郭泰《抄底大師鍊金絕學》：12堂股市高手養成課，存股派、抄底派、短線價差派的投資全攻略

文：郭泰

決定成為存股派、抄底派或短線價差派

或當存股派？或當抄底派？或當短線價差派？

只要適合自己就是最好的。

存股派與抄底派好比少林與武當，短線價差派則是華山，

只要運用得當，均能獲取大利潤。

根據獲利方式的不同，股市高手大概可區分為存股派、抄底派以及短線價差派。

存股派及其他代表人物

股票市場獲利來源主要有二：一是賺取股利，二是賺取價差。存股派賺取的是股利，依靠的是選股的功力。通常存股派高手的錢不會離開股市，但會依行情換持股。

「價值投資」（value investing）是存股派的中心思想，由1930年代美國著名基金管理人葛拉漢所創立，這套投資理論主要包括三個重要概念：

第一，葛拉漢堅信，投資人若以低於公司實際價值（true value）的股價買進，長期持有必定獲利。舉例來說，淨值為30元的股票，投資人若以20元買進，葛拉漢堅信，股價在一段時間之後必定會升到30元。

第二，葛拉漢認為，價值投資符合安全邊際效率（margin of safety）的原則，故能確保穩健獲利。

評估股票安全邊際的有效方法，葛拉漢認為就是拿該股票過去幾年的投資報酬率，與當時績優債券的投資報酬率做比較。舉例來說，假設當時績優債券的年投資平均報酬率為5%，而該股票的年平均報酬率為7%，這麼一來，投資人就擁有了比績優債券報酬率高出2%的安全邊際。任何一檔股票若能連續十年均維持超過績優債券5%的投資報酬率，不但安全邊際較高，獲利的機率亦高。

第三，葛拉漢強調，採取安全邊際效率的方法去投資股票，最適合一般散戶。因為一般散戶沒有足夠的能力去研判其財務報表的真假，只要嚴守安全邊際的原則去購買股票，就不會吃虧。

在《智慧型股票投資人》一書中，葛拉漢為存股派列出了六項條件：

一、年營業額超過1億美元的民營企業，或年營業額超過5000萬美元的公營企業。

二、公司流動投資產業至少是流動負債的1.5倍。

三、過去十年，年年獲利。

四、過去二十年，年年配發股利。

五、本益比低於9倍。

六、目前股價低於淨值的1.5倍。

存股派的中心思想來自葛拉漢的「價值投資」，他們堅持只買進物超所值的股票。

若用一句話來形容上述六個條件，即是體質優良、長期獲利佳、目前股價又處於低檔的績優公司。

我在拙作《逮到底部，大膽進場》一書第二節列舉了績優股崩盤買進致富法，指的是每逢股市崩盤時，亦即在每次股價循環的底部區時，買進高殖利率的績優股後不賣，幾年甚至幾十年長期持有，在股票高配息利滾利的操作下，賺取驚人的複利利潤，這正是存股派的標準做法。

股神巴菲特是價值理論的忠實信徒，當他深入分析某檔股票的市價遠低於真實價值，即大筆敲進，長期持有。

巴菲特心中的真實價值包括「公司淨值」、「營運狀態」、「獲利能力」、「產業趨勢」、「發展遠景」、「經營者操守與能力」等。他與葛拉漢最大的不同在於，巴老除了在乎公司淨值、營運狀態、獲利能力之外，也重視產業趨勢、發展遠景以及經營者的操守與能力。

近十二年來，台股走大多頭，存股派當道，高手如雲，我所知悉的有兩座山、楊禮軒、李忠孝等人。另外，林區也是公認的存股高手，他所著的《彼得林區選股戰略》、《彼得林區征服股海》、《彼得林區學以致富》三本書均值得拜讀。

抄底派及其代表人物

抄底派賺取的是長期價差，依靠的是抄底的功力。我在拙作《逮到底部，大膽進場》一書第二章列舉出底部出現的十一個訊號，與第三章〈底部進場買股的八個策略〉，對抄底派而言，可說大有用處。

在台灣，主張抄底的專家似乎不多，其代表人物有郭泰與安喜樂，前者著有抄底三書，後者是「全球商品抄底」網站社團的創辦人。

對抄底派而言，我認為在第一章中列舉的下面十一本書必須熟讀：

一、《一個投機者的告白》

二、《股市之神是川銀藏》

三、《股市作手回憶綠》

四、《超級績效》

五、《股價趨勢技術分析》

六、《亞當理論》

七、《躍遷》

八、《掌控市場週期》

九、《抄底實戰66招》

十、《逮到底部，大膽進場》

十一、《看準位置，只賺不賠》

抄底派賺取的是股價長期的驚人價差，通常他們不會在乎股票的真正價值。

抄底派固然利潤可觀（平均約有5倍的利潤），但也必須面臨下列三大挑戰：

一、抄底不易：通常新手怕上漲，老手怕摸底；新手見股價上漲，忍不住去追就套牢了，而老手喜愛摸底，常是摸底不見底，結果摸到了一條大白鯊。

二、耐心等待：以台股為例，一個大循環見底平均約要七年，有時更長。以2008年為例，至今已走了將近十三年多頭仍不見底，一般人無此耐心長期等待。

三、抱股不易：即使抄底成功，通常至少要抱一、兩年，才能賺到大波段的利潤，一般投資人均無此抱股的耐心，通常漲兩、三成就賣掉了。

比較存股派與抄底派

存股派與抄底派好比少林與武當，說不上孰優孰劣，只要運用得當，均能獲取大利潤。

2015年2月上旬，在賢哥（也是股市高手）的安排下，我與存股派高手兩座山在宜蘭論劍，當時五線譜的薛兆亨教授與抱股名家李忠孝也在場，結論是：有人偏愛存股，有人適合抄底，只要操作得當，均能獲利。有趣的是，經過賢哥精算，兩派的利潤相當。

