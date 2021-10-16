2021/10/16,
國際

阿富汗南部大城坎達哈，傳清真寺自殺炸彈攻擊：至少35人死亡、受傷68人

阿富汗南部大城坎達哈，傳清真寺自殺炸彈攻擊：至少35人死亡、受傷68人
Photo Credit: AP / 達志影像

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阿富汗第二大城坎達哈受到恐怖攻擊，造成至少35人喪命、68人受傷，恐怖激進組織「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，IS-K）宣稱犯案，於阿富汗掌權的塔利班已經下令追捕其肇事成員。

今（16）日阿富汗南部第二大城坎達哈（Kandahar）驚傳恐怖攻擊，自殺炸彈客闖入一座什葉派清真寺，造成至少35人喪命、68人受傷，恐怖激進組織「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，IS-K）宣稱犯案。

「呼羅珊伊斯蘭國」恐攻，至少35人死亡、受傷68人

這已經是連續第2起於穆斯林的重要聚禮——「星期五的禮拜」（主麻日）發生的爆炸事件，上週於阿富汗北部城市的昆都士（Kunduz），已經導致數十名什葉派教徒喪生。

犯案的恐怖組織「呼羅珊伊斯蘭國」為遜尼派（Sunnism）穆斯林戰士，過去曾針對什葉派（Shia）穆斯林信眾發起多起大規模恐攻，其中包含去（2020）年5月襲擊阿富汗首都喀布爾地區的女學生行動。

本次事件發生於坎達哈最大的什葉派清真寺裡頭。目擊整起攻擊的穆斯林Sardar Mohammad Zaidi告訴《路透社》記者：「總共有4名襲擊者，其中兩名於入口處自爆，而另外兩名則進入清真寺內部，等待週五禮拜結束後，在3000名信徒中引爆炸藥」。

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Photo Credit: AP / 達志影像
2021年10月15日星期五，阿富汗西南部坎大哈市發生自殺式炸彈襲擊後，人們看到清真寺內部的破壞情況。

位於坎達哈的Mirwais醫院向《路透社》透露，目前確定至少35人死亡、受傷68人。

呼羅珊伊斯蘭國媒體部門Amaq事後發布聲明指出，恐怖組織ISIS-K將對此次襲擊及上週的喀布爾事件負上全責。他們宣稱，近來發起的攻擊是自8月美軍撤離後，最能打中執政當局要害的計畫。

《BBC》報導指出，該組織是聖戰激進組織中最極端、最暴力的一個，他們的攻擊目標眾多，包含：阿富汗安全部隊、阿富汗政界人士和政府部門、塔利班、什葉派穆斯林和錫克教徒在內的宗教少數群體、美國和北約部隊以及援助的國際機構。

塔利班下令抓捕，並以伊斯蘭法律制裁肇事成員

目前在阿富汗掌權塔利班（Taliban）也是激進的遜尼派穆斯林，但在美國離開該地後，承諾將保護所有種族、教派團體，因此被呼羅珊伊斯蘭國視為敵人。

美國國務院發言人Ned Price第一時間強調，華盛頓譴責這次襲擊，並再次呼籲塔利班履行對「反恐」的承諾，特別是承擔美國過去面臨呼羅珊伊斯蘭國的共同威脅。

他還說：「美國決心確保沒有任何組織，可以再利用阿富汗作為跳板攻擊美國或其他國家。」

塔利班發言人Zabihullah Mujahid對此回應，國內安全部隊將抓捕呼羅珊伊斯蘭國，並根據伊斯蘭法律將他們繩之以法。而為防止情勢惡化，塔利班官員淡化了呼羅珊伊斯蘭國的威脅，並駁斥了他們可能接受美國幫助打擊該組織的想法

本來清真寺的維安，是由什葉派社區的警衛協助。坎達哈警察局長 Maulvi Mehmood表示，但因為此次事件後，今後將統一由塔利班政府負責保護清真寺，並且呼籲當地民眾踴躍捐血給受難傷者。

不斷升級的恐攻事件，已經讓阿富汗周圍的國家地區感到不安。其中什葉派勢力為主的伊朗強力譴責本事件：「我們希望塔利班領導人，對這些邪惡的恐怖事件採取果斷行動」。

如今，塔利班正面對空前危機。《路透社》報導指出，除了國內層出不窮的爆炸事件外，還得應對經濟惡化，所導致百萬人的飢餓問題，而未來亦可能加劇攻擊力道，成為各地教派衝突的導火線。

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新聞來源：

核稿編輯：楊士範


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