《數字貨幣的9種暴利秘辛》：​​​​​​​新興崛起的明星幣種「幣安幣」、「奇亞幣」到底是何方神聖？

文：林子豪

新興崛起明星幣種

數字貨幣從比特幣誕生至今，被收錄、上架交易所的幣種逾一萬種，未收錄的更高達二、三十萬種，每年都有不同的山寨幣發行，然而絕大部分都是蹭熱度、想撈一票的貨幣，無法長久，這也是為何很多人說數字貨幣是很大的投機市場，但在這麼多幣種裡，也有許多潛力幣種是我們可以提前布局，能夠長期持有投資，而這也是我一直在專研的，所以我想向各位介紹一些不錯的價值幣種，讓大家多多參考。

幣安幣

幣安幣（Binance coin，BNB）是第一個由交易所平台所發行的代幣，如今除了平台的應用，也從乙太鏈分叉出來，擁有自己的去中心化各大應用，儼然成為目前第三大公鏈，幣安幣從2017年發行以來已漲幅6,000倍，最大的關鍵在於擁有龐大的用戶。

Photo Credit: 創見文化出版

幣安目前蟬聯全球日交易量最大的數字貨幣交易所，全球有一千多萬用戶，創辦人為趙長彭，簡稱CZ，在2017年僅用半年的時間便迅速竄紅，個人身價高達20億美元，躋身富比士排名，最經典的一句名言為：「在對的時間做對的事情」。

幣安幣為何這麼有價值，主要是因為幣安交易所本身的會員流量與知名度，2017年7月左右，幣安交易所橫空出世，當時正逢比特幣第二次牛市週期，ICO也正盛行，國內外許多剛踏入這個市場的小白大多選擇註冊OKEX、火幣網，導致這些大型交易所開始限制開戶的人數，而幣安便在這個時候吸收了非常多國內外的客戶量，而且它能夠買賣的幣種比其他主流交易所還多，因而讓很多新的項目方優先選擇與幣安洽談，又吸引一波用戶進場。

幣安的經營理念中有另一個關鍵為特別重視用戶，幣安初成立時，選擇將用戶擺在第一順位，在使用者體驗、投票上架機制、交易所定期舉辦活動回饋、推薦碼手續費反饋等，都以用戶為考量來規劃行銷經營策略。這時幣安便突發奇想地發行了區塊鏈業內第一支平台代幣，用戶可以使用代幣來折抵交易手續費，並且能定期的銷毀通縮，這個舉動在當時非常創新，使得幣安幣在半年內漲了200倍，也開啟了平台代幣時代。

其他交易所也開始發行自己的平台代幣，一樣可以折抵手續費，平台代幣就像一個平台的門面或股票，雖然非常中心化，但只要平台賺錢，就有資金拉抬自身的代幣，多少都能吸引人來購買。所以，市場上也流傳一句話：「幣安剛好因天時地利而成功，市場再難有第二家幣安。」

2017年12月8日，幣安宣布其註冊用戶突破百萬；12月18日，幣安成為單日交易量全球第一的比特幣交易平台；2018年1月10日，幣安單日交易量突破百億美元，全球註冊用戶超過五百萬人；1月17日，幣安用戶數量超過六百萬；2月，幣安用戶突破七百萬，至今穩定成長，用戶也突破千萬，穩坐交易量第一的榜首，日交易量超過千億美元。

而幣安創辦人在幣圈也非常有影響力，除了折抵手續費外，極具野心地發展自己的區塊鏈，從乙太坊分叉出1：1的區塊鏈，只要是乙太坊的代幣，都能透過幣安轉換成幣安鏈的代幣，減少轉帳的礦工手續費。

乙太坊因為礦工費居高不下，有許多DeFi應用DApp的應用開發者和投資者，甚至是交易員都開始慢慢從乙太坊轉移至幣安鏈，吸納乙太坊的流量，幣安也在去中心化交易所流通，交易量不斷擴大，幣安幣從2020年最低20美元高漲到600多美元，國外甚至已經預估可以漲到3,000美元一顆。

幣安交易所還跟許多國際網路店面合作，可以直接使用幣安上的數字資產訂購酒店，未來還有各式各樣的服務，不斷帶領數字資產走向主流，也能用數字資產在幣安購買美股的代幣，價格跟實際美股價格同步。

幣安的版圖擴張確實越來越大，資安問題也做得非常隱蔽，交易所未發生過資產被黑客剽竊的狀況，口碑不斷提升，在美國有合法拿到經營牌照落地，客戶量也在穩定成長，我個人非常看好幣安幣未來的發展。

