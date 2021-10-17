以色列發現拜占庭時期世界最大釀酒廠，每年可產出200萬公升葡萄酒

文：Yi-ching Kuai

經過兩年的挖掘過程，考古學家在以色列中部小鎮亞夫內（Yavne）發現了拜占庭時期世界上最大的葡萄酒廠，佔地7000平方公尺的酒廠，已經確定有1500年的歷史。拜占庭帝國大約存在於公元330年至1453年之間，是當時世界領先的文明。

酒廠裡先是腳踩區，靠人力踩踏葡萄，榨出葡萄汁，然後是葡萄汁中的糖分轉化為酒精的槽室。釀好之後，酒液流進八角形的地洞裡，接著裝瓶出貨。整間工廠每年可生產超過50萬加侖（近200萬公升）的葡萄酒。

「真正令人興奮的是規模，光是這裡的生產規模就夠讓人驚嘆了。」考古學家兼挖掘聯合主任塞利格曼（Jon Seligman）表示。

「我們很訝異在這裡發現這麼先進、商業生產葡萄酒的工廠。要記得，整個過程是純手工的。」他補充說，「建築和工業化過程的複雜性」令人驚訝。

貌不驚人的考古寶地

考古挖掘在以色列相當普遍，也以其收穫迷人聞名。當地政府和非營利組織經常資助挖掘工作，考古成果可以成為旅遊景點，讓遊客更了解古代以色列的城市生活。

上週，以色列古物管理局（Israel Antiquities Authority）宣佈，在耶路撒冷發現了一個有2700年歷史的廁所。今（2021）年4月，管理局表示在亞夫內發現了一個1600年前的彩色馬賽克；兩個月後，考古學家說他們發現了一個極其罕見、保存完好的千年雞蛋。

亞夫內是一座不起眼的城市，位於特拉維夫（Tel Aviv）以南約15哩、地中海以東約4哩處，因2000年前羅馬人摧毀耶路撒冷時，猶太領導人在此避禍而聞名，猶太學者在葡萄園裡成立了新的書院，好躲避羅馬人的耳目。百年過後，亞夫內因盛產葡萄酒而聲名大噪。

專家說，亞夫內的遺址是拜占庭時期已知的最大的葡萄酒生產基地。考古學家發現了五個葡萄酒壓榨槽，儲存、準備出售的倉庫。根據以色列古物管理局的新聞稿，葡萄酒工廠生產流程規劃良好。

葡萄酒壓榨槽大約有2400平方呎，深近10呎。據管理局稱，每個壓榨槽之間有四個倉庫，裡面有用來燒製陶器的大型窯爐，稱為「加沙罐」（Gaza jars）的陶土雙耳瓶和數千個陶器碎片。考古學家還發現了類似小雕像的油燈和兒童玩具。

莊園內還發現了稀有的波斯葡萄酒壓榨槽——比這座建築群本身還要古老，大約有2300年的歷史。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

羅馬皇帝的御酒產地

發掘負責人表示，該遺址很可能是古代世界的名酒「加沙和亞實基倫酒」（Gaza and Ashkelon wine）的主要產地。加沙、亞實基倫，是亞夫內南方的兩個港口城市。來自這兩個地方的葡萄酒作為商品在整個地中海盆地銷售。塞利格曼補充說，各種古老的資料都說這是一種「淡白葡萄酒」。

塞利格曼說：「這是一款讚譽有加的商品，在當時受到許多貴族喜愛。例如，我們知道這是公元566年查士丁尼二世（Justin II）加冕為皇帝時，在加冕宴席上供應的御酒……這讓人了解了它無論是在口碑上還是經濟上，對這個地區都意義重大。」

「它被帶到了地中海周圍的許多國家。我們在談論的是埃及、土耳其、希臘，也許還有義大利南部。」塞利格曼在管理局關於挖掘計畫的影片中說。

塞利格曼說，在古代，葡萄酒常被當成水的替代品，連孩子都喝過酒，因為水經常受到污染。「這是營養的主要來源。」

期待成為教育性旅遊景點

以色列古物管理局在亞夫內的挖掘工作，與以色列土地管理局合作開發該城市的計劃於兩年前開始。

以色列古物管理局主任埃斯科齊多（Eli Eskozido）稱該計畫為「超大型挖掘」，已僱用數百名工人和數十名固定員工和專家。他在聲明中說：「我們的考古學家正在做揭露我國歷史未知篇章的神聖工作，在炎熱和寒冷中努力著。」

亞夫內市長古爾阿里（Zvi Gur-Ari）表示，他期待能把遺址保存下來，並成為教育性旅遊景點。古爾阿里在Facebook貼文中說：「這個令人印象深刻的發現，讓大家更能認識到亞夫內市重要性，以及亞夫內在各個時期的輝煌歷史。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航