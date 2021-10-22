《練習不糾結》：每個人只要失敗過三次，就能追上失敗兩次的天才了

文：有川真由美

飽嘗失敗、不順，其實是好事

我曾在某位物理學家那裡聽到一段很有意思的話。

「學者在做實驗時，會先提出多數人能設想到的假設，再著手進行，基本上失敗個三次是正常的。優秀的學者遇到失敗會額手稱慶，因為這樣就能設立出與眾不同、專屬於自己的假設。就算是天才，也是失敗兩次，好不容易才成功，凡人沒有不失敗三次的。但是，每個人只要失敗過三次，就能追上失敗兩次的天才了。」

原來如此，我拍著大腿深表認同，同時也讓我領悟到幾件事。

第一，想要前進，就需要立下「想要做這件事」或「應該能變成那樣」的「假設」。

第二，自己的預測多少會與現實產生落差。

第三，當事情不順，如果能自己找到解決方法，或是發現新的目標，最終就能一切順利。

不要以「只有天才能達到那麼厲害的成就」作為放棄的理由，凡人在歷經幾次失敗之後，也可能成功實現夢想。

有時，在採取行動的過程中，也可能到達一個過去未曾想過的地方。

其實，當我決定成為一名文字工作者來到東京，原本是想成為記者，後來也確實得到機會在國內外進行採訪，替報紙及週刊撰寫報導。只是實際嘗試過後，我深刻感受到「這不是我能應付的世界」，我在撰寫政治或經濟領域相關報導方面，擁有的知識及能力完全不足。

我努力地暗中摸索，某天突然靈光一閃——「說不定自己能寫一本書幫助在工作中遭遇困境的人」。我到現在都還記得當時浮出這個想法時，全身戰慄的感覺。我比其他人見證過更多的工作現場，一定能給別人帶來幫助，當我產生這個新的「假設」，隨即就展開行動。

如今回想起來，連我自己都訝異「怎麼走到這裡的」，但是，比起最初給自己訂下的假設，新的方向反而帶給我更大的驚喜。

人生，就像一場壯闊的實驗。

無論工作、玩樂、結婚或戀愛都需要一個假設，一旦行不通，再從這裡推演出下一個假設……就這樣不停反覆，直到最後接近自己真正想要的目標。

人生之所以有趣，就是因為無法預測。在不斷地犯錯中累積自己的人生經驗，思考「或許這麼做會更好」、「原來還有另一條路」，然後一步步找到屬於自己的幸福。或許，這才是人生真正的醍醐味。

沒有人會故意讓自己遭受失敗或挫折，所以，那也許是上天給的禮物——即使當我們身處其中無法察覺。

去香港旅行時，有件事讓我既驚喜又感動。

那就是，絕大部分的香港人都有男女朋友。

雖然不知道我得到的資訊是否正確，但我問了好幾個人，他們都覺得這沒什麼了不起。

住在香港的朋友這麼對我說。

「許多依日本標準應該交不到女朋友（或男朋友）的人，幾乎都有另一半，而且感情都還不錯。香港人的想法就是，有興趣就立刻發動攻勢，不行就爽快放棄，再尋找下一個目標。嘗試過幾次，就會知道自己該如何交到男女朋友，以及適合與什麼人在一起。」

也就是說，只要勇於行動，自然就會得到結果。

最糟的是什麼都沒做就對自己說：「反正也不可能。」自動放棄機會，甚至去批判其他正在行動的人。

當一個人為了自己的夢想努力，就不會在意別人的眼光。

即使不順利，也能很快釋懷。

來一場屬於自己的實驗吧！去挑戰各種夢想，不斷地失敗、嘗盡挫折，再傲然地站起身，向前方邁進吧！

最好「立刻」去做的理由

如果現在有想實現的夢想，就該「立刻」去做。當下，就是最好的「時機點」。

我們經常聽到許多中老年人表示「等我退休後就去務農」、「到時就買露營車四處垂釣」等等。但是，這些事「現在」都做不到嗎？

執著於「退休計畫」的人，即使後來熱情消退了，也會堅持不改變想法，還會不斷說服自己「這就是我想要做的事」。

當他們真的開始準備，很可能早就沒有體力，人脈也斷絕得差不多了，就算有錢有閒，也沒有能力去實現夢想了。

這樣的人生，不覺得有點可惜嗎？

即使現在沒有足夠的預算或時間，也可以趁週末布置家庭式的菜園，或出去釣釣魚，等到真的退休，或許會因為「之前都已經做過了」，所以想挑戰下一個夢想也說不定。

真正能在退休後實現夢想的人，在過去也從不曾停止行動。想開餐廳的人，會在週末去提升廚藝，到處品評美食；想在祕境深山有間房的人，一有時間就會踏遍山區，努力研究蓋房技術。驅動他們的不是「不做不行」的壓力，而是「無法不去做」的熱情。