幣安幣其價值與回購機制如下。

1. 優惠抵扣幣安平台交易手續費

在幣安平台上參與交易的用戶，無論交易何種代幣，在需支付交易手續費時，如持有足額幣安幣，系統會對所需支付的手續費進行打折優惠，並按當時市值算出等值幣安幣，使用幣安幣完成手續費的支付。

折扣率有50％、25％、12.5％、6.75％以及無折扣。

2. 回購機制

幣安平台上線後，每個季度將幣安平台當季凈利潤的20％用於回購幣安幣，回購的幣安幣直接銷毀，回購記錄將會第一時間公布，用戶可透過區塊鏈瀏覽器查詢，確保公開透明，直至銷毀1億顆幣安幣為止。

3. 去中心化交易「燃料」

幣安幣是幣安去中心化鏈上交易平台的燃料，使用幣安去中心化交易平台時，需要用幣安幣，包括抵扣手續費、打賞等各種多元化功能。

幣安幣作為中心化交易所標竿最有價值的平台代幣，又有DeFi、NFT等去中心化應用，許多名人諸如波多野結衣也在幣安的區塊鏈上發行NFT，目前幣安幣進到全球市值排名前五名，市值500億美元，我個人也買了許多幣安幣，數字資產未來還是有一定價值的。

幣安幣日漸壯大，勢必會有許多的國家開始針對幣安有越來越大的監管干涉，且中心化交易所還是有一定的風險被駭，幣安鏈是中心化程度非常高的鏈，之所以能成為僅次乙太坊去中心化區塊鏈應用的第二大子鏈，完全倚賴幣安交易所本身的口碑與信任，即便幣安自己沒事，可近期仍發生多起幣安鏈的DeFi 漏洞駭客攻擊事件，很多原因都會使幣安幣的價格暫時受到影響，大家若要進場投資，需謹慎評估進場時機點與風險。

數字貨幣小檔案 官網：https://www.binance.com/

區塊瀏覽器：https://bscscan.com/

官方論壇：https://www.reddit.com/r/BinanceExchange/

官方推特：https://twitter.com/binance

貨幣算法：無。

起源日期：2017年8月。

總市值：500億美元。

總量：170,532,785顆。

奇亞幣

2021年3月19日，一個倍受大家關注的新數字貨幣奇亞幣（Chia）橫空出世，號稱綠色比特幣，代號XCH，不得交易及買賣，只能使用挖礦的方式取得，跟起初的比特幣有點像，但採用硬碟容量挖礦的方式獲得。

Photo Credit: 創見文化出版

奇亞幣號稱每個人都可以出借電腦多餘的空間，是一種以空間來獲得獎勵的挖礦模式，更為省電，挖礦成本相對較低，用此模式吸引大家目光，造成多家硬碟廠商大缺貨，供不應求。當初乙太幣造成顯示卡缺貨，現在一般的硬碟也因為這支新幣開始缺貨了，著實獲得大家的關注。

但奇亞幣到底是何方神聖，為何一開始就這麼搶手，多家交易所在幣未流通前，就先行進行預售、開放交易，且不能轉帳，導致每個交易所價格不同步，直到2021年5月3日才陸續上市、開放轉帳，許多交易所都想要上線這款幣，可見市場熱度非常驚人，這種幣在市場上非常少見，到底為何這麼受關注呢？

Chia 全名為Chia Network，中文叫奇亞幣，其實奇亞幣並不是一個新幣種，早在2017年就已經誕生了，其創辦人布萊姆・科亨（Bram Cohen）就是在2003年發明BitTorrent下載通訊協定的人。

因為BitTorrent也算是點對點內容傳輸協定的鼻祖，人們稱他為「BT之父」，2017年發起奇亞幣項目，自然成為人們追捧的明星，更被投資人視為「神話級」的項目。

自2017年成立以來，奇亞幣已經獲得了大約1,600萬美元的風險投資，其中包括A16Z、Slow、IDEO等頂級風投的參與，甚至連Amazon都參與其中，奇亞幣可說是含著金湯匙出身。

奇亞幣不是第一個使用硬碟空間來挖礦的，上一個熱門幣種「文件幣（Filecoin）」也是利用這個概念，在全球開展挖礦業務，目前雲存儲技術結合區塊鏈的應用確實還處於概念股階段，未來有機會成為除了比特幣、乙太幣外，下一個被採用的應用技術，因而有許多風投機構或散戶投資人願意砸大錢投資。

