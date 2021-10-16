東洋代理BNT疫苗，股價3日飆漲超過2成：總經理認罪內線交易300萬交保

台灣東洋藥品公司去（2020）年一度宣布取得BNT疫苗代理權，但最終破局。該期間以東洋總經理施俊良、公共事務部協理殷為瑩為首等26名犯罪嫌疑人，涉嫌內線交易。經檢調漏夜複訊，施俊良認罪違反《證交法》，在涉案同夥中受到最高處分，以300萬交保候傳。

東洋股價3日內由69.5元漲至84.3元，飆漲超過超過2成

去年東洋10月12日於盤後發布重要訊息，表示已取得德國BNT有條件授權進口疫苗，同時盤後爆出2414張，交易量比過去多了6倍，隨後股價由該日69.5元，至15日跳漲至84.3元，盤中最高點達到90元。

11月2日東洋再次爆出鉅額成交量，隔日11月3日卻宣布終止德國BNT代理。《蘋果新聞網》報導，東洋遭金管會、檢調懷疑涉及內線交易，經過一年蒐證，昨（15）日檢調兵分26路搜索東洋總部。

檢調帶回東洋總經理施俊良、公共事務部協理殷為瑩等26名犯罪嫌疑人，其中14人為東洋員工，另外12人為「親友團」，初步清查24人團交易股票總數約300張，獲利至少300萬元。

據《經濟日報》報導，施俊良2003年加入東洋癌症科學發展事業群，是台灣抗癌製藥領域傑出領導者，去年7月出任台灣東洋總經理，負責開發與製造生物製劑與新藥，此次涉內線交易案，已經震撼生技圈。

當時林全於記者會中親上火線強調，「我高度懷疑有外部人，但沒有辦法知道是誰」，並大方表示歡迎來查，未料調查局經過近一年鴨子划水偵查，竟是內部高階管理人員涉案。

Photo Credit: 中央社 去（2020）年11月12日「台灣東洋與BNT疫苗洽談代理新冠肺炎疫苗過程說明會」下午在台北舉行，林全強調，外界諸多質疑及扭曲事實的講法太離譜，自己也絕對不會做內線交易。

涉入該案高層，除了總經理施俊良外，還有公共事務部協理殷為瑩、重症醫療事業群副總經理屈志源、資深專員許志遠、資深經理林盈秀、產品專員詹宜婷等人。涉案親友團遍布基隆市、台北市、新北市、新竹市、台中市、嘉義市、高雄市以及屏東縣各地。

東洋爆內線交易 林全致全體員工內部信曝光

針對東洋因內線交易遭檢調搜查，東洋董事長林全旋即發布員工內部信。信中強調，台灣東洋是以正派經營、治理為目標的公司，對這次事件，公司處理的態度為，如果同仁是清白的，公司一定支持並協助維護同仁的權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。

「公司去年洽談代理BNT新冠疫苗期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為，經過這次事件，希望同仁能記取教訓，嚴守法紀，」林全於信中談到。

消息人士向《聯合報》透露，台北市調查處早在今年4月間，就以證人約談施俊良，但當時施對內線交易避重就輕。

當時雙方談妥由東洋向上海復星採購3000萬劑、後來與衛福部在數量、價格上認知有落差；再加上指揮中心堅持疫苗要由政府統籌管理，而東洋雖已取得BNT疫苗在台銷售的「有條件授權書」，但疾管署仍堅持要正式授權文件，僵持不下導致最後破局、未能如期代理疫苗。

《聯合報》導稱施俊良起先堅稱自己沒有買賣股票，後因有親友坦承施俊良提供內線消息才購買東洋股票，施俊良聽聞後才卸下心防，坦承犯罪。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範