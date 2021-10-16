新增1例本土確診及10例境外，第12輪疫苗施打時程公佈：BNT、AZ及莫德納下週一開放預約

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增11例COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），分別為1例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。而第十二輪疫苗施打時程公佈，BNT、AZ及莫德納將同時預約、施打。

1例本土及10例境外移入，確診個案中無新增死亡

指揮中心表示，今日新增1例本土個案（案16446），為印尼籍30多歲女性，今（2021）年10月15日因離境需求自費採檢，並於今日確診（Ct值37.3，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性）。

該個案採檢時並無症狀，衛生單位已匡列3名接觸者列居家隔離，將持續進行社區調查與防治，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國、日本、印尼、馬來西亞、菲律賓、英國及柬埔寨入境，入境日介於10月1日至10月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

2020年起累計846例死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

第十二輪疫苗：BNT、AZ及莫德納同時開打

第一階段對象（10月13日中午12時前已完成意願登記）：BNT第1劑為30歲以上、莫德納第2劑（7月16日前已接種莫德納第一劑55歲）、AZ第2劑（7月30日前已接種AZ第一劑38歲以上）。

預約分流時間：

BNT第1劑為10月18日上午至10時至10月20日中午12時。

AZ第2劑為10月19日上午10時至10月20日中午12時。

莫德納第2劑為10月19日下午2時至10月20日中午12時。

施打時程：10月22日至10月27日。

第二階段對象（10月13中午12時前已完成意願登記）：BNT第1劑為23歲以上、莫德納第2劑（7月16日前已接種莫德納第一劑18歲以上），AZ第2劑則有兩種對象，包括7月30日前已接種AZ第一劑18歲以上、7月31日至8月6日已接種AZ第一劑45歲以上。

預約分流時間：

BNT第1劑及莫德納第2劑為10月25日上午10時至10月27至中午12時

AZ第2劑為10月26日上午10時至10月27日中午12時。

施打時程：BNT第1劑10月28日至10月31日；莫德納及AZ第2劑在10月28日至11月3日。

Photo Credit：指揮中心

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至於美國昨（15）日宣布，實施新的外國旅客入境措施，要求外國旅客須接種FDA或WHO核准疫苗，包含：輝瑞、莫德納、嬌生、AZ、中國國藥及中國科興共6種。對此，陳宗彥表示，美國國務院目前規畫尚未完全確定，府方將會協同外交部，持續掌握美國施行計畫的內容。

針對國外研究顯示，BNT及莫德納施打8個月後抗體驟降，我國是否將購入嬌生或打第3劑。指揮中心發言人莊人祥回應，抗體下降各廠牌疫苗均有類似情況，但已經採購莫德納3500萬劑，其餘正洽談中；第3劑則於日後交給專家研議，日後對外公布。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範