年輕人也經常藉口「必須存退休金」或「現在沒有空」，將夢想不斷往後拖延，真讓人覺得惋惜。

現在正是實現夢想、體驗全新經驗、挑戰或學習自己感興趣的事，以此累積今後生存武器的時候。

人都是在「真正做些什麼」的情況下建立信任，進而產生深刻的連結。在如此充滿精力、還被允許失敗、能輕易獲得別人信任的年輕歲月什麼都不做，實在太浪費寶貴的時光。

大約二十年前，有一部叫《無我新生活》（My Life Without Me）的電影。

故事是一個被醫師宣告生命只剩兩個月的年輕女性，在筆記本中列下她最後想完成的十個心願，然後默默地在暗中執行……

當時，我模仿女主角寫下了十個願望，等數十年後再次發現這張清單，我受到了極大的衝擊。

我在高漲的熱情中寫下「想環遊世界」、「想帶父母去國外旅行」、「想去柬埔寨建設學校」、「想要開一間店」等等。有的夢想早已實現，有的夢想則再也不可能實現。

剩下的全都是「已經沒必要實現」的事，連一個「到現在還想做」的夢想都沒有。

滿懷熱情時沒有立刻行動，那股熱情真的會冷卻。

真正想實現的夢想，不惜舉債也會立刻採取行動，因為會產生「現在不做以後就做不成了」、「害怕錯過機會」的危機感。

如果讓我現在寫下「死前想做的事」，一定會和之前不同。等到七十歲了，可能又會變成完全不一樣的清單……

想做的事若不現在去做，就沒有任何意義。

書本也是，如果在「想讀」的時候去讀，很快就會沉迷其中，也更容易吸收內容。一旦想著「有空再讀吧」，這些書就會被丟在一邊，接著熱情消退，再也提不起興趣，最後連自己買過書的事都忘了。

很多事都是「只有那時才想做」、「只有那時才能做」。特別是身邊的人和環境都會發生變化，能做某些事的時機只有「當下」。

與家人的時光不會是永恆，所以努力留出相聚的快樂時光吧！

平時難以碰面的家人，覺得想念就馬上打電話給他們吧！

有機會見到想見的人，再遠也見上一面吧！

當季的食材，在滋味最美的時期品嘗吧！

想去哪裡，現在就去吧！

當人生可以想做什麼就立刻去做，必定充滿著歡欣與喜悅。若一直等著自己「有時間」、「有預算」，人生則很快就到盡頭了。

書籍介紹

本文摘錄自《練習不糾結：擺脫束縛的41項行動指南》，遠流出版

作者：有川真由美

譯者：楊詠婷

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與其「迎合他人的人生」，你更應該「重視自己的人生」。

透過41則日常輕快練習，你也能鬆開內心的剎車，踏出改變的一步。

「做自己想做的事」，是人生最重要的課題。

心裡明明想那樣做，卻提不起勁付諸行動？

已經下定決心，又因為旁人耳語而再三猶豫？

覺得自己不夠好，不敢追求夢想中的事物？

其實，你不必否定自己「真的很糟糕」，或是假裝視而不見。你需要的，只是接納這些糾結心緒，並且反過來，利用「思考」與「行動」，增幅「情緒」的能量。

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真心想做一件事，再難再累都會不辭辛勞；打從心底不想做，再簡單再有好處也不屑一顧。

不快的情緒，絕對不是負面的東西；「快要失去」所激發的行動，其能量更為巨大。

不斷行動才能擁有「安定」。

重點是釐清自己「現在想優先的事項」，再依序進行。

只要勇於行動，自然就會得到結果。即使不順利，也能很快釋懷。

練習不糾結，是對自己的心誠實，自由地選擇今後想去的方向。現在就跟著有川真由美的行動力，改變原本裹足不前、動彈不得的自己吧！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