美元。同年8月，隨著亞馬遜股票暴漲，貝佐斯成為有史以來第一個身價達2000億美元的人，但特斯拉股票在2020年間上漲了720％，兩人從2021年起來回交換了幾次世界首富的頭銜。

在馬斯克本次超越貝佐斯以後，他在一封簡短的電子郵件中向《富比世》表示：「我會送給貝佐斯一個巨大的數字『2』雕像，並附上一枚銅牌。」

10月11日，貝佐斯在推特（Twitter）的一段勵志貼文中，貼出亞馬遜在1999年不被看好的剪報，同時寫道：「今天，亞馬遜是世界上最成功的公司之一。」而馬斯克則毫不留情在底下回覆一個象徵第二名的銀牌表情符號。

🥈 — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2021

《富比世》指出，馬斯克的古怪行徑並不讓人感到意外。貝佐斯在2000年創辦了太空公司「藍色起源」（Blue Origin），馬斯克則在2002年創辦「SpaceX」，隨著兩人太空競賽越演越烈，馬斯克在推特上兩次開玩笑地稱貝佐斯是「學人精」（copycat），並附上貓咪的表情符號。

上個月，貝佐斯的藍色起源還因美國政府拒絕該公司的投標，又和SpaceX簽了29億美元的月球登陸器合約而提起訴訟。兩人仍然爭執不斷，馬斯克甚至在一則回覆中提到：「如果遊說工作和律師能讓你進入（太空）軌道，貝佐斯已經到冥王星了。」

不過，兩人也還算有運動家精神，在貝佐斯7月飛上太空之前，馬斯克也在推特上祝他們好運；馬斯克和SpaceX執行Inspiration4的地球繞行任務時，貝佐斯寫道：「朝向所有人都能登上太空的夢想又更近了一步。」

馬斯克、貝佐斯兩人捐款不到總財產1％，巴菲特捐款總數最多

除了都致力於發展太空產業外，兩人在捐款方面似乎也挺有默契。《富比世》的慈善排行榜計算美國最富有的400人捐款總額，把他們一生的所有捐款加總、除以現在的淨資產與捐款，結果馬斯克、貝佐斯兩人捐贈的總額都不足他們財產的1％。

這400人之中有154人都一樣只捐出不到1％，其中，貝佐斯在2020年承諾，直至2030年會為了因應氣候變遷捐出100億美元，但迄今只捐贈了8.65億美元。而捐款總額最高的則是「股神」巴菲特（Warren Bufett），至今已高達440億美元。

而金融大亨索羅斯（George Soros）目前個人財產86億美元，但迄今已捐出168億美元，是非常大方捐款的億萬富翁。

威廉王子：應試著修復地球、而不是去找下一個能住的地方

談到當前的太空競賽，英國的威廉王子（Prince William）在接受《BBC》廣播訪問時直言：「我們需要一些世界上最偉大的腦袋和心志來試圖修復這個星球，而不是嘗試找到下一個能去、或者住下來的地方。」

威廉王子此次是為了「修復地球獎」（Earthshot Prize）而上節目，這個獎項是用於獎勵運用創新方法解決地球重大問題的人們，從2020年開始預計在10年內每年獎勵5名得主。

繼7月藍色起源的太空船載著貝佐斯等人飛向外太空後，藍色起源在13日進行了第二趟太空旅行，現年90歲的《星際爭霸戰》演員薛特納（William Shatner）也打破最老年紀登上太空的紀錄。

威廉王子在受訪時告訴主持人，他對於到達和太空一樣高的地方「一點興趣都沒有」，況且太空旅行所耗費的碳排放成本有著潛在問題。他也警告，年輕人對於氣候的焦慮越來越嚴重，而這些人的未來確實備受威脅。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範