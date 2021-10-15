中國「房市維穩」下修指導價，北上廣深部分中古屋價格腰斬，新買房民眾欲哭無淚

「老婆不能接受這個事實現在要和我離婚」，這是中國網路上瘋傳的一段話，由於中國政府為了「平抑房價」，先後十多個城市祭出「中古屋指導價」政策，部分房源價格遭到腰斬，讓才剛買房的民眾急著向官方陳情想毀約退房，而該政令已從三線城市，逐步蔓延擴大至廣州、上海、深圳及北京等一線城市，隨中國房市和能源產業漸露疲態，經濟成長亦遭外資銀行下修調整。

北京「中古房」掛牌「指導價」來了

中國為了打擊「炒房」，自今（2021）年以來對於房市調控更全面，不僅針對新房、土地及房產金融有相應管控外，如今觸手更伸入中古屋市場。

本來這些政策僅在中國二、三線城市中施行，但近日蔓延至各大核心都會，相繼廣州、上海、深圳等政策出台後，中古屋指導價在北京的精華區——海淀實施。《關鍵評論網》訪談文山區房市業者指出，政策實施的地方可以看出政策著力程度，這波看下來中共是玩真的。

另根據，東莞市住房和城鄉建設局發布「關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知」可以得知，中古屋在網簽交易價格基礎上，綜合考慮稅務部門、金融部門的評估價格、周邊新成屋價格等因素，經調查分析，形成中古屋的交易參考價格（指導價格）。

東莞住建局進一步公布，首批218個社區的交易指導價，大部分是掛牌價的7至8折，少數低至6折或幾乎腰斬。中國網站諸葛找房平台資料顯示，指導價發布第3天的10月11日，東莞平台掛牌中古屋房源為3萬8632戶，較參考價公布前的5萬餘戶，減少了1萬多戶。此外，已有7000多戶房源主動降價。

台灣房市業者對此表示，台灣民眾大多將中國房市和台灣相比是不準確，因為中國的「土地」一律國有，是民眾付錢承租一定期間的土地使用權，當地政府再利用該款項支出公務、公共建設等，也就是俗稱「土地財政」。

由此可知，房地產在中國，不能就經濟問題討論，而需要上升至政治、政權層面。他說：「這不是一個自由的市場，一開始不是，後來（指導價政策）也不會是，許多媒體只用自由市場角度討論，很怪」。

面對北京當局強勢主導下，交易活躍度明顯下降。根據《中國房地產報》報導稱，廣州的中古屋市場已經從強勢的「賣方市場」逐漸轉變為「買方市場」，業主的心理防線逐漸被擊穿，降價的房源正不斷增加。

房市逐漸降溫，公共建設面臨趨緩，中國經濟成長遭下修

過去十多年中國政府，鼓勵房地產開發，並迅速的完成了許多基礎建設。「這是一個循環，地價高了政府再高價出售，所得資金再投資基礎建設，又再推升一波房價，」房市業者表示，這種模式台灣無法複製，是屬於中國的成長模式。

但是，這種循環也有到頂的時候，中國經濟雖然透過房市獲得了戰略上的成功，從鋼鐵、水泥及玻璃原物料的榮景，拉動了中國GPD的高度成長，卻也造成中國房企高槓桿、負債以及貧富不均等問題。

從《華爾街日報》報導稱，如此經濟模式下，從金融貸款機構、監管部門和大型民營企業之間過於親密的關係，造成了嚴重的金融問題，「中國恆大」就是一個典型的例子。

報導直指，中國房企仗勢著土地國有的利基，擴大了對於銀行的貸款；而銀行又恃於「永遠不會倒」的觀念，肆無忌憚地核定更高成數的資金，造成了如今北京當局的困境。

過去幾個月以來，在中國房地產市場正惡化，以及電力短缺迫使工廠限制產能甚至完全關閉後，全球第2大經濟體中國的經濟前景變得黯淡。野村控股（Nomura Holdings）中國本季經濟成長從8.2%降至7.7％，而部分經濟學家的預估更不樂觀到5%。

而這場「監管風暴」自去年已經悄悄吹起，已經從科技業、教育業以及房地產上造成強大的衝擊，如今，於9月26日中國的巡視工作動員部署會上，中央巡視工作領導小組組長趙樂際稱，負責巡視這25家金融機構的人員，已深入查找存在的政治偏差。外界正直指這股旋風將不會停歇，而正席捲最核心的產業——金融業。

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核稿編輯：翁世航