以我的立場來說，這種投資標的在牛市期間可以小部分跟風參與，雖然長期來說還不確定是否會像比特幣、乙太幣那樣具有價值，但由於知名度與話題性和投機性質非常高，前期一定會有一段時期可以獲利，站在投資者的角度來說，我會願意短期參與挖礦和炒幣兩者並行。

你可能想問：「為何許多人想參與奇亞挖礦？」奇亞幣之所以火爆，除了名人光環加持，還有一些對於數字貨幣挖礦有興趣的人也想參與，因為比特幣、乙太幣⋯⋯等，這些挖礦幣種的高門檻和高成本讓許多人望而卻步。

而奇亞幣讓普通人看到一種「一般人也能參與的」挖礦機會，但實際上，只要是礦場主、資金方，都能輕易壟斷挖礦市場，一般人最終可能還是得跟專業的挖礦服務公司租賃算力來挖礦，畢竟挖礦業在全球已行之有年，不像比特幣剛誕生的時候很少人參與。

目前參與奇亞挖礦的方式有兩種，可以用自己的硬碟挖和租賃雲端算力挖礦，如果手動能力強，有配置機器的專業技術知識儲備，那肯定是成本最低的，但一般人並不具備這樣的能力，還是得尋求大型專業礦場的協助，對挖礦有興趣的人可以與我聯絡，要了解如何配置挖礦與炒幣可以參考前面章節的介紹。

奇亞幣旨在成為企業級應用，包括國際支付、財務管理、數據緩存和DeFi 的真實落地，以及物聯網的萬物聯通等，但這些也要看未來雲存儲技術是否能確實普及；此外，奇亞幣還有一個亮點特色就是從一開始就接受監管，在美國有合法的公司，也倡導合規。且奇亞幣計畫IPO上市，有一定的背景實力與強大的企業背景資源人脈，所以我相信奇亞幣在市場一定會有一波高峰。

奇亞幣採用時間證明和空間證明的共識算法，主網上線時候鑄造2,100萬顆，主網上線以後挖礦產出如下所示：

前三年，每十分鐘創建64顆奇亞幣。

第四至六年，每十分鐘創建32顆奇亞幣。

第七至九年，每十分鐘創建16顆奇亞幣。

第十至十二年，每十分鐘創建8顆奇亞幣。

第十二年後，每十分鐘創建4顆奇亞幣。

前三年每十分鐘產出64顆，之後每三年產量減半，至十二年後產量恆定為每十分鐘4顆。與現有加密貨幣不同，奇亞幣使用硬盤上的閒置磁盤空間來運行空間證明（Pospace），並與另一個共識演算法——時間證明（Potime）進行協調來驗證區塊鏈。

不同於其他項目，奇亞幣總量8,400萬顆，團隊預挖2,100萬顆作為戰略儲備，不對外流通和販售，將在公司上市後公布流通計畫，沒有進行任何預售包含私募，只能透過挖礦取得，創始人也在Twitter上說明，所以目前只有20幾萬顆左右流通於市場，慢慢釋放。

奇亞幣也在2021年5月4日，啟動交易多家交易所上線。根據奇亞幣推特最新公告，奇亞幣每日產出9,216顆，沒有私募也沒有公募，官方持有的2,100萬顆，公司合法合規謹慎使用，上線時流通不超過50萬顆，因流通量較小，價格可能較高。

初始價格為300美元，有交易所在開放轉帳前還炒到10萬美元，目前已經恢復正常價格，各位讀者也可以多做功課，我個人有進行挖礦與買幣、囤幣分散風險，但畢竟這是非常新的幣種，相對比特幣和乙太幣來說，市場波動較大。

數字貨幣小檔案 官網：https://www.chia.net/

區塊瀏覽器：https://www.chiaexplorer.com/

官方推特：https://twitter.com/chia_project

創始人推特：https://twitter.com/bramcohen

貨幣算法：自創硬盤時空證明算法。

起源日期：2021年3月19日。

總市值：4億美元。

總量：84,048,000顆。

書籍介紹

本文摘錄自《數字貨幣的9種暴利秘辛》，創見文化出版

作者：林子豪

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作者只是一位普通人，從20歲懵懵懂懂到演藝圈闖蕩，四年後離場轉戰金融投資圈，隻身前往中國發展，他和很多人一樣，人生也迷惘、跌倒過，沒有大紅大紫，大富大貴，更沒含著金湯匙出世，家境普通；一直到27歲開始研究數字貨幣，才靠它改變生活。

他現在已是六間數字貨幣礦場的股東，且還在持續增加中，因此想和大家分享最實用的資訊，真真切切的幫大家資產倍增。

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Photo Credit: 創見文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