在宜蘭論劍中，我確定存股派的資金不會離開市場，面臨空頭市場亦復如此。兩座山曾質疑抄底派在高檔賣出後，資金閒置，浪費時間成本。感謝他的質疑，促使我的目光離開了台灣，轉向全球尋找抄底的標的，擴大了我抄底的視野與領域。

短線價差派及其代表人物

在股市，當天就一買一賣（或一賣一買）軋平的當沖，或是數天內完成買賣的短線客，均屬短線價差派，他們依賴的是短線精準的看盤功力。

我認為獲利最大的當屬短線價差派，簡單算一條帳給大家瞧瞧：台股每年平均約有240天的交易日，假設投資100萬，每天做短線或高出低進或低進高出，平均只要有3%的利潤就是3萬，3萬乘以240天就是720萬，那是本金100萬的7.2倍，利潤驚人。即使只有2%的價差，每年亦達480萬。

獲利最大的是短線價差派，無論股票空間波與時間波的利潤都賺到了。

短線價差派的高利潤，來自賺足了股市空間波與時間波的利潤，它帶給我極大的想像空間，然而似乎知易行難，僅僅知道阿魯米、唐豐山（丰山交易實單討論社版主）等人是這方面的高手。

早年我讀過陶崇恩編著的《短線法寶》，書中提到強弱指標RSI、OX圖（Point and Figure Chart）、騰落指數、漲跌幅測量、黃金分割律、心理線、TAPI指標（Trading Amount Per Index）等，關於上述的技術分析指標，請參閱《抄底實戰66招》的第32至51招。

後來我讀到劉富生的《短線固定招式》，整本書260頁中，圖片占了八成。他教會我短線看K棒非常關鍵的一點，即一定要去選左低右高、呈現尖銳形態攻擊的股票，雖然簡要兩句話，卻值回票價。

最近研讀大陸作家李金明所寫的《短線天才》，他純粹以移動平均線為座標來判斷強勢股。有關這部分，請參閱我寫的《逮到底部，大膽進場》第48節〈移動平均線理論〉，而李金明最愛用的是34MA（34日均線）。

除此之外，要成為短線價差派的高手，我認為必須去看那檔股票的五分鐘K線圖、日K線江波圖的起承轉合、日K線形態、撐與壓等等。有關此部分，請參閱第十一堂課〈試圖建構失傳的本間宗久翁祕錄〉。

短線價差派最佳的操作時機，是在股價走多頭的一、三、五波過程中，既賺波段上漲的錢，又賺來回的短線價差，那是利潤的最大化。另外，在空頭行情的第七波反彈中，也是短線價差派的好時機。而個股的平台整理時，也是高出低進或低進高出賺取短線價差的大好時機。

要當哪一派？

或當存股派？或當抄底派？或當短線價差派？悉聽尊便，其實只要適合自己就是最好的。

過去我以抄底派高手自居，未來我期許磨練成為在抄底過程中兼做短線價差高手。這有點顛覆了我在《抄底實戰66招》第10招〈大錢留給中長線的人〉的觀念，我認為短線價差派亦屬高手，甚至可說是高手中的高手，因為他掌握了股價波動的特性，從中謀取到最大的利潤，若操作得當，其利潤甚至大於存股派與抄底派。壞處就是每天盯盤，240個開盤日全年無休。而且，似乎比較少見到公認的短線高手；或者應該說，那些短線高手都非常低調，不為人知。

要當少林、武當、華山的哪一派，悉聽尊便，因為無論哪一派都能領你致富。

然而，不同的派別也必須面對各自的挑戰。存股派必須面對空頭來臨時的試煉；抄底派必須很有耐心地等待崩盤後底部區的到來，常常一等就是好幾年；短線價差派則是每次在高出低進或低進高出時，都必須冒著看錯方向的風險，他們是壓力最大的投資人。

一般來說，既然是存股派就不太可能會是抄底派與短線價差派，因為存股派賺取的是股利，不像抄底派與短線價差派會賣出股票。

但也有例外，我讀嚴行方所寫的《巴菲特抄底股市10策》後才知道，巴菲特既是抄底派又是存股派，他是抄底成功之後買來存股長抱。

至於抄底派，卻有可能也是短線價差派，長線抄底成功之後兼著做短，或高出低進、或低進高出又賺價差，那是我心目中最理想的操作狀態（但是長線也有被洗出局的風險）。

巴菲特的抄底股市十策

根據嚴行方的觀察和剖析，巴菲特的抄底包括了下列十策：

一、現金在手想買什麼股票就買什麼。

二、盡量不去關心一時漲跌。

三、股市下跌要更關心的事。

四、分期建倉沒有最低只有更低。

五、合理利用市場先生的不理智。

六、重新發現錯失的良機。

七、善於利用股市壞消息。

八、把不利因素變有利因素。

九、不受悲觀情緒干擾。

十、股市愈跌愈是投資好時機。

不同派別各有其不同的優勢，他們各有所長，也各有所短。

書籍介紹

本文摘錄自《抄底大師鍊金絕學：股市磨劍30年的12堂高手課》，遠流出版

作者：郭泰

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