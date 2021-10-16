【圖輯】3.5公尺高木偶「小艾瑪爾」踏上橫跨八國尋母之旅，呼籲各界關注敘利亞兒童困境

最近幾個月，在某些歐洲國家可以看見一個巨大又奇特的身影：以敘利亞女孩尋找母親的故事為藍圖，高3.5公尺的行走木偶。無論是行人或開車的駕駛，都很難不被她的身影給吸引目光。

她叫做「小艾瑪爾」（Little Amal），是一個跨國藝術計畫「行走」（The Walk）的一部分，這個計畫是由「好機會劇場」發想，這個單位是兩位英國劇場編劇在2015年，於法國移民重鎮加萊（Calais）所成立。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

小艾瑪爾的外型是個九歲的黑長髮女孩，打從今（2021）年7月開始，從鄰近敘利亞的土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）出發，踏上長達8000公里、橫跨八個歐洲國家的遠行。

這個計畫是為了要喚起人們，對敘利亞難民中的兒童更加關心。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

9月抵達梵蒂岡時，小艾瑪爾在聖彼得廣場獲得熱烈歡迎，並且上前擁抱由藝術家施馬斯（Timothy Schmalz）所做的青銅雕像《不知是天使》（Angels Unawares）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

同時，小艾瑪爾還跟許多兒童，一起接受教宗方濟各（Pope Francis）的祈福。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

小艾爾瑪由四位操偶師負責，規劃穿越土耳其、希臘、義大利、瑞士、德國、比利時、法國與英國，預計11月完成旅行，而這也是移民一般的遷徙路線。

劇場發起人之一的貝加南（Claire Bejanin）呼籲，全世界的孩子們，為小艾爾瑪這樣的兒童，寫信送到歐洲議會，喚起人們對敘利亞難民兒童的關注。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

小艾瑪爾不僅在各城市街頭遊行，還會獻上戲劇表演，例如在義大利米蘭，就上演過一段表演。

小艾瑪爾10月13日至15日會停留在法國，造訪巴黎阿拉伯世界文化中心（Institut du monde arabe）、巴黎法蘭西劇院（Comedie Francaise）、夏佑宮劇院（Théâtre national de Chaillot），隨後會北上至加萊，穿越英吉利海峽抵達英國，為期四個月的尋母之旅就將接近尾聲。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航