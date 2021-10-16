高雄城中城大火案，蔡英文：局部荒廢舊建築加速公辦都更、檢討老舊建物法規

總統蔡英文今（16）日上午，探視高雄城中城大火傷患。他強調已責成行政院、內政部，全面檢討強化建築管理、消防檢查、危險及老舊建築物都市更新制度之不足；並針對局部荒廢建物建立社區管理系統，加速公辦都更。

高雄市「城中城」火警：46人死亡、41人輕重傷

10月14日半夜三點，高雄市鹽埕區「城中城」大樓傳出火警，目前已知46人死亡、41人輕重傷，僅次於1995年台中衛爾康大火後，25年來單一死亡人數最高的火警。

位於高雄市鹽埕區府北路的「城中城」大樓於1981年完工，屋齡已達40年，是一棟地上達13樓、地下2樓的住商複合式建築。從地下2樓到地上5樓荒廢已久，7至11樓則約有120戶住戶，多為高齡、弱勢的民眾。

經警方初步研判起火原因，疑似為一樓商場內黃姓女子與友人口角所引起。高雄地檢署則發布新聞，已經指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程指揮高市府刑事警察大隊、鹽埕分局組成專案小組，調查該案。

「目前掌握的證據看起來不像故意縱火。」高雄城中城大火專案小組向《自由時報》透露，照過去經驗故意縱火，多會查獲放火的材料，如汽油、酒精等。

高雄地檢署經複訊後今日公布，認為黃女與友人均涉刑法第173條第2項失火燒燬住宅、第276條過失致死等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲押黃女，郭男則諭令6萬元交保，法官晚間裁定羈押禁見。

針對城中城惡火事故，消防員工作權益促進會副理事長李宗吾告訴《報導者》，像是城中城這樣高樓層、有廢棄樓層的建物在搶救上非常困難，因為無法得知防火門、防火規劃區以及防煙區劃等，是否合格或遭到破壞。

他強調，搜（查）」跟「救（火）」應該分開，才有安全的通道救援、協助民眾逃生。若直接針對火源處理：滅火恐造成大量煙、熱向上蔓延，阻礙民眾逃生；滅火，火勢可能會延燒，煙也會從窗戶進入室內。

高雄市副市長林欽榮坦言，此棟大樓一直未成立管委會，是高雄市府輔導的單位之一，過去產權極度複雜情況下，消防人員無法進入大樓實施消防安檢。而工務局日前也有要求大樓之建物限期改善，大樓所有權人派代表出面表示願意配合，但很不幸，還沒完成就發生憾事。

危老建物搶救極度困難 蔡英文：全面檢討老舊建物法規

因爲城中城大火釀嚴重死傷，總統蔡英文今日訪視時強調，中央一定要用最快的時間，與地方政府合作，盤點有局部荒廢老舊的住商混合大樓，進行整理、排除危險等措施，建立社區管理系統，且加速公辦都更的速度。

根據內政部統計，全國危老重建受理案件數共有2286件，六都就佔了超過87%，高達2011件，其中台北市744案最多，新北市448案排第二，其餘包含台中市431案、台南市170案、高雄市114案、桃園市104案。

內政部長徐國勇對此承諾將修法，持續推動三大政策因應，分別為：授權代拆、容積獎勵以及行政強化加速都更、危老重建。主責單位內政部營建署指出，今年5月修正《都市更新條例》，已授權地方政府對明顯危害公共之建物，免除協調程序直接拆除。

營建署說明，透過「提高獎勵誘因」，參與都更的建築容積，得放寬至原建築容積1.2倍，營建署補充解釋，若海砂屋或耐震能力不足等急迫改建建物，獎勵上限達原建築容積1.3倍。

營建署稱，未來行政程序明確化、各環節行政效率的提升等是推動關鍵，目前都更重建的相關法規、機制以及經費等已到位，能夠確保民眾安全。

不過，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛憂心，目前所有的都更、危老制度都是以市場性、財務可行性為發動基礎，但是真正的危樓、破敗社區是沒有開發價值，倘若又遇上該社區有老、貧等弱勢族群，幾乎是舉雙手投降。

他強調，雖然台灣建築、消防法規持續升級，但是僅限於新建建築，老舊大樓除非改建或變更使用，否則符合當時興建的法規即可，這些危樓均會成為民眾安全的死角。政府應適度介入、輔導危老大樓處理各項事務，才可真正加速都更進行。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範